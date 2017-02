Kommuner er positive til å gi Rygge-penger

Ordfører Aarbu og formannskapet i Aremark vil gi 3 kroner per innbygger til Rygge Airport. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Torsdag kveld vedtok Aremark kommune å gi tre kroner per innbygger Rygge Airport. I tillegg ønsker de å gi 27 kroner ekstra per innbygger dersom de andre kommunene går med på det samme.

– Vi mener det er bra at noen ønsker å starte opp igjen på Rygge. Tre kroner per innbygger blir nærmest en symbolsk sum for Aremark, så vi fattet vedtak om at vi ønsker å gi 30 kroner per innbygger dersom de andre kommunene går med på det, sier ordfører i Aremark, Geir Aarbu.

Tror på bidrag

Det var Rygge Airport som ytret et ønske om at kommunene skulle bidra med penger for å vise sin støtte. Aarbu tror de andre kommunene også vil bidra med mer.

– 30 kroner for Aremark er like mye som for Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Det er samme sum per innbygger. Det betyr høyere kostnad for dem totalt, men forholdsmessig blir det like mye for alle kommunene.

Ordfører Tage Pettersen i Moss er positiv til forespørselen fra selskapet.

– Jeg synes tanken er god. Den oppfordrer kommunene til å gi noe mer enn en verbal støtte, med noe som blir en symbolsk sum i den store sammenhengen. Derfor har jeg lovet at vi skal ta opp dette til vurdering så raskt det foreligger en søknad.

Tage Pettersen og Moss kommune venter fortsatt på søknad fra Rygge Airport. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Venter på søknad

Heller ikke de andre kommunene har fattet noen vedtak. De fleste venter på en søknad fra Rygge Airport.

Den søknaden ventet ikke Aremark på.

– Vi mener det er viktig at de får handlingsrom for å starte utvikling av forprosjektet. Mens de neste 27 kronene venter vi med til vi får se forprosjektet. Et enstemmig formannskap vedtok at tre kroner per innbygger er noe vi kan ta oss råd til, sier Aarbu.

– Mer penger for oss

Pettersen i Moss ønsker ikke å ta stilling til at Aremark allerede har valgt å gi penger.

– Hvis Aremark har så mye penger at de kan dele ut uten en søknad, så må de få lov til å gjøre det. Også er det jo selvfølgelig snakk om mer penger for en kommune med 33.000 innbyggere enn det er for Aremark. Derfor er vi avhengig av å ha en konkret og god søknad på bordet før vi behandler det.

