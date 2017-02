Vips, så skal Rygge Airport få mer penger

I løpt av februar må Rygge Airport (RA) ha skaffet 7,5 millioner kroner i ny aksjekapital for å fortsette arbeidet med å få ny drift på den nedlagte lufthavnen. Men minsteinnskuddet for å bli med var å kjøpe en aksjeport på 50.000 kroner – eller det var. For nå er en kronerulling på gang blant flyplassens tilhengere blant publikum.

– Flere har tatt kontakt med oss, og fem personer i Østfold og Follo har sagt seg villige til å fronte dette utad, sier RAs daglige leder Knut R. Johannessen. Man kan "vippse" inn penger og være med å engasjere seg i flyplassaken på den måten.

Pengene renner inn, fortsetter Johannessen.

– Jeg har ikke sjekket hvor mye som har kommet inn, men det koker på sosiale medier. Vi syns dette er fantastisk og veldig inspirerende for arbeidet vi driver.

Næringsdriver og tidligere finansmann Gjermund Torp i Halden er en av dem som har sett at såkalt crowdfunding kan være en måte å reise penger på.

Mange bekker små...

– Jeg har fulgt Facebook-siden «Venner av Rygge». Der var det en god del lokalt engasjement for å støtte opp om den emisjonen som gjøres for å gi Rygge Airport AS nok aksjekapital. Men det var ikke så mange konkrete forslag om hvordan, sier Torp.

– For dem som ønsker å gi mindre beløp kan crowdfunding også bidra med store pengebeløp. Mange bekker små, som du sikkert kjenner til.

Torp tror mange i Østfold, Akershus og søndre deler av Oslo har lyst til å støtte dette tiltaket.

– Jeg syns det er trist at vi har en fantastisk, koselig, effektiv og veldrevet flyplass i Østfold, men er nødt til å dra nordover for å fly sørover.

– Men de store investorene har tydeligvis ikke særlig tro på dette?

– Noen er inne med større beløp. Hvorfor andre ikke har gått inn på Rygge i denne omgang vet ikke jeg. De har kanskje bedre alternativer og føler ikke den lokalpatriotismen vi har. Men det betyr ikke at det kan være liv laga.

Folk skal få følge med på pengestrømmen

Hvis ikke målet nås skal de pengene som er gitt brukes til et veldedig formål i Østfold, sier Johannessen. Og de som gir penger får mulighet til å følge prosessen.

– Regnskapene for aksjeselskaper som RA er offentlige. Vi vil etter hvert også legge ut en blogg på nettsiden vår, slik at vi kan oppdatere publikum etter som prosjektet går fremover.

Torp tror målet på 7,5 millioner vil bli nådd, og det til gagns.

– Det vil overraske meg veldig hvis alle de som savner flyplassen føler så lite for den likevel at de ikke er villig til for eksempel gamble hundre kroner på å finne ut om flyplassen er liv laga eller ikke.