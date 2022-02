Jakter svar på dyster statistikk: – Lurer på om jeg er depressiv

– Når du sitter så mye inne kommer tankene, sier Abdirizaq Isse Malele.

19-åringen så frem til studielivet og nye venner da han flyttet til Stavanger.

– Jeg har satt ny rekord i antall serier jeg har sett. Situasjonen har preget meg og aktivitetene jeg hadde holdt på med ellers, sier Malele.

I hjembyen Askim har han en stor vennekrets. Men siden studiestart i august har han knapt hatt kontakt med medstudentene.

– Jeg har sett mer av veggen inne på rommet mitt enn jeg har sett noen andre, sier han.

– Jeg får spørsmål oppi hodet og lurer på om jeg er depressiv. Så svarer jeg på dem selv også. Klart det gjør noe med meg.

Tre ganger så dårlig

Rundt 180.000 studenter svarer i disse dager på en spørreundersøkelse fra Folkehelseinstituttet (FHI) og flere studentsamskipnader.

Kari-Jussie Lønning er styringsgruppeleder i studentundersøkelsen Shot. Foto: Snorre Tønset / NRK

I 2010 svarte «kun» 16 prosent at de slet med alvorlige psykiske plager. I fjor økte tallet til 45 prosent.

I år skal en tilleggsundersøkelse også gjennomføres. Resultatene for fjoråret vil være klare til høsten.

– Svarene i tilleggsundersøkelsen vil kunne gi oss en større innsikt i hva som egentlig er sammenhengen i den negative utviklingen, sier Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder.

I jakten på bedre svar, tar de nå i bruk et nytt verktøy, kalt E-cidi.

– Skandaløst

Studentsamskipnadene og FHI søkte om flere millioner for tilleggsundersøkelsen, men har bare fått én million kroner av regjeringen.

De vil grave dypere i årsaken til den dramatiske økningen.

Ulrikke Torgersen, talsperson i Grønn Ungdom. Foto: Grønn Ungdom

– Det er altfor lite og skandaløst. Jeg reagerer sterkt på regjeringens manglende håndtering av psykiske plager, sier Ulrikke Torgersen, talsperson i Grønn Ungdom.

Hun savner tiltak fra regjeringen.

– Ingen norske politikerne har så langt kommet med en skikkelig vanntett plan om hvordan vi skal ivareta de unge i dag, sier Torgersen.

Lederen av Sosialistisk Ungdom er også svært kritisk til regjeringen.

– Det at de ikke gir nok penger viser at de ikke tar studentene på alvor. Vi forventer en stortingsmelding som følges opp med en handlingsplan for studenthelse, sier Synnøve Kronen Snyen.

Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener de har et sterkt og godt fokus på studentens psykiske helse. Foto: Torstein Bøe

– Brukt mye penger

Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er uenig med kritikerne. Han peker på at Norge er ett av få land med en slik grundig undersøkelse.

– Det er brukt mye penger på studentene igjennom pandemien. Spesielt for å bøte på situasjonen de har havnet i. Stortinget har nylig bevilget 170 millioner kroner etter forslag fra regjeringen, sier Moe.

Han erkjenner at situasjonen er kritisk og alvorlig for studenter.

– Jeg har sett mer av veggen inne på rommet mitt enn jeg har sett noen andre, sier Abdirizaq Isse Malele. Foto: Jakub Spadlo

– Veldig mange vil ha mer til alt. Vi mener at millionen er nok for å få informasjonen vi etterspør, sier ministeren.

Studenten Abdirizaq Isse Malele ber regjeringen åpne pengesekken.

– Jeg synes ikke en million er mye akkurat. Dette er den andre regjeringen under pandemien – og de bør ha lært fra den forrige, sier Malele.