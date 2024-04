– Du slipper å spørre folk hele tiden for å finne ut av ting, sier Gry Berg.

I meierihyllen har de ulike kartongene samme form.

Berg tar et bilde av det hun ikke kan se, med telefonen. Ved hjelp av kunstig intelligens leses det hun har tatt bilde av opp for henne.

– Det gir en selvstendighet som man kanskje ikke hadde så mye før, sier Berg.

Gry Berg bruker en app på telefonen som leser opp det hun tar bilde av i matvarehyllen. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Hun jobber som rehabiliteringskonsulent i Blindeforbundet. Flere blinde bruker teknologi for å løse hverdagslige oppgaver, som å plukke ut riktige matvarer på handletur.

– Som blind eller svaksynt så får du mer tilgang til informasjon enn det du hadde før, ved å bruke disse appene.

Ekstra hjelpemiddel

En førerhund eller en hvit stokk hjelper Berg med å navigere seg på gaten. Men hun bruker også ulike apper til å hjelpe henne med å finne frem.

– Jeg kan få vite hvilke gater jeg går i, hvor jeg er, hvilke gater jeg møter og krysser, sier hun.

Gry Berg lytter til det telefonen leser opp for henne. Foto: Julie Helene Günther / NRK

For Berg fungerer teknologien som et ekstra hjelpemiddel.

– Jeg kan også bruke en app på trikken når annonseringssystemet ikke fungerer. Den kan fortelle meg hvilke trikkestopp jeg kommer til.

Nytte av kunstig intelligens

Rundt 9300 mennesker i Norge er blinde. Mange har lenge brukt ulik teknologi for å få hjelp i hverdagen.

Men nå har også flere tatt i bruk tjenester som benytter seg av kunstig intelligens. Det forteller forbundsleder i Blindeforbundet, Terje Andre Olsen.

Forbundsleder i Blindeforbundet Terje Andre Olsen sier flere blinde har god nytte av å bruke KI. Foto: Tom Balgaard / NRK

– Jeg kjenner til veldig mange som har god nytte av kunstig intelligens. KI kan for eksempel synstolke bilder som andre har lagt ut på Facebook. KI lager en beskrivelse av hva som er på bildet, sier Olsen.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon mener KI kan hjelpe mange med funksjonsnedsettelser.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon sier det er viktig at teknologi som blir utviklet er universelt uformet. Foto: Tom Balgaard / NRK

– Vi kommer også sannsynligvis til å se mer av det fremover. Vi er tidlig i kunstig intelligens sin tidsalder, sier Thon.

Han er opptatt av at teknologien som blir utviklet i dag, blir gjort tilgjengelig for alle.

– Det betyr at den skal være tilgjengelig for de som kan se og høre, og bevege seg i samfunnet. Men også for de som ikke ser, hører eller kan bevege seg. Så at teknologi utvikles og kan brukes for alle er kjempeviktig, sier han.

Frykter konsekvensene

Selv om ny teknologi er nyttige hjelpemidler for blinde og svaksynte, kan det aldri erstatte hjelp fra mennesker, mener Blindeforbundet.

De sier KI ikke burde brukes som argument for å fjerne andre hjelpetjenester. Forbundet kjenner allerede til flere tilfeller hvor blinde har fått avslag på brukerstyrt personlig assistent.

– Folk har fått beskjed om at de ikke trenger hjelp til å gå i butikken, fordi de kan bruke en app. Men det er ikke alle butikker du kan handle med en app, sier Olsen.

Gry Berg bruker også KI for å skille mellom herre- og dametoalett. Hun tar bilde av døren til toalettet og KI beskriver det hun har tatt bilde av. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener det skal mye til for å ikke tilby brukerstyrt personlig assistanse.

– Jeg tror vi skal følge veldig godt med på det. Brukerstyrt personlig assistent er et veldig viktig likestillingsverktøy. Det er kanskje en av de viktigste likestillingsverktøyet for personer som har en funksjonsnedsettelse, sier Thon.

Blindeforbundet: Kan ikke erstatte mennesker

Blindeforbundet er glad for at mange kan benytte seg av KI som et ekstra hjelpemiddel i hverdagen.

– Det er viktig at vi kan bruke teknologien til noe godt. At vi kan bruke det på de tingene som kompenserer, og beskriver omgivelser. Det tenker jeg er noe vi har hatt stor nytte av, sier Olsen.

– Tidligere har vi vært nødt til ha noen med oss eller gå glipp av det.

Gry Berg bruker en hvit stokk for å navigere seg på gaten. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Gry Berg er glad for at hun kan bruke teknologi og KI som hjelp til å handle matvarer i butikken.

Men det er tidkrevende og hun er avhengig av å vite omtrent hvor varene ligger i butikken. Når hun skal ukeshandle bestiller hun levering på døren.

– Det er nyttig og til stor hjelp for meg å finne riktig produkt, men det koster energi og tar tid, sier hun.

– Det vil aldri kunne erstatte praktisk bistand eller det å ha med seg en ledsager inn i butikken, som bare kan gå og finne det raskt.