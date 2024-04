Frykter unge bruker KI-psykologer: – Kan føre til desperate løsninger

– Jeg spurte ChatGPT hva meningen med livet er, sier Lars-Erik Christophersen i Mental Helse Ungdom.

Kanskje kunne kunstig intelligens gi han svaret.

Han viste frem samtalen med roboten i en video på TikTok.

– Mange kommenterte at de var enig i KI sitt svar, og synes svarene var fine, sier han.

Lars-Erik Christophersen har testet ulike KI-tjenester, og er nysgjerrig på hvordan teknologien kan hjelpe mennesker i fremtiden. Foto: Julie Helene Günther / NRK

45 prosent i alderen 18–29 mener kunstig intelligens kan fungere som en samtalepartner for ensomme mennesker. Det viser en undersøkelse gjennomført av analyseinstituttet YouGov på vegne av Datatilsynet.

– Det er mange som venter på å få hjelp. Da tenker jeg en godt trent og regulert KI kan bidra, sier Christophersen.

Les også Venn med kunstig intelligens

Enkelt tilgjengelig

Det er flest unge som er enig med ham. 24 prosent av de unge er ikke fremmed for tanken på en KI-psykolog.

Men over halvparten av nordmenn liker ikke ideen om det, viser undersøkelsen.

I dag finnes det ikke en godkjent KI-psykolog som er tatt i bruk for å hjelpe norske pasienter. Men mulighetene for å finne hjelp på nett, har blitt mange.

Noen av plattformene markedsfører seg med at de har hjulpet flere millioner mennesker med mental helse.

– For veldig mange er det nok en nysgjerrighets­greie. Men det er jo også nesten garantert at noen av de millioner av interaksjonene, er noen med reelle problemer, sier Jesper Solheim.

Han er utdannet psykolog og jobber i et selskap som bruker kunstig intelligens for å tolke dokumenter eller tekster som forskere eller studenter har skrevet.

Psykolog: Kan være farlig

Noen av plattformene sier de baserer seg på psykologiske teorier. De spør deg hva du ønsker å bli bedre på å håndtere og hvor mye tid du har til å jobbe med utfordringene.

– Med de nye språkmodellene så har du helt andre muligheter til å ha samtaler, som føles mye mer menneskelignende, sier Solheim.

Men det er mange utfordringer med å bruke KI som psykolog, mener Solheim.

– Veldig mange belager seg på de samme modellene. Språkmodellene har også en tendens til å hallusinere. Den dikter rett og slett opp informasjon som ikke reell, sier Solheim.

Det kan også være farlig, mener psykolog Svein Øverland.

– Si at den virker i 90 prosent av tilfellene, men at i de resterende 10 prosentene at KI gir deg feil tilbakemelding eller et feil råd. Folk kan ende opp med å stole for mye på det rådet fordi det har fungert tidligere, sier Øverland.

Psykolog Svein Øverland mener KI kan være positivt for flere, men at det også kan være svært farlig for de som bruker KI som psykolog. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

– I psykologien kan det føre til både selvmord og desperate løsninger.

Men det er også flere fordeler med digitale løsninger. KI kan være et verktøy for de som vegrer seg for å fysisk møte opp hos en psykolog.

– Det er fremdeles i dag mye skam og stigma knyttet til psykiske lidelser. Det offentlige og private helsevesenet er for dårlig på å være til stede der folk er og på deres premisser, sier han.

– For eksempel at man må møte opp fysisk og sette av dagen på et offentlig venterom.

Tror alle vil bruke KI

Lars-Erik Christophersen i Mental Helse Ungdom har lenge vært nysgjerrig på hva kunstig intelligens kan bidra med.

Han er ikke i tvil om at det i fremtiden vil bli innført en KI-psykolog i Norge. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Han mener det bare er et spørsmål om tid før kunstig intelligens også vil bli brukt som psykologer i det norske helsevesenet.

– Jeg tror jo nesten på at menneskets beste venn vil gå fra hund til KI om noen år.