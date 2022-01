En dragkamp pågår i Viken Ap om fylket Viken skal oppløses eller bestå.

Og det er spådd at det avgjørende fellesmøtet i Viken Ap 5. februar blir en thriller.

Men en rundspørring som NRK har foretatt tyder på at siden som ønsker å få tilbake til de gamle fylkene Akershus, Østfold og Buskerud har en klar ledelse.

De vil være i flertall på det avgjørende møtet.

Kan plukkes ned: Arbeiderpartiet i Viken vil be sine representanter i fylkestinget om å stemme for å få tilbake de gamle fylkesgrensene. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Flertall sammen med Østfold og Buskerud

Ledelsen i Akershus Arbeiderparti – med tungvektere som utenriksminister Anniken Huitfeldt og kunnskapsminister Tonje Brenna, ligger dermed an til å lide et sviende nederlag.

Sammen med resten av styret i Akershus Arbeiderparti har de gått inn for å beholde storfylket.

Men dette nekter mange av Ap-lagene i Akershus å høre på.

Nærmere halvparten av dem vil heller stemme for oppløsning sammen med Viken-fiendtlige partifeller fra Østfold og Buskerud.

Sammen ligger de an til klart flertall, viser NRKs kartlegging.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt ønsker å beholde Viken, men i hennes eget parti er det mange som ikke er enig med lederen i Akershus Arbeiderparti. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Vil ikke bryte valgløfte

– Våre medlemmer er helt klare på at vi ønsker å avvikle Viken, sier Anne Grethe Tømte.

Hun er leder for Nes Ap i gamle Akershus.

– Det viktigste for oss er at dette har vært et valgløfte. Vi ser også at et flertall av de ansatte i Viken ønsker oppløsning fordi det har blitt lengre vei til beslutninger. Også er det lokaldemokratiet – vi får mindre påvirkning i det svære Viken, sier hun.

Lederen i Nes Arbeiderparti, Anne Grethe Tømte. Foto: Andreas De Brito Jonassen / NRK

I hennes region, Øvre Romerike, er grasrota i de fleste kommunepartiene svært negative til Viken og ønsker å stemme for oppløsing.

Rundt hovedflyplassen er det bare Ullensaker Ap som er klar for å beholde fylket som strekker seg fra Hallingdal til Halden.

I dette laget er statsrådene Brenna og Huitfeldt begge medlemmer.

Stort flertall mot Viken

Behandlingen i de tre fylkespartiene viser sammenlagt et tydelig bilde.

Østfold Ap er enstemmig for oppløsning, mens bare et lite mindretall ønsket å beholde Viken i Buskerud da saken var oppe der.

Disse to fylkespartiene har rundt halvparten av de 100 utsendingene som skal delta på det avgjørende møtet i februar.

Dit kommer også en stor delegasjon med representanter fra Akershus-kommuner som også ønsker å stemme for å få tilbake sitt gamle fylke.

Kommunepartier i Akershus hvor det er sterkt ønske om å avvikle storfylket er Nesodden, Nittedal, Eidsvoll, Hurdal, Nes, Gjerdrum, Nannestad, Vestby og Aurskog-Høland.

Flesteparten vil sende to representanter, og for de fleste av dem vil begge stemme for å avskaffe Viken.

Etter det NRK erfarer ligger det derfor an til at rundt 60 av de 100 med stemmerett vil være for oppløsning.

Det er ikke et flertall i Akershus Arbeiderparti for oppløsning av Viken, men en stort mindretall som sammen med Østfold og Buskerud vil gi et flertall. Illustrasjon: Ellen Karin Moen / NRK

Ikke nøyaktig oversikt

Nestlederen i Akershus Ap, Øystein Slette, mener det fortsatt er åpent hvordan det går.

– Sånn som jeg har forstått det finnes det også mindretall i Østfold og Buskerud som ønsker Viken, og derfor blir det uforutsigbart hvor det vil lande, sier Slette til NRK.

Hva Viken Ap bestemmer seg for på dette møtet vil avgjøre hva fylkestingsrepresentantene til Ap skal stemme i det avgjørende møtet i fylkestinget 23. og 24. februar.

Nestleder i Akershus Arbeiderparti, Øystein Slette. Foto: Elin Martinsen / NRK

Så hvis Ap ønsker oppløsing er det som etter stor sannsynlighet blir utfallet.

Da vil Ap sikre flertall sammen med Sp, SV, Rødt og Fremskrittspartiet.

Dersom det hadde endt med vedtak om å beholde Viken i Viken Ap, ville det gitt flertall sammen med Høyre, KrF og Venstre.

Advarer mot kupp

Teoretisk sett er det fortsatt en mulighet for at Viken-tilhengerne i mindretall kan trumfe gjennom sitt syn på store fellesmøtet.

Det pågår en medlemstelling i partiorganisasjonen som igjen kan få betydning på sammensetningen av mandater.

Sammenlagt har Buskerud og Østfold knapt flertall av de 100 plassene, men det er snakk om at Akershus har hatt en medlemsvekst sist år, som gjør at partiet kan få flere mandater og dermed sikre flertall.

Dersom den siden som har flertall binder alle representantene til å stemme for fylkespartiets syn, kan det holde til seier.

Men nestleder i Akershus Ap Øystein Slette mener dette er uaktuelt for Akershus sin del.

– Akershus har vært tydelige hele veien på at vi ønsker at representantene fra alle de tre fylkespartiene står fritt og ikke får bundet mandat på møtet.

Lederen i Nes Ap tar det for gitt at ingen forsøker å «kuppe» møtet.

– Vi er en sosialdemokratisk organisasjon, og folk skal få lov til å si det de mener, og dette er en alt for viktig sak til å ikke la medlemmene våre bestemme, sier Tømte.