Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er jo helt vanvittig og fantastisk, skriver artist og lyriker Trygve Skaug til NRK lørdag kveld.

Sent på langfredag kveld inviterte han til en direktesendt konsert fra Det gamle biblioteket i Oslo, sammen med Eva Weel Skram og Torgeir Waldemar.

Over 40.000 fikk med seg konserten. Underveis ble det også samlet inn penger som skal gå til organisasjonen Dråpen i Havet, som jobber for å bedre situasjonen for flyktninger.

Lørdag ettermiddag var det gitt over 1,2 millioner kroner fra publikum som så konserten på nett.

– Det kommer så utrolig godt med i Moria, og trengs enormt akkurat nå, sier Skaug.

Han er veldig engasjert i flyktningers situasjon, og er preget av det som skjer i den overfylte Moria-leiren på øya Lesvos.

Konserten ble gjennomført uten honorarer og med støtte fra et plateselskap, et forlag og selve konsertstedet.

Frykter katastrofe

20.0000 mennesker bor i flyktningleiren i Hellas, som egentlig er bygd for 3000. Det betyr blant annet trengsel og uholdbare sanitærforhold. Toalettene er fulle, og regn fører til gjørme overalt.

Det offisielle tallet for ofre for korona-pandemien passerte langfredag 100.000 personer. Grunnlegger og generalsekretær Trude Jacobsen i Dråpen i Havet er bekymret for en katastrofe dersom smitten når flyktningleiren.

Generalsekretær Trude Jacobsen i Dråpen i Havet frykter en katastrofe i flyktningleiren Moria i Hellas. Foto: Svein Finneide/Tara

Ifølge generalsekretæren er det 1300 personer per vask med kaldtvann. Flyktningene har ikke tilgang på varmtvann eller såpe.

– Det å holde avstand eller vaske hendene ofte, det er ikke mulig. Det viktigste vi kan gjøre nå, er å hindre at koronasmitten kommer dit. Det er mange der som har underliggende sykdommer, og jeg frykter det vil bli katastrofalt hvis smitten når leiren, sa Jacobsen under konserten.

Journalister har vanskelig for å komme inn og rapportere fra leiren. Shafiullah Jahangir, som bor i Moria, har sendt NRK en video som viser forholdene:

20.000 flyktninger blir holdt igjen i Moria-leiren i Hellas. Der er det ikke rent vann, strøm eller medisiner. Du trenger javascript for å se video. 20.000 flyktninger blir holdt igjen i Moria-leiren i Hellas. Der er det ikke rent vann, strøm eller medisiner.

Digital demonstrasjon

Folk fra hele Europa kjemper nå for at de rundt 7500 barna i flyktningleiren skal evakueres.

I starten av april gikk flere organisasjoner og kjendiser i Norge sammen for å holde en digital demonstrasjon for barna på Facebook.

Nær 100.000 mennesker var innom den digitale demonstrasjonen med mottoet «evakuer barnefamilier fra Moria nå».

Jenny Skavlan, Kristoffer Joner, Tale Maria Krohn Engvik (kjent som Helsesista), Nicolai Cleve Broch og Frida Ånnevik var blant kjendisene som la ut bilde av seg selv med en plakat med mottoet.

Tyskland håper på hjelp

Denne uken ble 44.504 underskrifter med krav om å evakuere barn og sårbare fra Moria-leiren overlevert til statsminister Erna Solberg.

– Regjeringen har gjentatte ganger sagt at de vil være med og ta ansvar for flyktningsituasjonen. Den langsiktige løsningen de snakker om er det fint at man prøver å få på plass, men nå er situasjonen så akutt at man må evakuere de mest sårbare først, skriver initiativtaker Katrin Glatz Brubakk ifølge NTB.

Solberg har tidligere uttalt til NTB at det er aktuelt å hente noen ut av leieren, men at Norge har gitt penger blant annet til å flytte enslige mindreårige til egne mottak på fastlandet.

Samtidig har den tyske regjeringen besluttet å ta inn 350–500 mindreårige som er i leirene uten foreldre sine, i løpet av de kommende ukene.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas er ikke fornøyd med at få EU-land vil hjelpe til.

– Bortsett fra Luxembourg er vi det eneste landet som er villige til å ta inn barn, sier Maas i et intervju med kringkasteren RTL.

Han legger til at de ikke ønsker å vente mer på andre og tar grep nå. Maas uttrykker håp om at flere andre EU-land vil følge etter.

Flyktninger og migranter bor i kummerlige forhold i flyktningleiren på den greske øya Lesvos. Det er svært vanskelig for dem å holde avstand og unngå smittespredning, og frykten for koronaviruset er stor. Foto: Manolis Lagoutaris / AFP

– Barna er fanget

Foruten underskriftene støttes aksjonen av over 20 frivillige organisasjoner som Amnesty International, Røde Kors, Leger Uten Grenser, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Redd Barna.

– Det er viktigere enn noen gang å hjelpe de mest sårbare barna. Forholdene i de greske flyktningeleirene er helt uakseptable, og med faren fra koronapandemien må vi landene i Europa finne en løsning for de enslige mindreårige, skriver generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland i en pressemelding.

Også Fellesorganisasjonen krever at Norge bidrar til umiddelbar evakuering av Moria-leiren.

– Barna i Moria er fanget i leiren, under kritiske forhold uten nødvendig omsorg, med manglende sikkerhet og elendige sanitære forhold, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen.