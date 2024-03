Skolebygg stengt: Elever har undervisning i gangen

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Flere klasserom ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad ble stengt i desember på grunn av funn av asbest og løse betongblokker.

Elever må nå pendle mellom forskjellige lokaler for undervisning, og mange har klasserom i gangen i et gammelt rådhus.

Det er usikkert når de rundt 1200 elevene kan samles igjen, og det er foreslått å flytte deler av skolen fra Fredrikstad til Sarpsborg.

Elevene krever at eksamen avlyses på grunn av redusert undervisningstid og stressende forhold. Nå har de startet en underskriftskampanje.

Østfold fylkeskommune har foreløpig vurdert at det ikke er grunnlag for å søke om avlysning av eksamen.

– Klassen må sitte på gangen. Jeg syns det er dårlig, sier Mikkel Sæther.

I desember ble flere klasserom ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad stengt etter funn av asbest og løse betongblokker.

Siden da har Sæther og flere hundre andre elever måttet pendle mellom forskjellige lokaler for å få undervisning.

Flere av lokalene som er erstattet er ikke egnet for undervisning, mener elevene. På gangen i et 48 år gammelt rådhus i Onsøy har elever nå klasserom.

Mikkel Sæther trives dårlig i de nye «klasserommene». Foto: Tomas Berger / NRK

– Det er dårlig luft, det er trangt, det er ikke nok stoler, og det er ikke nok pulter. Det er ikke noe klasserom, egentlig, sier Sæther.

Skoleledelsen slo alarm om asbestfunn og mulig fare for liv og helse allerede i oktober. Likevel tok det nesten to måneder før deler av skolen ble stengt.

Avhengig av bil

Stengingen av skolen skulle være midlertidig, men nå er store deler stengt permanent. Byggene er i så dårlig forfatning at de ikke kan gjenåpnes.

Det er fortsatt usikkert når de om lag 1200 elevene kan samles igjen. Ett av forslagene som Østfold fylkeskommune har forslått er å flytte deler av skolen fra Fredrikstad til Sarpsborg.

Men det kan ta ytterlige én måned før avgjørelsen kommer. For elevene er skolehverdagen nå preget av stress for å rekke timene.

På det lengste må elevene flytte seg 4,6 kilometer fra klasserom til klasserom.

Klasserom til 1200 elever er spredt over hele Fredrikstad. Elevene må ofte kjøre eller gå lange avstander mellom timene.

– Jeg pleier å fylle opp bilen min. Vi er flere i klassen som bytter på å hente folk. Så det tar jo tid, sier Karoline Engh.

Hver dag plukker hun med seg venner slik at alle rekker å komme i tide til timen.

Karoline Engh forteller at de er flere som bytter på å kjøre fra klasserom til klasserom. Foto: Tomas Berger / NRK

– De kommer seg ikke på skolen hvis ikke jeg eller noen andre kan hente.

Fylkesordfører i Østfold Sindre Martinsen-Evje (Ap) har stor forståelse for at elevene synes situasjonen er vanskelig.

– Jeg føler med våre elever og ansatte. Det jobbes for å finne bedre løsninger som gode erstatningslokaler, og å få samlokalisert elevene i større grad, sier Martinsen-Evje.

Vil avlyse eksamen

Innen skolestart i august må fylkeskommunen ha fått på plass minst 30 nye klasserom til elevene. Nå foregår tysktimene i det gamle rådhuset uten bøker.

– Bøkene er i skolebygget som er stengt. De får vi ikke ut, sier Engh.

Mariam Kala Ali er elevrådsleder ved skolen. Hun mener at eksamen bør avlyses, på samme måte som den ble det under koronapandemien.

Elevrådsleder Mariam Kala Ali mener at de ikke har godt nok faglig grunnlag til å ta eksamen. Foto: Privat

– Vi har ikke nok vurderingsgrunnlag. Vi har gått glipp av så innmari mange timer. Vi har ikke nok undervisning, og det virker ikke som om vi kommer til å få det noe bedre fremover. Vi er veldig stresset og engstelige over dette, sier Ali.

Elevene har hatt en underskriftskampanje for å få avlyst eksamen. Ifølge elevrådslederen har 600 elever skrevet under.

– Vi har sendt underskriftene til noen politikere som skal prøve å hjelpe oss.

Skoleledelsen jobber nå med å kartlegge hvor mange som er berørt av redusert undervisningstid på grunn av pendling, forteller Leif Østli.

Han er rektor ved Frederik II videregående skole.

Tidligere i år sjekket rektor ved Frederik II videregående skole Leif Østli hvordan elevene hadde det i sine nye midlertidige lokaler. Foto: Rune Fredriksen / NRK

– I den foreløpige kartleggingen set det ut til at det er snakk om få antall timer. Vi har som ambisjon å gi elvene fullverdig god opplæring og holde årstallet. Det er utdanningsdirektoratet som fatter beslutning om eksamen, sier rektor Leif Østli.

Det er Østfold fylkeskommune som må vurdere om det er grunnlag for avlysning av eksamen, men de er likevel avhengige av et dispensasjonsvedtak fra Utdanningsdirektoratet for at elevene skal få vitnemål uten å ha gjennomført eksamen.

Fylkeskommunen har foreløpig vurdert at det ikke er grunnlag for å søke en slik dispensasjon.

Målet er ny skole

Østfold fylkeskommune har hatt ute en markedsundersøkelse for å finne bedre undervisningslokaler fremover. Nå jobbes det med å sortere de ulike løsningene.

– Målet er at beslutning om en løsning på mellomlang sikt, med oppstart skoleåret 24/25, skal være på plass innen 1. mai, sier Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Han forteller at den langsiktige løsningen er å bygge ny skole. Den kan tidligst åpne om fire år.