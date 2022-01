Viken-topper vil oppløse storfylket

– Vi har en intensjon om at Viken skal oppløses. Dette er ikke en endelig beslutning. Grunnen til det er at vi har respekt for at Akershus Arbeiderparti skal ha et nytt møte i morgen.

Det sier Martin Kolberg til NRK mandag kveld.

Avgjørelsen var enstemmig. Nå planlegger samarbeidsutvalget å ha et nytt møte på torsdag. Da skal de gi sitt råd om Vikens framtid.

Avgjøres lørdag

Storfylkets skjebne blir i praksis avgjort på Sundvolden Hotell i gamle Buskerud på lørdag.

Der møtes representantskapet i Viken Arbeiderparti. 100 delegater skal si ja eller nei til å oppløse storfylket og gå tilbake til Akershus, Buskerud og Østfold.

Vedtaket her vil binde partiet i det avgjørende møtet i Viken fylkesting 24. februar.

Samarbeidsutvalget er det nærmeste man kommer et styre i Viken Arbeiderparti.

Det består av fem representanter for hvert av de gamle fylkene, inkludert styrelederne: Anniken Huitfeldt fra Akershus, Martin Kolberg fra Buskerud og Siri Martinsen fra Østfold.

Splittet parti

Utvalget møttes i kveld blant annet for å se om det var mulig å lage en felles innstilling til lørdagens møte.

Bakteppet er dyp uenighet fylkene imellom. Akershus Arbeiderparti er også splittet internt.

I Buskerud og Østfold er partiet klart for oppløsning. Akershus har fulgt rådet fra et regjeringstungt styre og gått inn for å beholde Viken.

Men dette nekter mange av Ap-lagene i Akershus å høre på.

Halvparten av dem vil heller stemme for oppløsning sammen med Viken-fiendtlige partifeller fra Østfold og Buskerud.

Sammen ligger de an til klart flertall, viste NRKs kartlegging i forrige uke.

FLERTALL FOR BRUDD: Det ligger an til flertall for å erstatte Viken med de gamle fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Illustrasjon: Ellen Karin Moen / NRK

– Valgløfte

– Det viktigste for oss er at dette har vært et valgløfte, sa leder i Nes Arbeiderparti, Anne Grethe Tømte, da denne kartlegginga ble kjent.

– Vi ser også at et flertall av de ansatte i Viken ønsker oppløsning fordi det har blitt lengre vei til beslutninger. Også er det lokaldemokratiet – vi får mindre påvirkning i det svære Viken, sa hun.

Har innsett nederlaget

Flere av Viken-tilhengerne skal nå ha innsett nederlaget. Fredag erfarte NRK at det jobbes med å komme fram til en uttalelse som kan forene de to sidene og hindre åpen kamp på Sundvolden.

Poenget skal være å si at Viken må oppløses, men på en måte som også Viken-tilhengerne i Akershus kan slutte seg til.

Hva er egentlig greia med Viken? Reporter Maren Myrseth forklarer. Du trenger javascript for å se video. Hva er egentlig greia med Viken? Reporter Maren Myrseth forklarer.

I dag ble det også kjent at Akershus Arbeiderparti skal ta en ny runde om saken i morgen. De har, som tidligere nevnt, gått inn for å beholde Viken.

– Vi vil sette en fot i bakken og være helt trygge på at representantskapet har tatt den beslutningen de ønsker, sier nestleder i Akershus Ap, Øystein Slette, til NTB.

Han sier han ikke vil spå om Akershus Ap dermed vil endre mening og si ja til oppløsning.