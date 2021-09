Den siste av NRKs "supermålinger" viser store utslag for flere partier i hovedstaden i forhold til august-målingen.

Både SV og Venstre fosser fram. Framgangen er markant og utenfor feilmarginen.

Det samme er fallet til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

SV inne med tre

SV får 16,2 prosent oppslutning på Norstats måling. Det vil bety at det må ryddes plass til tre SV-ere på Oslo-benken: Kari Elisabeth Kaski, Marian Hussein og tidligere SU-leder Andreas Sjalg Unneland.

Meningsmåling september 2021 for Oslo Endring sammenlignet med august 2021 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 9,0 % (endring: −1,2 −1,2 9,0 % SV SV: 16,2 % (endring: +5,8 +5,8 16,2 % AP AP: 20,6 % (endring: −4,5 −4,5 20,6 % SP SP: 2,1 % (endring: −1,6 −1,6 2,1 % MDG MDG: 8,9 % (endring: −0,8 −0,8 8,9 % KRF KRF: 1,6 % (endring: +0,5 +0,5 1,6 % V V: 9,8 % (endring: +3,2 +3,2 9,8 % H H: 25,1 % (endring: +0,2 +0,2 25,1 % FRP FRP: 6,0 % (endring: −0,8 −0,8 6,0 % Andre partier: 0,8 % Utført av Norstat 4.–7. september ― 600 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

– En utrolig stor oppmuntring i innspurten av valgkampen, sier listetopp Kaski. Hun legger til at man ikke kan ta noen ting for gitt.

– Velgerne her i byen ønsker et skifte. Og det må være en skikkelig ny politikk for reduserte forskjeller og for å møte klimakrisen, sier hun.

At framgangen skjer på bekostning av Arbeiderpartiet kommenterer hun slik:

– Jeg tror befolkningen i Oslo ser at det er nødvendig ikke bare med en ny regjering, men en ny politikk. SV er en forutsetning for at vi får en rødgrønn regjering som er forankret på venstresiden.

– Skal inn

For Oslo Ap er målingen mer dyster lesning. I august kunne de glede seg over igjen å være byens største parti. Nå er de nede i 20,6 prosent.

OPTIMIST: Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap og utsatt femtekandidat. Foto: Olav Juven / NRK

Det betyr at leder for Oslo Ap og femtekandidat Frode Jacobsen er ute.

– Jeg skal inn, sier Jacobsen og velger å se lyst på det.

– 60 prosent av Oslos befolkning ønsker seg en ny regjering. Det gir oss motivasjon til å stå på videre. Vi håper den optimismen vi kjenner på skal gi oss et løft inn mot valgdagen og at oppslutningen blir bedre enn dette.

– Trygt valg

– Hvis du ønsker en regjering som vil ha flere i jobb, kutte klimagassutslipp og en mer rettferdig fordeling, er Arbeiderpartiet et trygt og godt valg.

– Tryggere enn de andre partiene på rødgrønn side?

– Hvis du vil være sikker på å få en styringsdyktig regjering, mener jeg at Arbeiderpartiet er det tryggeste alternativet.

– Vi står for en helhetlig, ansvarlig politikk, sier Frode Jacobsen. Han nevner i den forbindelse at Ap også slår ring om EØS-avtalen og Norges internasjonale arbeid.

Mandatfordeling september 2021 for Oslo Endring sammenlignet med nåværende Storting Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Mandatfordeling per parti Parti Antall mandater Endring H H: 5 mandater, endring 0 5 0 AP AP: 4 mandater, endring −1 4 −1 SV SV: 3 mandater, endring +1 3 +1 R R: 2 mandater, endring +1 2 +1 MDG MDG: 2 mandater, endring +1 2 +1 V V: 2 mandater, endring 0 2 0 FRP FRP: 1 mandat, endring −1 1 −1 SP SP: 0 mandater, endring 0 0 0 KRF KRF: 0 mandater, endring 0 0 0 Utført av Norstat 4.–7. september ― 600 svar I tillegg til direktemandatene blir det valgt inn et utjevningsmandat fra Oslo. Dersom denne målingen var valgresultatet ville utjevningsmandatet i Oslo gått til Sosialistisk venstreparti Les mer om NRKs meningsmålinger

Klima, næring og rus

En som har vært ute, men som nå er inne med god margin, er Ola Elvestuen. Venstres nummer to bak Guri Melby kan glede seg over at hans parti snuser på ti-tallet.

INNE: 2. kandidat for Venstre i Oslo, Ola Elvestuen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Men det er ikke avgjort. Vi må jobbe hele veien inn nå de siste dagene, sier han.

– Vi vil ha fram at vi må gjennomføre klimatiltak, nå målene våre og ta vare på natur. Men det må gjøres sammen med en offensiv, aktiv næringspolitikk.

I Oslo sier Elvestuen at det også er stor støtte til Venstres syn på rusreformen og avkriminalisering av brukerdoser.

Bøhler ute

Venstres gode måling bidrar til at borgerlig side samlet styrker seg sammenlignet med august. På rødgrønn side er det bare SV som går fram.

Senterpartiet er tilbake på samme nivå som ved valget i 2017. Hvis 2,1 prosent blir valgresultatet, kan Jan Bøhler se langt etter stortingsplass for sitt nye parti.

– Jeg snakker med mange som støtter meg og sier de har stemt på meg, så jeg er spent på valgdagen.

– Vi har hatt målingen mellom seks prosent og nede på to-tallet de siste tre-fire ukene, så jeg er optimist, sier Bøhler.

For de andre partiene er ikke utslagene store nok til å endre mandattallet siden august-målingen.