Østfold-skip blir trykket på frimerke

I år er det 150 år siden Norges første vikingskip ble gravd ut. I alle år har Tuneskipet fra Østfold ligget litt i skyggen av to andre skip, Oseberg og Gogstad. Men nå skal Tuneskipet pryde 13 millioner jubileumsfrimerker.

– Det er jo på høy tid. Oseberg har fått sitt, og da måtte jo Tuneskipet få sitt. For meg er dette nesten en selvfølge, sier arkeolog Knut Paasche, som har skrevet doktoravhandling om skipet.

Tuneskipet er plassert i Bjørgvika og snart kan man se det på millioner av frimerker. Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB scanpix

Ble funnet i gravhaug

Arkeolog Knut Paasche mener det var på høy tid at skipet fra Østfold fikk sitt eget frimerke. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Tuneskipet er et vikingskip fra rundt 900 etter Kristus. Skipet ble funnet i en gravhaug på Haugen gård på Rolvsøy i Fredrikstad kommune. I 1867 ble det startet en arkeologisk utgraving. Paasche, som er avdelingsleder ved Norsk institutt for kulturminneforskning, sier at Tuneskipet er helt spesielt.

– Det var det første vikingskipet verden fikk se. Alle tidligere forslag til hvordan vikingskipet så ut var en blanding mellom romersk galei og en nordlandsbåt. Plutselig lå Tuneskipet der i full prakt. Det er noen deler som mangler, men hoveddelen av skipet er der, sier han.

Tuneskipet står i vikingskipshuset på Bygdøy og er en av de tre mest kjente og ikoniske nasjonalskattene Norge har. Arkeologen tror det har vært større variasjoner av vikingskip enn det som er funnet ut til nå.

– Tuneskipet er et skip som ikke har stukket veldig dypt. Det er ikke plass til mye last ombord, men det er plass til 50–60 personer. Vi tror at skipet er bygd for å flytte folk raskt, et kurérskip for den lokale høvdingen, eller at det er brukt som krigsskip, sier han.

Her ser man hvordan Tuneskipet så ut da det ble funnet. Foto: Posten Norge

To ulike motiver

Halvor Fasting, Direktør i Frimerketjenesten, Posten Norge, opplyser at skipet skal pryde to ulike frimerker.

– Siden det er 150 år siden en så viktig utgraving fant vi ut at det fortjener en frimerkemarkering. De kommer i et opplag på 6,5 millioner hver. Det betyr at det vil pryde mange postsendinger fremover, sier han.

Paasche mener mange kan lære noe nytt når de får se frimerkene.

– Jeg ser på dette som historisk formidling, at vi får fortalt vikinghistorie til mange som får frimerke i hendene. Hvis et barn ser det, spør de kanskje foreldrene hva det er. Da har både jeg og posten gjort jobben sin, sier han.

