Jotunfjell Partners kjøper Moss lufthavn Rygge

Orkla, Thon Holding og Østfold Energi har inngått avtale med investeringsselskapet Jotunfjell Partners om salg av Rygge Sivile Lufthavn (RSL).

Avtalen omfatter overtakelse av terminalbygg og andre sivile anlegg ved Moss lufthavn Rygge.

Konserndirektør Håkon Mageli i Orkla bekrefter overfor NRK at Rygge Sivile Lufthavn er solgt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi er glade for at vi har funnet nye eiere som ønsker å starte opp igjen driften ved Moss lufthavn Rygge, sier konserndirektør Håkon Mageli i Orkla til NRK.

Han vil imidlertid ikke gå ut med prisen på avtalen.

– Dette har gått fort. Når først Jotunfjell Partners kom på banen skjedde ting relativt fort, sier Mageli til NRK.

– Er det noen forutsetninger som må på plass før aksjesalget er i boks?

– Ikke meg bekjent, fortsetter han.

Kan bli oppstart i 2018

Kristoffer Olsen i Jotunfjell Partners sier selskapet har som mål å gjøre virksomheten lønnsom og verdifull.

– Vi har drevet taxfree-salg og annen handelsvirksomhet på flere flyplasser, vi kjenner flyplassen på Rygge godt og har et mål om ny flyplassdrift. Gjennom dialog med RSL om deres forsøk på videre drift har vi lært at det er mye som skal klaffe og det vil ta tid å etablere et forsvarlig trafikkgrunnlag. Kanskje blir det oppstart i 2018, men det godt mulig at det ikke skjer før 2019, sier Olsen.

Selskapet har nå knyttet til seg flere personer med lang erfaring innen flyplassdrift.

Blant andre har Espen Ettre blitt en del av styret i RSL. Ettre har over 20 års erfaring fra Oslo Lufthavn Gardermoen, blant annet som direktør.

Henter ansatte med flyplasserfaring

Alf Reidar Torp skal hjelpe flyplassprosjektet til Jotunfjell Partners opp på vingene. Torp er tidligere administrerende direktør ved Sandefjord lufthavn Torp. Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Også Roel Huinink, med erfaring fra lufthavnene Schiphol og Arlanda, og tidligere daglig leder ved Sandefjord lufthavn Torp, Alf Reidar Fjeld, er knyttet til prosjektet.

– Vi har notert oss at passasjerer, tidligere ansatte, næringsliv og myndigheter i regionen har vist både initiativ og besluttsomhet for å få lufthavnen på Rygge tilbake i drift. Vi håper dette engasjementet videreføres og at vi igjen kan ta imot fly og passasjerer på Rygge, sier Olsen.

Stengte i november

Det var i november i fjor at dørene til flyplassen i Rygge ble stengt. Ledelsen i driftsselskapet Rygge Sivile Lufthavn mente at det ikke lenger var grunnlag for videre drift etter at det irske lavprisselskapet Ryanair fjernet baseflyene sine.

Siden har selskapet Rygge Airport jobbet intenst med å få til en avtale om å ta over flyplassen. De har blant annet samlet inn penger fra kommuner og bedrifter i Østfold, fra aksjesalg og fra privatpersoner via en Vipps-aksjon

Tirsdag 28. mars kunne NRK avsløre at også selskapet Jotunfjell Partners, som drev taxfreebutikken på flyplassen, var i forhandlinger med eierne Orkla, Thon Holding og Østfold Energi om å overta driftselskapet og starte opp igjen sivil flytrafikk fra Rygge.

Nå er altså første hinder ute av veien.