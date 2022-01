Regjeringstungt Ap-styre går imot Viken-oppløsning

Arbeiderpartiet kan bli tungen på vektskåla når fylkestinget skal si ja eller nei til oppløsning av Viken i neste måned.

Styret i Akershus Arbeiderparti går imot oppløsning og begrunner det med at Akershus Arbeiderparti mener samfunnets ressurser skal brukes på å gi bedre tjenester til våre innbyggere. Akershus Arbeiderparti går imot oppløsning av Viken fylkeskommune.

Les hele innstillingen her: Ekspandér faktaboks Akershus Arbeiderparti var mot opprettelsen av Viken fylkeskommune, men mener at det faglige grunnlaget med all tydelighet viser at det er få argumenter for oppløsning. En fylkesdeling vil være tidkrevende og kostbart, både av økonomiske og menneskelige ressurser. Det vil kunne påvirke tjenestene og samfunnsutviklinga i vårt fylke. Viken Arbeiderparti gikk til valg på at vi ville videreføre og ta vare på det som fungerer godt i Buskerud, Akershus og Østfold, og sammen bygge det nye fylket. Det vil vi gjøre gjennom å ta politisk ansvar for utviklingen. Akershus Arbeiderparti mener samfunnets ressurser skal brukes på å gi bedre tjenester til våre innbyggere. Akershus Arbeiderparti går imot oppløsning av Viken fylkeskommune.

I styret sitter både utenriksminister Anniken Huitfeldt, kunnskapsminister Tonje Brenna og statssekretær i næringsdepartementet Halvard Ingebrigtsen. I tillegg er stortingsrepresentant Mani Hussaini og tidligere AUF-leder Ina Libak blant de 12 medlemmene i styret.

Styrevedtaket var enstemmig.

Anniken Huitfeldt er styreleder i Akershus Arbeiderparti. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg ønsket ikke Viken i utgangspunktet, men når vi først er her, må vi tenke oss veldig godt om det er rett å bruke tid, penger og ressurser på å reversere det, sier Mani Hussaini.

Kostnadene ved å oppløse Viken er på mellom 310-440 millioner kroner, ifølge utregningen fra fylkeskommunen.

Mani Hussaini mener kostnadene er for store til å avvikle Viken. Foto: Audun Braastad / NTB Foto: Audun Braastad / NTB

– Det er ingen hemmelighet at rapporten er veldig nedslående hva gjelder kostnader og dårligere tjenester for folk. Det var mitt og mange andres viktigste argument for hvorfor jeg ikke kunne gå inn for oppløsning, sier Hussaini.

Lang prosess

Tonje Brenna var fylkesrådsleder i Viken før hun i fjor høst ble kunnskapsminister.

Etter valget i fjor satt hun i gang prosessen for å oppløse storfylket, og rett før jul innstilte fylkesrådet på en oppløsning. Den nye fylkesrådslederen, Siv Henriette Jacobsen (Ap), ønsker ikke å kommentere Akershus Arbeiderparti sitt styrevedtak.

Tonje Brenna vil ikke kommentere styrets innstilling.

Handler om mer enn økonomi

Arbeiderpartiet i Viken består av de tre fylkeslagene Østfold, Akershus og Buskerud.

5. februar skal de stemme for eller imot en oppløsning. Standpunktet de lander på kan avgjøre Vikens skjebne i fylkestinget 23.-24. februar.

Ap-nestor Martin Kolberg leder utvalget, som skal legge til rette for en avstemningen i eget parti. Han er også leder i Buskerud Arbeiderparti.

–I Buskerud har vi sagt at vi skal gå for en oppløsning, men har samtidig akseptert at vi skal ha en demokratisk behandling, sier Kolberg.

Ap-nestor Martin Kolberg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han mener de kulturelle forskjellene mellom de tre gamle fylkene vil ta lang tid å forene, og at man ikke kan legge for stor vekt på hva det koster å oppløse storfylket.

– Hvis man la økonomiske argumenter til grunn for organiseringen av Norge, ville landet blitt veldig sentralisert. Det er mye som ikke hadde lønnet seg, sier han.

Mani Hussaini mener utfallet er helt åpent, men håper de 11 000 fylkesansatte slipper enda flere år med omstilling.

– At ungdommer kan gå på den nærmeste skolen og at den har nok lærere er viktigst for innbyggerne i Viken. Det bør også være det viktigste for politikerne. Rapporten understreker at gamle Akershus vil klare seg greit, men for både Buskerud og Østfold kan tjenestene bli dårligere ved en oppløsning, sier han.