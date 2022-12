Stig Millehaugen ber om prøveløslatelse

– Han har hatt en veldig god progresjon i forvaring. Da er det helt naturlig at han får prøve seg på utsiden, sier Millehaugens advokat, Morten Furuholmen.

Han viser til det som finnes av rapporter om Millehaugen fra forvaringstiden.

Advokaten mener det ikke lenger er en kvalifisert fare for at klienten hans vil begå nye straffbare handlinger og at han ikke lenger er en fare for allmennheten hvis han blir løslatt.

– Da er ikke vilkårene for forvaring lenger til stede, sier Furuholmen.

I 2012 ble Stig Millehaugen dømt til lovens strengeste straff på 21 års forvaring og ti års minstetid for drap på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed.

Han ble funnet drept i en utbrent bil på Haugerud i Oslo en januarkveld i 2009.

Young Guns-lederen Mohammed "Jeddi" Javed ble funnet død i denne utbrente bilen på Haugerud i Oslo 19. januar 2009. Foto: Knut Falch / Scanpix Young Guns-lederen Mohammed "Jeddi" Javed ble funnet død i denne utbrente bilen på Haugerud i Oslo 19. januar 2009. Foto: Knut Falch / Scanpix

En 29 år gammel leder i den rivaliserende B-gjengen ble dømt for å ha kontaktet Millehaugen på Facebook og bestilt drapet.

I mars i år hadde Millehaugen sonet minstetiden på ti år for drapet.

Rømte i sommer

I starten av juni i år slo politiet såkalt riksalarm.

Stig Millehaugen kom ikke tilbake til Trondheim fengsel etter en permisjon.

I dagene som fulgte var det en storstilt politijakt.

Etter en uke på rømmen, ble den dobbeltdrapsdømte 53-åringen pågrepet i Østmarka i Oslo.

Kriminalomsorgsdirektoratet sa den gang at rømmingen kan få konsekvenser ved vurdering av prøveløslatelse.

Morten Furuholmen er Stig Millehaugens advokat. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Millehaugens advokat håper tvert imot at det klienten hans gjorde, kan få en gunstig effekt.

– At man også retter et søkelys mot hvordan forvaringsinstituttet fungerer.

– Og at man samtidig trekker den lærdom at den handlingen ikke var et resultat av at han (Stig Millehaugen red.anm.) hadde tanke om å ønske, eller tanke om å begå kriminalitet eller være noen fare for allmennheten.

Etter rømmingen har Stig Millehaugen fått en såkalt påtaleunnlatelse, en slags advarsel.

Han har ikke hatt permisjon siden i sommer.

Etter at Stig Millehaugen rømte i sommer, var det mange som googlet ham. Han havner på 4. plass på topp 10-listen over hvilke nordmenn det er søkt mest på i 2022. Foto: Politiet Etter at Stig Millehaugen rømte i sommer, var det mange som googlet ham. Han havner på 4. plass på topp 10-listen over hvilke nordmenn det er søkt mest på i 2022. Foto: Politiet

– Jeg tror han ønsker fred og ro

Det er foreløpig ikke bestemt når begjæringen om prøveløslatelse kommer opp for retten.

Men rettspsykiater Torgeir Husby og psykologspesialist Atle Austad er oppnevnt som sakkyndige.

De skal undersøkelse Millehaugen for å vurdere i hvilken grad han er egnet eller skikket for å kunne være ute i det sivile liv.

De gir sine råd til retten.

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen har sittet i fengsel så og si hele sitt voksne liv. Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen har sittet i fengsel så og si hele sitt voksne liv.

Dersom retten konkluderer med prøveløslatelse, kan det skje i løpet av neste år.

Furuholmen tror at klienten hans da ønsker å tilpasse seg et mest mulig rolig liv utenfor murene.

– Uten dramatikk eller at han har kontakt med dårlige mennesker eller oppsøker fortiden.

– At han rett og slett, som en godt voksen mann, kan tilbringe noen år med litt rolig livsførsel og ting litt på avstand med familie og nære relasjoner, sier Furuholmen.

Advokaten tror også at Millehaugen ønsker å skrive litt.

Rømt flere ganger

Stig Millehaugen har stort sett sittet i fengsel siden 1988, hele sitt voksne liv.

Den gang var han en del av den beryktede Tveita-gjengen som blant annet drev med «sjokkbrekk»,

I juli 1992 rømte han fra Berg kretsfengsel. I august samme år ranet han Svartskog postkontor. Senere ranet han også Nesbru postkontor, hvor det ble tatt gisler.

Her raner Stig Millehaugen en bank i Oslo i 1991. Foto: POLITIET / NRK Her raner Stig Millehaugen en bank i Oslo i 1991. Foto: POLITIET / NRK

I desember 1992, mens han satt i varetekt i Sarpsborg, fikk han smuglet inn en pistol i fengselet. Han skjøt og drepte en fengselsbetjent. Deretter tvang han en annen betjent til å kjøre seg til Oslo. Dagen etter meldte han seg for politiet.

I august 1993 ble Millehaugen dømt til 17 års fengsel for å ha drept fengselsbetjent Jon Arild Martinsen og for de to ranene på Svartskog og Nesbru.

I oktober 2000 stakk Millehaugen av under permisjon og rømte med kjæresten sin. Åtte måneder senere, juni i 2001, ble han tatt. Det var den lengste perioden Millehaugen har vært på frifot siden 1988.

I 2003 ble Millehaugen dømt til ett års fengsel for våpenbesittelse under perioden på rømmen. I samme sak ble han frikjent for ranet av daværende Kreditkassens filial i Bogstadveien i Oslo.

På grunn av rømningsfrykt sonet Millehaugen lenge alene på avdeling A i Ringerike fengsel, et såkalt særlig høyt sikkerhetsregime (SHS).