– Det er helt fantastisk at Oslo-folk vil være med på å skape et vendepunkt i Forskjells-Norge.

Det sier Seher Aydar, Rødts andrekandidat i Oslo. Hvis Oslo-delen av NRKs supermåling slår til, slår hun følge med partileder Bjørnar Moxnes på Oslo-benken.

– De vet at de kan stole på oss. Vi kommer til å jobbe for Ullevål sykehus og skape en ny boligpolitikk slik at folk som jobber i Oslo kan bo i Oslo, sier hun.

Med 10,2 prosent oppslutning puster Rødt SV i ryggen som Oslos tredje største parti. Både SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne ligger rundt 10 prosent.

Dette betyr at neste hver tredje Oslo-velger sier at de vil stemme et parti som enten ligger klart til venstre for Arbeiderpartiet (SV og Rødt) eller er mer radikalt i hvert fall innen miljøpolitikken (MDG).

MDGs beste

– Dette er den beste stortingsmålingen for Oslo vi har fått noensinne, sier MDGs listetopp Lan Marie Berg.

– Men vi har ambisjoner om å komme mye høyere. Vi skal snu om på norsk klima- og oljepolitikk og gjøre Norge til verdens første utslippsfrie land.

AMBISJONER: Lan Marie Berg vil gjøre Norge til verdens første utslippsfrie land. Foto: Johanna Hauge / NRK

Oslo-målingen er tatt opp fra sist fredag til og med onsdag. Den fanger dermed delvis opp FNs klimarapport, som kom mandag.

– Siden mandag har MDG fått 1.800 nye medlemmer og satt ny medlemsrekord. Det er utrolig inspirerende, sier Berg.

Sperregrensa

Oslo-resultatet er en viktig grunn til at både Rødt og MDG er over den magiske sperregrensa på den nasjonale målingen.

– Hvis vi får 10,2 prosent i Oslo, er det et kjempebidrag for å dra Rødt over grensa nasjonalt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Da vil vi komme inn på Stortinget med kanskje ti representanter. Det er viktig for å få en ny regjering, men også en ny politikk for landet vårt; få ned forskjellene, få fart på miljøpolitikken og ikke bare prate, sier Moxnes.

Rødt er over sperregrensa i tolv av 19 valgdistrikter og får 4,9 prosent nasjonalt. I Troms ligger partiet på nøyaktig 4 prosent, mot 2,8 for fire år siden. Men det i seg selv er ikke nok.

– Det skal mye til å komme inn på direktemandat fra Troms. Nøkkelen er å få Rødt over sperregrensa på 4 prosent, sier førstekandidat Hanne Stenvaag.

HÅPER: Sperregrensa er inngangsbilletten, sier listetopp i Troms, Hanne Stenvaag. Foto: Anne Sofie Rønnfeldt / NRK

– Tidligere har mange tenkt at det ikke er vits i å stemme Rødt ved stortingsvalg fordi det er å kaste bort stemmen sin. Det er den store forskjellen i år, sier Stenvaag.

Rødgrønt overtak

Tilbake i Oslo viser målingen 12-7 i rød–grønn mandat-favør. Da er utjevningsmandatet ikke med. I dag er stillingen 10–9 til de borgerlige hvis vi regner inn Høyres tilleggsmandat.

Leder for Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, kommenterer det store rødgrønne overtaket i Oslo slik:

– Dette er en tydelig beskjed fra Oslos velgere om at den Høyre-politikken vi har sett i Norge de siste åtte åra, den tida vil vi nå legge bak oss.

Og:

– Når jeg er rundt i byen, så møter jeg velgere som liker det de ser i Oslo og som syns at byen går i riktig retning.

STØRST I BYEN: Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, gleder seg over at hans parti er hårfint foran Høyre. Foto: Olav Juven / NRK

– Når Høyre-partiene prøver å skremme med hvor elendig der går i Oslo, kjenner ikke folk seg igjen, sier Jacobsen.

Hvem blir størst?

For Arbeiderpartiet er det symbolsk viktig at de er hårfint foran Høyre og igjen Oslos største parti.

Den kampen er også viktig for Høyre.

– Oslo Høyres mål er å være byens største parti, sier partileder Heidi Nordby Lunde.

I Oslo ønsker hun å markere Høyre som et grønt miljøparti, som hun mener partiet er.

– Folk behøver ikke gå til MDG for miljøpolitikk, sier hun.

Lederen for Oslo-partiet mener det er grunn til bekymring hvis radikaliseringen av hovedstadens velgere blir en varlig trend.

– Hvis dette forsterker seg over tid, vil Oslos befolkning få dårligere barnehagetilbud og dårligere sykehjemstilbud fordi disse partiene står for en radikalt annerledes politikk enn det som ble ført i byen tidligere, sier Heidi Nordby Lunde.