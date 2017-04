Fortsatte pengeinnsamlingen tross Rygge-salg

– Vi ønsker ikke å samle inn mer penger gjennom den kanalen. Derfor endrer vi nå nettsidene våre, sier styreleder Ole-Kristian Sivertsen i Rygge Airport AS mandag ettermiddag.

Da var selskapets hjemmeside fortsatt en stor reklameplakat for innsamlingsaksjonen for å få driften av flyplassen opp og gå.

VIPPS-aksjon: 800 personer har bidratt med til sammen 2,5 millioner kroner i aksjonen. Foto: Rygge-airport.no

Et par timer senere er all informasjonen på hjemmesiden fjernet.

800 personer har gitt penger

IKKE GITT OPP: Ole-Kristian Sivertsen i Rygge Airport understreker at selskapet fortsatt ikke har tatt stilling til hva som skjer med de drøyt 2,5 millioner kroner som er samlet inn. Foto: Alvarez&Marsal

I over et halvt år har selskapet jobbet for å gjenåpne Moss lufthavn Rygge etter at flyplassen ble lagt ned i fjor høst.

I vinter ble det satt i gang en innsamlingsaksjon for at privatpersoner og bedrifter skulle kunne bidra til gjenåpning av flyplassen.

Det har gitt resultater.

800 personer har bidratt, og mer enn 2,5 millioner kroner er kommet inn. Mange Østfold-kommuner har også lovet penger.

Sist uke ble det imidlertid klart at et nytt selskap har kommet på banen. Jotunfjell Partners har kjøpt flyplassen.

Seks dager senere sto det ingen ting om at flyplassen er solgt til andre eiere på hjemmesiden til Rygge Airport.

På NRKs spørsmål om hvorfor de fjerner informasjon om kronerullingen akkurat nå, svarer styrelederen:

– Det er ingen spesiell årsak til det. Aksjonen er ikke selskapets aksjon, men er initiativet til en privat støtteforening vi fasiliterer for.

– Kan gå til et godt formål

Styrelederen understreker at deres initiativ ikke er avsluttet selv om et annet selskap har kjøpt flyplassen. Etter påske skal de møte Jotunfjell for å sondere terrenget for et mulig samarbeid.

Etter det NRK erfarer er hensikten å se om de nye eierne av flyplassen kan dra nytte av det Rygge Airport har gjort det siste halve året.

Det skal ikke være snakk om at de to selskapene slås sammen.

Etter møtet vil styret i Rygge Airport avgjøre hva de gjør med de innsamlede midlene.

– Om vi ikke når frem, så får vi se om midlene skal gå til et godt formål i Østfold fylke. Det kan også hende vi tilbakebetaler pengene hvis vi ikke ser de kan bli anvendt på en fornuftig måte inn mot prosjektet vi måtte gå videre med, sier Sivertsen.

Forventer å få tilbake pengene

INVESTERTE: Bjørn Helle er en av dem som har brukt penger på Rygge Airport. Her møter han Knut R. Johannessen i Rygge Airport i forbindelse med at han inngikk avtalen. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Pensjonisten Bjørn Helle skjøt inn 100.000 kroner. Han forventer å få pengene tilbake.

– Jeg har forstått at de avventer til møtet etter påske, og at pengene tilbakebetales dersom de ikke går inn i det andre selskapet, sier Helle.

– Hva synes du om at innsamlingsaksjonen har fortsatt etter salget?

– Det er vel egentlig ikke riktig, men jeg har heller ikke vært klar over at de har fortsatt innsamlingen, sier han.