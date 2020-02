Samtidig sier Arbeiderpartiet at de ikke kommer til å stemme for E18-planene som regjeringen la fram rett før jul.

Dermed er det opp til Fremskrittspartiet om de vil sikre flertall for et forslag som betyr 17 milliarder kroner mer i bompenger.

– Gir et handlingsrom

Beslutningen om å utsette saken ble tatt i Stortingets transportkomité i ettermiddag. De skulle avgitt innstilling i saken 25. februar, men dette er utsatt til 24. mars.

Stortingsbehandlingen er utsatt fra 10. mars til 2. april.

Bakgrunnen er møtet hos samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i går. Her gjorde Viken det klinkende klart at de kommer til å trekke den fylkeskommunale garantien til prosjektet.

– Vi er opptatt av å få prosjektet på plass. Derfor har vi nå gitt et økt handlingsrom til en videre dialog mellom departementet og Viken for å løse de problemstillingene.

Det sier komitéens leder Helge Orten (H).

– Garantien en forutsetning

SKAPER USIKKERHET: Samferdselsminister Knut Arild Hareide kritiserer Viken. Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

– Den garantien er en forutsetning for den saken som ligger i Stortinget, sa Hareide til NRK etter møtet.

– Det ligger et helt ferdig forslag i Stortinget. Jeg var tydelig til de regionale myndighetene at de kan skape usikkerhet rundt det. Det mener jeg er uheldig, fortsatte Hareide.

– Dårlig kollektivløsning

Men det rødgrønne fylkesrådet i Viken er urokkelige.

– Det er flertall blant partiene i fylkestinget som ønsker å trekke den garantien, sa fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap) til NRK.

Han mener at det vil være veldig rart om Stortinget nå behandler dagens planer for ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta.

– Det fylkesrådet sier nei til er den løsningen regjeringen la fram for Stortinget. Det er en løsning vi er imot, blant annet fordi kollektivløsningen er for dårlig, sa Ingebrigtsen.

E18 Lysaker - Ramstadsletta Ekspandér faktaboks Består av ny E18 i Bærum fra Fornebukrysset til Ramstadsletta.

E18 legges i to tunneler, Høviktunnelen og Stabekklokket.

Tverrforbindelse fra Strand til Gjønnes, Gjønnestunnelen.

Tverrforbindelse fra Strand til Fornebu Arena, Vestre lenke.

Bussvei fra Lysaker til Ramstadsletta med Tjernsmyrtunnelen og Kiletunnelen.

Hovedsykkelvei på hele strekningen.

Lokalveier mellom Strand og Ramstadsletta, der ny E18 legges i tunnel.

Lokale støytiltak på støyutsatte boliger.

Lysaker - Ramstadsletta er første etappe av ny E18 fra helt til Drengsrud i Asker.

Utbyggingskostnader er anslått til 16,3 milliarder kroner.

10,8 milliarder kroner av dette skal komme fra bompenger.

Bompengene skal kreves inn i nye bommer som blir satt opp når veien står ferdig, etter planen i 2027.

Bompenger skal også betale rentekostnader beregnet til 5,4 milliarder kroner og innkrevingskostnader på 730 millioner kroner.

Til sammen skal det derfor betales 17 milliarder kroner i bompenger.

Totalkostnaden for Lyasker - Ramstadsletta blir da 22 milliarder kroner.

Finansieringsopplaget skal etter planen vedtas i Stortinget 10. mars. Kilde: Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet.

Ap sier nei

Skal regjeringen få flertall for sitt E18-opplegg, må det skje ved hjelp av Fremskrittspartiet.

Det er nemlig ingen støtte å hente hos Arbeiderpartiet, som på Stortinget har stått last og brast med regjeringen i E18-saken.

Ap foreslår i stedet at saken sendes tilbake til regjeringen. Hensikten er å finne løsninger som både Oslo og Viken kan leve med.

Det bekrefter transportpolitisk talsmann Sverre Myrli overfor NRK.

Ap presiserer at noe må gjøres på en vei med stor trafikk og dårlig fremkommelighet. Partiet viser også til at mange mennesker er utsatt for støy og at det er for mye trafikk på lokalveiene i Bærum.

– E18 har blitt en symbolsak, med det er viktig å presisere at debatten ikke bare må bli et ja eller nei til E18.

– Det virker til å være stor enighet om at noe må gjøres, men det er åpenbart ikke enighet om hva som skal gjøres, sier Sverre Myrli.