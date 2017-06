Oppdaget ny maurart: – Fikk nærmest frysninger nedover ryggen

– Jeg fikk nærmest frysninger nedover ryggen da jeg fant ut at jeg virkelig har funnet en helt ny art, sier insektforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Frode Ødegaard.

Ved en ferskvannssump i Hof i Vestfold fant han i forrige uke «Sumpeitermauren» for første gang i Norge.

– Vi har lett i to-tre år etter den. Vi holder på med en oversikt over Norges maur og dette var en av puslespillbrikkene som manglet, sier Ødegaard.

– Klamrer seg til hverandre som matter av maur

Stikk i strid med andre maurarter, som stort sett finnes på tørt land, lever denne arten ved vann og sumpområder som jevnlig oversvømmes.

Maur er ekstremt viktig i naturen, sier insektforsker ved NINA, Frode Ødegaard. Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

– Den er nærmest å regne som en akvatisk maur. Når flommen kommer skalker den lukene i bolet sitt og klamrer seg fast til strå og til hverandre, som matter av maur. Det er ganske spesielt, sier Ødegaard.

Sumpeitermauren er Norges 66. maurart, og nå jobber kollegaene ved NINA med en stor maurbok med oversikt over alle maurtypene i landet.

– Tror du alle maurartene er funnet nå?

– Vi har nok ikke funnet absolutt alle, men vi begynner å nærme oss nå. Vi har en par stykker til på lista som kan være potensielle, men det skal nok godt gjøres å finne flere nå.

– Hadde ikke hatt blåveis uten maur

Insektforskeren forteller at maur er viktig både som nyttedyr og skadedyr, og at de spiller en avgjørende rolle i naturen.

– Maur er ekstremt viktige. De bidrar til skadedyrkontroll og frigjør næringsstoffer, noe som er kjempeviktig for frøspredning. Uten maur hadde vi for eksempel ikke hatt blåveis.

Professor i entomologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Tone Birkemoe, synes det er spennende at det nå er oppdaget enda en maurart.

– Å vite at enda en organisme bor i landet vårt og lever på akkurat én spesiell måte er kjempespennende. Og akkurat denne mauren finnes på våte steder, og det i seg selv er jo ganske spesielt, sier Birkemoe.

Viktig å kartlegge arter

Birkemoe forteller at det har vært en stor innsats for å kartlegge arter i Norge de siste årene og at det er viktig for å vite hvem man skal bevare.

– Det er en viktig forutsetning å kartlegge arter for å kunne bevare det systemet vi har, og de funksjoner hver enkelt art har, sier hun.

– Jeg vet ikke hvor viktig akkurat denne arten er, men kanskje vil det vise seg at den har en helt spesiell rolle i myr eller at den er spesielt viktig for enkelte planter, sier hun.