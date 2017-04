Saken etter drukningsulykke henlagt

Politiet har avsluttet etterforskningen etter at en mann i 20-årene druknet i bassenget på Skreia ungdomsskole i Østre Toten 31. mars. Det var badevakter til stede, men vi er kommet fram til at ingen kan lastes for det som skjedde, sier lensmann Erik Hoel til Oppland Arbeiderblad.