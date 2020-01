– Dette er helt spinnvilt. Det er en absurd høy regning for å bygge fire kilometer vei, sier Arild Hermstad, miljø- samferdselsbyråd i Oslo (MDG).

VIL SKROTE E18: Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo og nasjonal talsperson for MDG, Arild Hermstad. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

At bompengene nå viser seg å bli mye høyere skyldes at renter ikke er tatt med i regnestykket som er presentert utad.

17 milliarder kroner er langt mer enn det samtlige av landets bomstasjoner håver inn på et helt år.

Ifølge Statens vegvesens prognose vil bilistene i Norge betale drøyt 14 milliarder kroner i bompenger i 2020.

Lagt fram av Frp

Forslaget om hvordan ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta skal finansieres ble lagt fram av daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) rett før jul.

– Ikke noe kan lenger stanse E18-prosjektet, sa Dale.

Ifølge pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet skulle bilistene betale 10,8 milliarder kroner i bompenger.

Staten skulle bidra med 5,5 milliarder kroner. Dermed var det penger nok til å dekke byggeregningen på 16,3 milliarder kroner, ifølge regjeringen.

Fem milliarder i renter

Men tallene forteller ikke hele sannheten. I selve forslagsteksten går det fram at bompengebelastningen blir større.

Mye større.

Skyhøye renteutgifter kommer nemlig i tillegg. Fordi bommene først blir satt opp etter at veien står ferdig, må det tas opp lån.

Også kostnadene ved å bygge og drive de nye bomstasjonene må plusses på.

Ekstrautgiftene skal i sin helhet betales av bilistene. Konsekvensen er at bompengeregningen spretter opp fra 10,8 til hele 17 milliarder kroner.

Brutto bompengeinntekter er beregnet til om lag 17 mrd. 2019-kroner. Stortingsprop. om E18 Lysaker - Ramstadsletta

Hvis vi legger til statens andel, er totalprisen over 22 milliarder kroner – for 4,3 kilometer vei.

E18 Lysaker - Ramstadsletta Ekspandér faktaboks Består av ny E18 i Bærum fra Fornebukrysset til Ramstadsletta.

E18 legges i to tunneler, Høviktunnelen og Stabekklokket.

Tverrforbindelse fra Strand til Gjønnes, Gjønnestunnelen.

Tverrforbindelse fra Strand til Fornebu Arena, Vestre lenke.

Bussvei fra Lysaker til Ramstadsletta med Tjernsmyrtunnelen og Kiletunnelen.

Hovedsykkelvei på hele strekningen.

Lokalveier mellom Strand og Ramstadsletta, der ny E18 legges i tunnel.

Lokale støytiltak på støyutsatte boliger.

Lysaker - Ramstadsletta er første etappe av ny E18 fra helt til Drengsrud i Asker.

Utbyggingskostnader er anslått til 16,3 milliarder kroner.

10,8 milliarder kroner av dette skal komme fra bompenger.

Bompengene skal kreves inn i nye bommer som blir satt opp når veien står ferdig, etter planen i 2027.

Bompenger skal også betale rentekostnader på 5,4 milliarder kroner og innkrevingskostnader på 730 millioner kroner.

Til sammen må det derfor betales 17 milliarder kroner i bompenger.

Bompengeperioden er satt til 15 år. Lånerenta er beregnet til 5,5% de første ti årene og deretter 6,5%.

Dersom bompengeselskapet klart å oppnå lavere rente i markedet, vil det det bli krevd inn mindre bompenger. Kilde: Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet.

MDG mener Frp må snu

– Skal Fremskrittspartiet ha noen troverdighet som bompengemotstandere i det hele tatt, må de stemme imot dette vanvittig dyre prosjektet, sier Arild Hermstad, miljø- samferdselsbyråd i Oslo (MDG)

Han sier at Frp gikk ut av regjering for å kjøre sin egen politikk og er spent på om de i stedet vil pådytte folk enda mer bompenger.

Saken er nå til behandling i Stortingets transportkomité. Det er Bård Hoksrud ny Frp-talsmann.

E18 TIL ENHVER PRIS? Bård Hoksrud får ansvaret for Frps behandling av E18-saken i Stortinget. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Utfordrende, sier Frp

– Det er ikke noen tvil om at det er utfordrende med så høye anbefalinger når det gjelder kostnader og bompenger, sier Hoksrud.

Han sier at partiet vil gå grundig inn i saken og se om det fins løsninger for å få ned bompengene.

– Vi må se om det fins muligheter til å redusere kostnader her. Vi har Nye Veier, som er et glimrende eksempel på hvordan man kan bygge mer vei for mindre penger, sier han.

– E18 kjempeviktig

Til utspillet fra Arild Hermstad sier Hoksrud at MDGs problem er at de ikke vil ha vei, men vil tilbake til hest og kjerre.

– E18 er et kjempeviktig prosjekt. Men det er utfordrende at vi har et flertall både i Stortinget og i regjeringspartiene som syns at bompenger er en grei måte å finansiere vei på, sier Bård Hoksrud.

– Det gjør ikke Fremskrittspartiet.