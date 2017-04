Kun en Østfold-kommune blant topp hundre i Norge

Kommunebarometeret til Kommunal Rapport er ifølge avisen en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 123 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Målet med barometeret er å gi de som bestemmer en enkel oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er for 2016. Det er avisen selv som har gjennomført sammenstillingen.

17. beste økonomi

Rømskog ligger på en 54. plass, som er best i Østfold. Det er spesielt kommunens økonomi som gir topplaseringen. Under den kategorien er Rømskog på en 17. plass i landet.

At kommunen havner høyt overrasker ikke ordfører i kommunen, Thor Håkon Ramberg.

Rømskog ordfører Thor Håkon Ramberg tror ikke på en like høy plassering neste år. Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

–Vi har opplevd det samme som mange Østfold-kommuner, at vi har fått ekstra mye inntekter i skattemidler. Der har vi faktisk tredje største økning i lande, med nesten 30 prosent. Vi fikk også et uventet overskudd fra bedriften Normeka som vi eier deler av, sier ordføreren.

Han tror derimot ikke at dette er en plassering som vil gjenta seg i tallene for 2017.

–Det blir med 2016. Men det gleder oss selvfølgelig at vi havner såpass høyt i år, sier Ramberg.

Se alle fylkets kommuner sin plasseringer i tabellen nederst i saken.

Får lav plassering på tilbud til barn

Kommunen som kom dårligst ut i Østfold var Spydeberg, som havnet på en 416 plass. Lave plassering innen for grunnskole, barnevern og barnehage er grunnen til dette. At det er tilbud til barn kommunen gjør det dårlig på bekymrer ordfører i Spydeberg, Petter Schou.

Petter Schou er fornøyd med at kommunen havner høyt på kultur, miljø og saksbehandling. Foto: Tomas Berger / NRK

–Det er vi lite glade for, og vi håper det ikke gjenspeiler kvaliteten. Men nå har vi nettopp lagt inn en satsing på barn i årets budsjett. Vi har et stort forbedringspotensial. Jeg har innkalt til et møte i morgen, der vi skal diskutere akkurat disse tallene.

Men det er også lyspunkter for Spydeberg. Kommunen er på topp hundre når det gjelder kultur, saksbehandling og miljø og ressurser.

–Vi er stolte over at vi gjør det så bra på kultur, og vi har blant annet mye frivillighet, som betyr utrolig mye. I tillegg har vi et slogan om at vi er en miljøkommune, så det var ikke overraskende. Når det gjelder saksbehandling for vi en del klager der, så det var litt overraskende at vi kom ut så bra.

Tabellen kan få noen forandringer når økonomiske rammebetingelser blir tillagt i barometeret i juni. Alle Østfoldkommunenes plasseringer kan du ser her:

For mer statistikk, klikk deg inn på hver enkelt kommune.