FlyViking har landet: – Dette blir bra for oss

– Det blir dyrt når det er bare ett selskap. Jeg har nektet å reise med Widerøe på grunn av prisene, sier Odd. Han mener det er på høy tid at flere har kommet inn i markedet i Nord-Norge.

Randi og Odd Johannessen har kjøpt seg billett med det nyoppstarta selskapet FlyViking.

FlyViking har store ambisjoner i Norge. Allerede nå snakkes det om å fly flere ruter i Finnmark, til Murmansk, samt flyvninger mellom Nord-Norge og Oslo og Vestlandet.

Det nye flyselskapets plan er å skaffe 5–6 nye fly i løpet av året.

Les også: Nå blir det enda dyrere å fly i Finnmark

Vellykka tur til tross for dårlig vær

– Det var en flott tur. Det var som alltid. Litt «bumpy» for landing, men ingen problem, sier eier og kaptein Ola Giæver i det han kommer ut av flyet på lufthavna i Hammerfest.

Eier og kaptein Ola Giæver på utsiden av flyet ved lufthavna i Hammerfest. Den første flyturen er gjennomført. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Flyvningen var noe forsinket på grunn av sterk vind. Slik var det også da de forsøkte seg med en prøvetur søndag ettermiddag. Da var vinden så sterk at de ikke fikk landet.

– Vi prøvde oss i nesten to timer, men da var det ikke mulig å lande. Det var for dårlig vær, sier kapteinen som har flydd til Hammerfest siden 1980. Da som pilot i Widerøe.

Men det var ikke bare eieren selv som var fornøyd. Ordfører i Hammerfest Alf E. Jakobsen var også med på den første flyvningen. Landingen var silkemyk, ifølge ordføreren som er fornøyd med at et nytt selskap har sett dagens lys.

– Dette er både en historisk og en veldig bra dag for Hammerfest. Konkurranse er alltid bra for prisnivået.

Ordfører i Hammerfest kommune Alf E. Jakobsen mener dagen er historisk. Han mener også at dette vil ha innvirkning på billettprisene. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Tror du det er plass til et nytt selskap?

– Jeg tror det er plass til et nytt selskap. Og er det noen som kan greie dette så er det Ola Giæver.

Tidligere Widerøe-pilot Ola Giæver og hans nye flyselskap forsøkte å ta opp konkurransen med sin tidligere arbeidsgiver ved å legge inn anbud på fem ruteområder.

Samtlige ble avvist av samferdselsdepartementet. Widerøe ble kontraktvinner.

– Dette skyldes at FlyViking ikke har en gyldig lisens som dekker operasjonene spesifisert i tilbudet, skrev departementet i en pressemelding etter tildelingen.

– Dette er bærekraftig

Flygningssjef Jan Kristensen tror selskapet har livets rett, til tross for at mange er skeptisk.

Flygesjef Jan Kristensen måtte trå til selv på åpningsdagen. Ikke alle avtaler er i boks og derfor måtte han være med selv å handle flyet da det landet i Hammerfest Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Alle er skeptisk til nye ting, særlig når det gjelder reise. Det skrives stadig vekk om konkurser og nedleggelser. Jeg tror at prisene våre er så god at det vil tette lekkasjen mot Alta på ca. 40.000 reisende per år.

For Randi og Odd Johannessen var det nettopp prisen som ble avgjørende når de valgte FlyViking.

– Vi betaler jo nå det samme tur-retur som vi betaler en vei med Widerøe.