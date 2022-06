Slik jobber politiet i jakten på Stig Millehaugen

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen møtte ikke opp til soning etter permisjon onsdag. Politiets opplysninger tyder på at han gikk ut av fengselet etter klokken 9, og fløy til Oslo før klokken 12 samme dag.

Etter det NRK får opplyst, er store ressurser i Oslo politidistrikt satt inn for å finne dobbeltdrapsmannen. Politiet har blant annet satt inn helikoptre for å drive søk fra lufta i området rundt hovedstaden.

En tidligere politiansatt med lang erfaring fra operativ tjeneste peker på flere fordeler med å bruke politihelikoptre i søket. En av dem er at det kan gjøre det lettere å pågripe Millehaugen på et sted med minst mulig fare for publikum:

– Han har vist tidligere at han har evne, vilje og kapasitet til å gjøre det som trengs for å komme seg unna.

Millehaugen er tidligere dømt for et drap på en fengselsbetjent under et rømningsforsøk fra fengsel.

NRK har vært i kontakt med flere som har jobbet med taktisk og operativt politiarbeid i politiet. De gir uttrykk for at de ikke ønsker å bli sitert med navn, av hensyn til det pågående arbeidet.

Stig Millehaugen er dømt for to drap. Nå er han etterlyst nasjonalt og internasjonalt. Foto: Politiet

Finansiering av flukten

Etterforskningen tyder på at Millehaugen har tatt flytoget til Oslo Sentralstasjon etter flyturen. NRK får opplyst at Millehaugen skal ha blitt observert i Oslo i går.

Ettersom Millehaugen er identifisert i mediene, kan vitneobservasjoner være verdifullt for politiet, påpeker en tidligere politiansatt.

Oslo politidistrikt vil ikke kommentere ressursbruken i etterforskningen. De viser til Trøndelag politidistrikt.

Politiadvokat Anne Haave sier at en sentral del av etterforskningen vil være å kartlegge hvordan Millehaugen har finansiert flukten. Et spørsmål er om dobbeltdrapsmannen har tatt ut kontanter.

– Vi gjør veldig mye på elektroniske spor i dag, så der er etterforskningen godt ivaretatt, sier Haave.

Haaves kollega, politiadvokat Bente Bøklepp, sier til Adressa at politiet tror flukten var planlagt, ettersom billettene ble kjøpt på et tidligere tidspunkt enn i går.

Politiadvokat Haave sier til NRK at det er naturlig å kartlegge om noen kan ha medvirket til rømningen.

– Politiet har gjennomført vitneavhør av hans nærmeste krets, og eventuelle antatte medhjelpere, sier Haave til NRK.

Interpol etterlyser Stig Millehaugen. Foto: Skjermdump / Interpol

– Banke på dører

Millehaugens permisjon startet klokken 9. Han skulle egentlig vært tilbake i Trondheim fengsel klokken 15 på ettermiddagen.

Da han ikke dukket opp, varslet fengselet lokalt politi, som deretter varslet samtlige politidistrikt og samarbeidende etater – gjennom en såkalt riksalarm.

Normalt skal en innsatt på permisjon oppgi hvem man skal møte, og hvor man skal befinne seg.

Torsdag morgen ble det gjennomført en ransaking på en adresse på Vinterbro i Viken fylke, på bakgrunn av opplysninger om at 53-åringen kunne befinne seg hos en bekjent. Søket var resultatløst.

Tidligere politispaner Johnny Brenna sier det er avgjørende å kartlegge Millehaugens relasjoner og «røske litt» i hans tidligere miljøer.

– Hvem hadde han kontakt med innfor soningsperioden? De må oppsøke steder han har kontakter. Banke på dører, ransake for å se om man finner ham, sier Brenna.

Forfatter og tidligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst. Foto: Heiko Junge / NTB

Kartlegge gjeld

Forfatter og tidligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst sier også at politiet typisk vil oppsøke personer i Millehaugens nettverk og gamle bekjente.

Horst peker også på at politiet kan kartlegge tidligere medfanger som er løslatt.

Han tror også politiet vil kartlegge om Millehaugen har penger utestående i det kriminelle miljøet.

– Personer som eventuelt står i gjeld til ham vil nok bli oppsøkt eller påspanet, sier Horst.

Brenna påpeker at Millehaugen kommer fra Oslo og har kontaktene sine i hovedstaden. Han sier samtidig at mange i de kriminelle miljøene ikke vil ha kontakt med en etterlyst person.

Også andre tidligere politiansatte sier det blir viktig å kartlegge relasjoner Millehaugen har hatt i soningstiden, og om han har hatt noen venner utenfor fengselsmurene.

I oktober 2000 stakk Millehaugen av under permisjon og rømte sammen med kjæresten sin.

Johnny Brenna sier på generelt grunnlag at det ofte er viktig å kartlegge de kvinnelige kontaktene i denne typen saker.

– Erfaringsmessig var de ofte der de dukket opp etter hvert.

Stig Millehaugen fanget på overvåkningsbilder under ranet av en bank i Oslo i 1991. Foto: POLITIET / NRK

Samarbeid

Riksalarmen som ble sendt ut onsdag gjør at hele Politi-Norge nå er på utkikk etter 53-åringen. En slik alarm innebærer at politiet i hele landet kobles på. Den brukes typisk ved spesielt alvorlige forbrytelser – eller tilfeller der spesielt farlige fanger er på frifot.

En tidligere politiansatt sier deling av informasjon mellom distriktene er viktig.

– I tillegg vil man ha innsatsenheter som kan handle kjapt, hvis det dukker opp en observasjon.

Politiet har oppfordret publikum til å ikke oppsøke Millehaugen hvis de ser ham.

Samtidig påpeker politiadvokat Haave at det ikke er grunn til å tro at Millehaugen er farlig for folk flest.

NRK har vært i kontakt med Politidirektoratet for å spørre om politiets ressursbruk i saken, og hvordan politiet normalt håndterer en riksalarm. Direktoratet sier det er politiet i Trøndelag som må svare om politiets arbeid.

Millehaugen er også etterlyst gjennom en «Red Notice». En slik melding går ut til alle de 193 medlemsstatene.

Kripos opplyser til NRK at Desken der bistår med internasjonal etterlysning, men har ikke besvart ytterligere spørsmål.