Den store langdistansemaskinen til SAS er på vei til Bangkok. Nattflighten er rutinemessig, men kapteinen om bord peker på utfordringer under turen.

– Jamming og spoofing av signaler er det store problemet, sier han.

Flygerne er klar over at uforutsette ting kan skje underveis. Og det skjer.

Plutselig mister flyet satellittsignalene når det befinner seg i luftrommet over Irak.

I cockpit fremme hos flygerne får instrumentene nå feil tidspunkt i forhold til tidssonen og instrumentene viser feil posisjon på hvor flyet befinner seg. Passasjerene merker det også fordi internettet er nede. Årsak: flyet er utsatt for «spoofing»

På videoen fra flightradar24.com, som NRK har fått lov til å gjengi deler av, må flygerne nå kalle opp lufttrafikktjenesten på bakken for å få hjelp til å få korrekt informasjon.

Utviklingen bekymrer

Satellittnavigasjon, som GPS, er et sentralt verktøy for posisjon, navigasjon og nøyaktig tidsangivelse for flyene.

Manipulering av instrumenter om bord i fly ved å sende falske GPS-signaler til flyene, kalles «spoofing». Fenomenet vekker bekymring fordi det er mer alvorlig enn jamming.

Jamming av GPS-signaler blokkerer signalene, mens spoofing manipulerer signalene.

Instrumentene om bord i flyene blir da matet med feil informasjon og det kan ende katastrofalt om sikkerhetssystemene om bord tar over kontrollen fordi de senser fare.

– I ytterste konsekvens kan dette true flysikkerheten dersom det oppstår en farlig situasjon på grunn av spoofing, sier seksjonsleder i Flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund, Sindre G. Hilstad.

– I mange ulike typer luftfartøy er GPS-mottakeren en viktig leverandør av data om posisjon og tid til flere forskjellige systemer om bord, forklarer han.

Hva er spoofing? Et spoofingangrep forsøker å lure en satellittmottaker ved å sende ut falske signaler laget for å ligne normale signaler, eller ved å sende signaler fanget et annet sted eller på et annet tidspunkt. Spoofingangrep er generelt vanskeligere å oppdage ettersom angripere lager falske signaler som likner på vanlige signaler. Disse falske signalene er vanskelige å skille fra normale signaler, og forvirrer dermed flyenes beregning av posisjon, navigasjon og tid. Dette betyr at falske signaler kan modifiseres på en slik måte at mottakeren tror posisjonen er et annet sted enn hvor den faktisk er, eller til å være på riktig sted, men på et annet tidspunkt. En vanlig form for et spoofingangrep, ofte kalt et "carry-off angrep", begynner med å sende ut signaler synkronisert med de normale signalene. Styrken i de falske signalene økes deretter gradvis og svekker de normale signalene. Selv om GPS er et av de mest vanlige navigasjonssystemene, har det vist seg å ha kritiske sårbarheter mot spoofingangrep. GPS-satellittsignaler har vist seg å være sårbare på grunn av signalenes relativt svake styrke på jordens overflate, noe som gjør GPS-signaler til lette mål for spoofingangrep. Selv om systemene anses som pålitelige finnes det for øyeblikket ikke noen måter for å beskytte systemene, signalene eller sikre fly mot ondsinnede spoofing-angrep. Kilde: Wkikpedia

– Spoofing er altså en mer alvorlig type angrep som kan ramme GPS-mottakere, og handler kort sagt om ulovlig bruk av falske og kraftige signaler for å narre eller manipulere mottakeren til å tro at den befinner seg et annet sted og på et annet tidspunkt, sier han.

EU vil ha GPS-navigering

GPS er i stor grad et primært navigasjonshjelpemiddel for sivil luftfart i dag, og vil bli enda viktigere i årene som kommer på grunn av EUs mål om å basere de fleste flynavigeringer på GPS fra 2030.

Spoofing av sivil flytrafikk har vært kjent som en trussel i flere år, men samtidig vurdert til å være lite sannsynlig sammenlignet med blokkering av signaler, såkalt jamming, i hvert fall i Europa.

Til tross for at spoofing krever mer ressurser og kompetanse enn jamming øker det ifølge Norsk Flygerforbund i omfang.

Jamming i Norge

I Norge er det Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom som overvåker signaler. De opplever daglig at GPS-signalene forstyrres av blokkering, såkalt jamming.

– Vi har sett at GPS-forstyrrelser har tiltatt, spesielt i Finnmark og etter fullskalainvasjonen i Ukraina fra Russland. Nå er den til stede daglig, men i høyere luftlag, sier John-Eivind Velure, fungerende direktør i Nkom.

Nkom antar at jamming av signalene i Finnmark kommer fra Russland.

Velure sier at i norsk luftrom har de hittil ikke oppdaget spoofing av GPS-signalene.

Merarbeid for flyselskapene

Når et fly er utsatt for spoofing, må alle instrumenter i cockpit sjekkes for feil og kalibreres på nytt før flyet får ta av igjen.

– Spoofing fører til merarbeid for flygerne og teknikerne, sier assisterende flåtesjef i SAS Patrik Ekenbratt Ågren, ettersom instrumentene må sjekkes for å utelukke tekniske feil.

– Spoofing kan sammenliknes med narring. I motsetning til jamming, er å spoofe en intellektuell måte å lure mottakeren til å tro at den er et annet sted, forklarer assisterende flåtesjef i SAS, Patrik Ekenbratt Ågren.

– Man simulerer, later som man er et GPS-signal, men har lagt til en liten justering i koordinatene som gjør at du tror du er et annet sted enn du er, forklarer han. – Ved spoofing tar et annet navigasjonssystem over før flyets posisjonen påvirkes.

GPS-navigering kan bli sårbart

Spoofing er en vanskelig teknikk og det krever en del kunnskap for å kunne spoofe. At EU har som mål om å basere de fleste flynavigeringer i Europa på GPS fra 2030 bekymrer kaptein i Norwegian Richard Helskog.

NRK møter ham i cockpit på Boeing-flyet før han skal ta passasjerer og kolleger fra Oslo og ned til Nice i Frankrike. Det er en flytur over Vest-Europa, der spoofing ikke skjer.

Han har studert utviklingen og har skrevet en eksamensoppgave ved Nord Universitet som blant annet omhandler spoofing.

Richard Helskog er kaptein i Norwegian. Han stiller spørsmål ved forsvarligheten av å satse utelukkende på GPS som flynavigering i EU.

–Lufttrafikken tiltar i volum og bruk av GPS gjør at det kan flys kortere og mer effektive ruter, noe som blant annet fører til mindre klimagassutslipp. Men hvor fornuftig er det å gjøre seg så avhengig av GPS-signaler, spør han.

Han understreker at flyene er utstyrt med andre muligheter for navigering, blant annet treghetsnavigasjon, et navigasjonssystem som ikke er avhengig av signaler utenfra. Ulempen med det er at det er mindre nøyaktig. Han avslutter med å minne om at fly har vært i lufta i over hundre år og bakkebaserte radiostasjoner er også til god hjelp om instrumentene feiler.