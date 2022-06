Det skriver politiet i en pressemelding.

Pågripelsen skjedde ifølge politiet rundt kl. 10.30 på Oppsal i Oslo.

– Det skjedde i skogen i Østmarka, i nærheten av Østmarksetra. Han ble påtruffet av en politipatrulje, og pågripelsen skjedde uten dramatikk. Han var samarbeidsvillig, og har trolig vært i skogen i flere dager og var nok litt sliten av den grunn, opplyser operasjonsleder Tor Gulbrandsen til NRK.

Millehaugen er nå kjørt til arresten, og vil få oppfølging av helse , opplyser operasjonslederen.

– Hvordan er helsetilstanden hans?

– Han ble påtruffet gående, og gjør fint rede for seg. Han har ingen fysiske skader, men er sliten og medtatt, sier Gulbrandsen.

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen ble pågrepet i nærheten av Østmarksetra i Oslo. Foto: CICILIE ANDERSEN / NRK

Var i området etter tips fra publikum

Kristin Lynum Lauritzen driver Østmarkseteren Restaurant der Millehaugen ble pågrepet i dag:

– Det var masse politi her i går kveld og i natt. De lette rundt hus og i skogen rundt her. De fant ingenting, forteller hun NRK.

Operasjonsleder Gulbrandsen opplyser at Millehaugen ikke er ferdig avhørt, og kan ikke svare på om Millehaugen har oppholdt seg i Østmarka under hele rømningen, eller om han har fått hjelp mens han har vært i Oslo.

Et område i Østmarka er avsperret av politiet. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Vi har fulgt opp veldig mange tips som vi har fått inn om observasjoner av han. Noen av tipsene har ført oss til dette området, sier Gulbrandsen.

Han forklarer at politiet derfor har hatt tilstedeværelse med flere patruljer i Østmarka, og at en av disse patruljene pågrep Millehaugen?

– Så tips fra publikum har vært medvirkende til at han ble pågrepet?

– Det har vært medvirkende til at vi har pågrepet han, det er helt riktig.

Forvaringsdømte Millehaugen rømte da han var på permisjon fra Trondheim fengsel. Derfra fløy han til Oslo, og tok toget til Oslo S. Senere ble han observert på Helsfyr.

Disse bildene av Millehaugen ble delt av politiet, og viser Millehaugen på rømmen. Foto: Politiet

I 2012 ble Millehaugen dømt til lovens strengeste straff på 21 års forvaring og ti års minstetid for drap på gjengleder Mohammed Jeddi Javed.

Han ble funnet drept i en utbrent bil på Haugerud i Oslo om kvelden 19. januar 2009.

Millehaugen er tidligere dømt for drap på en fengselsbetjent etter et rømningsforsøk fra fengsel. Han har tidligere rømt fra fengsel, under soning av tidligere dommer.