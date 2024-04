– Hendelsen er utrolig. Innbruddet kunne fått store konsekvenser. Det sier medlem i utenriks- og forsvarskomiteen, Ingjerd Schou (H), til NRK.

Hun leder også Stortingets delegasjon i Europarådet.

Det var sent på kvelden 1. april at palestina-aktivisten Ole Bertheus Sørensen (24) brøt seg inn på Kongsberg Gruppens verksted for de supermoderne F-35-kampflyene på Rygge flystasjon ved Moss.

Medlem av utenriks- og forsvarskomiteen Ingjerd Schou reagerer sterkt på at det var mulig for en enkelt aktivist å bryte seg inn på F35-verkstedet. Foto: Cathérine Monfils / Council of Europe

Han fortalte NRK at han klippet seg gjennom to gjerder og klatret over piggtråd.

– Deretter knuste jeg sikkerhetsglass i en dør og tok meg helt inn til verkstedhallen, sa Sørensen.

Aktivisten sa til NRK at han skadet flydeler, men dette avvises blankt av Kongsberg Gruppen.

Sørensen sier han ønsket å framtvinge en rettssak for å kunne belyse det han hevder er et illegalt samarbeid mellom norske og israelske forsvarsinteresser.

Sørensen ble til slutt pågrepet av vektere, og overga seg. Han satt varetektsfengslet i 17 dager. Politiet har siktet Sørensen for grovt skadeverk.

– Det trengs full oppvåkning om sikkerheten rundt F35-anlegget på Rygge, sier Ingjerd Schau til NRK.

Hemmelig

Kongsberg Gruppen nekter å fortelle hvilket selskap som har ansvaret for sikkerheten. NRK har sett at selskapet Avarn Security er aktive på området.

Sikkerhetsselskapet Avarn Security har lokaler i nærheten av Kongsberg sitt anlegg på Rygge. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Den amerikanske produsenten av F-35-kampflyene, Lockheed Martin, er mer åpne enn Kongsberg Gruppen, og har følgende skriftlige kommentar til hendelsen:

– Vi setter pris på den raske responsen fra Avarn Security og det norske politiet for å stanse den kriminelle aktiviteten, skriver presseoffiser Russel Goemaere til NRK.

Administrerende direktør i Avarn, Kjell Frode Vik, ønsker ikke å si noe om innbruddet eller at det gikk en stund før inntrengeren ble pågrepet inne i bygget.

– Det er naturlig at Kongsberg Gruppen kommenterer dette, sier Vik.

Kjell Frode Vik er administrerende direktør Avarn security Norge. Foto: Avarn security

Viktig depot for F-35-flyene

Avarn Security har rundt 16000 ansatte i Norge, Sverige og Finland. Det har flere avtaler med Forsvaret og Forsvarsbygg.

Motordepotet til Kongsberg-gruppen på Rygge, forkortet KAMS, er sentralt i vedlikeholdet av Norges nye jagerfly. Flere andre land skal også få vedlikeholdt motorene til F35-fly her.

F-35-verkstedet er bygget opp de siste åra, og ligger innenfor gjerdene på Rygge flystasjon. Men Kongsberg-gruppen står for sikringen av sitt eget område, og bruker et eksternt sikkerhetsselskap.

Luftforsvaret patruljerer og overvåker hele flystasjonen.

– Vi har et godt samarbeid med KAMS, også på sikkerhet og tiltak, uten at vi kan gå inn på Forsvarets interne sikkerhetsrutiner, svarer sjefssersjant Staale Granli i 134 luftving på Rygge.

– Dette er farlig

Ingjerd Schou utdyper hvorfor hun reagerer på at innbruddet kunne skje så enkelt.

– Dette er farlig, og kunne fått store konsekvenser. Nå må Kongsberg-gruppen tenke annerledes og nytt om overvåkingen. Det er helt utrolig at det kunne skje, sier Schou.