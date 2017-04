Norsk flyselskap åpner for å fly fra Rygge

Tirsdag kveld kunne NRK fortelle at selskapet Jotunfjell Partners har kjøpt aksjene i Rygge Sivile Lufthavn fra de tidligere eierne Orkla, Thon Holding og Østfold Energi.

Jotunfjell har som mål å starte opp flyplassdriften igjen, og sier i en pressemelding at det kan skje allerede i 2018 eller 2019.

– Et vanskelig sted

Men før flyplassen kan åpnes for trafikk, må de nye eierne ha på plass avtaler med flyselskaper som ønsker å opprette ruter til og fra Østfold.

Det norske selskapet FlyViking, som akkurat startet opp med flyvinger i Nord-Norge, og har foreløpig kun ruter der, sier en oppstart på Rygge kan være interessant

​ – Vi vurderer alt der det kan være muligheter. Foreløpig holder vi oss i nord, men vi skal utvide rutenettet vårt i 2018, og da utelukker vi ingenting. Da kan Rygge være interessant, sier administrerende direktør Stein Terje Dahl.

Dahl jobbet selv i Widerøe da flyselskapet hadde flyvninger fra Rygge.

– Det var et vanskelig sted, i hvert fall for Widerøe, men ikke umulig. Problemet med slike mellomstore flyplasser er at de må ha mange passasjerer for å fylle store fly. Vår nisje er kortbaner, men Rygge kan være interessant, sier han.

– Positivt for luftfarten

Informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe sier at nyheten om Rygge er spennende. Foto: Widerøe

NRK har også vært i kontakt med nettopp Widerøe og spurt om de kan tenke seg en returbillett til Østfold.

– Vi sa for en stund siden at Rygge ikke var interessant for oss, men nå begynner det å bli noen år siden. Det jeg kan si, er at der vi vurderer å fly – de kortene holder vi tett til brystet, sier Catharina Solli, som er informasjonssjef i Widerøe.

Betyr det noe for bransjen at Rygge Sivile Lufthavn nå gjenoppstår?

– Det er selvfølgelig gledelig å høre, og det blir kjempespennende å følge denne utviklingen av Rygge fremover. Det er ingen tvil om at konkurranse skjerper, og det er bra for oss og for våre konkurrenter. Og så tror jeg dette også gjør at luftfarten utvikler seg. Det er tross alt hyggeligere at flyplasser gjenåpnes, enn at de legges ned, som jeg var med på i Narvik her om dagen. Men om vi vurderer flyvninger fra Rygge – det verken kan eller vil jeg si noe om, sier hun.

Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian sier det er for tidlig for dem å kommentere eierskiftet i Rygge Sivile Lufthavn. Foto: VI-FOTO

Heller ikke Norwegian ønsker å si stort om en eventuell avtale med de nye eierne tirsdag kveld.

– Vi har akkurat fått vite om salget av RSL, og det er for tidlig å si noe ennå. Men dette er noe vi vil se nærmere på, sier presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson.