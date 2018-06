– Denne mauren har vi jaktet på lenge.

I vinter kunne insektforsker Frode Ødegaard puste lettet ut. Forskerne har lenge ment at det var sannsynlig at denne typen maur var å finne i Norge, men de har ikke klart å lokalisere den. Før nå.

– Den var vanskelig å finne, forklarer forskeren ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I fjor satt han opp en felle i en myr ved Røsengrå i Aremark. Området hadde vært herjet av skogbrann, og Ødegaard mente det var et godt utgangspunkt.

GIKK I FELLA: Trolleitermauren gikk i denne fella i en myr i Aremark i Østfold. Nå har vi 65 registrerte maurarter i Norge. Foto: Frode Ødegaard / NINA

Først i vinter ble materiale fra fella gjennomgått. Da fikk insektforskeren seg en stor og gledelig overraskelse. Ikke mindre enn fem individer av en helt ny type maurart var å finne blant fangsten.

– Vi trodde det var en spøk da Frode fortalte om den, fordi vi hadde lett etter den i så mange år uten å finne den, forteller Jan-Ove Gjershaug, insektforsker og Ødegaards kollega.

Mauren har fått navnet trolleitermauren.

Måtte utsette maurbok

DRONNING: Dette er dronning av trolleitermaur, Myrmica vandeli, fotografert fra siden. Foto: Arnstein Staverløkk / NINA

Ødegaard og Gjershaug har sammen med insektforsker Arnstein Staverløkk samlet alle Norges arter i maurboka «Maur i Norge». Boka var ferdig redigert med oversikten over landets 64 arter da Ødegaard gjorde oppdagelsen fra Aremark.

– Vi hadde nær sagt satt punktum for boka, og utgivelsen måtte utsettes slik at vi også fikk trolleitermauren i boka, forteller Ødegaard.

Forskeren forteller at det var nettopp denne mauren som manglet for å få en komplett norsk samling. Han hadde lovet sine kolleger at han skulle finne trolleitermaur.

– Vi hadde ikke troa. Den har ikke vært oppdaget før, og vi har lett etter maur i flere år, så vi var ikke optimistiske, ler Gjershaug.

FANT «TROLLET»: Insektforsker Frode Ødegaard fant trolleitermaur i Østfold. Nå har Norge 65 maurarter. Foto: (Nina)

Ødegaard forteller at funnet ikke bare er faglig interessant for forskerne, men også for kartleggingen av vårt biologiske mangfold.

– Nå er det viktig å ta vare på arten. Dette er en maur med giftkjertler. Det har vist seg tidligere at gift fra blant annet maur, er blitt brukt i kreftmedisin. Det er ofte potent gift i disse vesenene som kan anvendes på mennesker.

Rundt 6000 ukjente insektarter i Norge

BEGEISTRET: Tone Birkemoe jobber som professor i entomologi ved NMBU. Hun syns det er stas hver gang en ny art blir oppdaget. Foto: Rubina Butt / NRK

– Jeg syns det er stas hver eneste gang det blir funnet en ny art. Vi har cirka 18.000 insektstarter i landet, men regner med at 6000 arter fortsatt er uoppdaget, sier professor i entomologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Tone Birkemoe.

I løpet av de siste ti årene har insektforskere registrert 15 nye maurarter i Norge. I fjor ble det funnet en i Vestfold.

Insektforskerne i NINA forsøke å fange flere trolleitermaur for å forske videre på arten.