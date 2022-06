Politiet bekrefter til NRK at det er slått såkalt riksalarm. Det vil si at Millehaugen er internt etterlyst hos politiet i hele landet. Han er også etterlyst internasjonalt gjennom Interpol.

– Jeg kan bekrefte at han ikke har kommet tilbake til Trondheim fengsel etter permisjon, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt.

– Dette er helt ukjent for meg, jeg er ikke blitt kontaktet, sier Millehaugens mangeårige forsvarer Morten Furuholmen til NRK.

I 2012 ble Millehaugen dømt til lovens strengeste straff på 21 års forvaring og ti års minstetid for drap på gjengleder Mohammed Jeddi Javed. Han ble funnet drept i en utbrent bil på Haugerud i Oslo om kvelden 19. januar 2009.

Stig Millehaugen (i midten) i retten i 2012, da han ble dømt til 21 års forvaring. Foto: Berit Roald / NTB

Han er tidligere dømt for drap på en fengselsbetjent etter et rømningsforsøk fra fengsel.

– Umiddelbart etterlyst

Millehaugen hadde permisjon uten oppsyn onsdag 1. juni klokken 10 til 15. Dette var ikke hans første permisjon.

– Han ble umiddelbart etterlyst av politiet, sier fengselsleder Egil Gabrielsen ved Trondheim fengsel til NRK.

– Hva tenker du om at han ikke møtte opp?

– Det er alltid beklagelig. Det er alltid risiko med tilbakeføringsarbeid.

Fengselet varslet politiet om at han ikke hadde kommet tilbake like etter klokken 15.

– Etter det har politiet varsla samtlige politidistrikt, tollvesenet, andre samarbeidsetater, og han er i tillegg internasjonalt etterlyst, sier politiadvokat Anne Haave til NRK.

Politiadvokat Anne Haave vil ikke gå i detaljer om hvordan politiet jobber av hensyn til etterforskningen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Politiet tar høyde for at det er en mulig farlig person som er på rømmen. Han soner jo 21 års forvaring, så det er på vurdering av det at vi velger å etterlyse han internasjonalt.

Politiet ønsker å komme i kontakt med savnede så snart som mulig, og bruker nå nødvendige ressurser på å finne og pågripe ham.

– Vi oppfordrer publikum til å ta kontakt med politiet ved observasjon og at publikum ikke foretar seg noe på egen hånd, sier Haave.

Dømt til fengsel

I juli 1992 rømte han fra Berg kretsfengsel. I august samme år ranet han Svartskog postkontor, og senere Nesbru postkontor, hvor det ble tatt gisler.

Stig Millehaugen begår ran av bank i Oslo i 1991 Foto: POLITIET / NRK

I desember 1992, mens han satt i varetekt i Sarpsborg, fikk han smuglet inn en pistol i fengselet. Han skjøt og drepte en fengselsbetjent, og tvang en annen til å kjøre seg til Oslo. Dagen etter meldte han seg for politiet.

I august 1993 ble Millehaugen dømt til 17 års fengsel for å ha drept fengselsbetjent Jon Arild Martinsen og for de to ranene på Svartskog og Nesbru.

Rømt flere ganger

29. april 2011 ble Millehaugen dømt til 21 års forvaring, med en minstetid på ti år, for drapet på Javed.

En 29 år gammel leder i den rivaliserende B-gjengen ble dømt for å ha kontaktet Millehaugen på Facebook og bestilt drapet.

I oktober 2000 stakk Millehaugen av under permisjon og rømte med kjæresten sin. Åtte måneder senere, juni i 2001, ble han tatt. Det var den lengste perioden Millehaugen har vært på frifot siden 1988.

Politiet ber om at folk ikke handler dersom de ser Stig Millehaugen, men at de tar kontakt med politiet.

I 2003 ble Millehaugen dømt til ett års fengsel for våpenbesittelse under perioden på rømmen. I samme sak ble han frikjent for ranet av daværende Kreditkassens filial i Bogstadveien i Oslo.

På grunn av rømningsfrykt sonet Millehaugen lenge alene på avdeling A i Ringerike fengsel, et såkalt særlig høyt sikkerhetsregime (SHS).

I dommen fra 2012 står det at vilkåret om kvalifisert gjentakelsesfare var oppfylt.

«Stig Millehaugen har sittet hele sitt voksne liv i fengsel etter å ha blitt domfelt blant annet for hensynsløse ran, med og uten gisseltaking, og drap. Selv mens han sonet dommen fra 1993 på 17 års fengsel, ble han igjen i 2003 domfelt for befatning med skytevåpen», skriver lagmannsretten.

«Drapet og drapsforsøket i nærværende sak ble planlagt og gjennomført kun få måneder før han skulle løslates på prøve. Fengselsstraff har ikke hatt noen avskrekkende effekt i forhold til Stig Millehaugen».