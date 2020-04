Skolebyråd:– Alle barnehagene i Oslo åpner igjen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var knyttet stor spenning til når byrådet i Oslo vil lempe på noen av de strenge koronatiltakene i Oslo.

Fredag ettermiddag ble det endelig bekreftet at alle barnehagene i Oslo gradvis skal åpne fra mandag 20. april til 27. april. Dette gjelder alle barnehagene i kommunen.

– Barnehagehverdagen blir ikke som før. Det er fordi det skal være tryggest mulig å åpne igjen, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

– Alle foresatte får mer informasjon fra sin bydel og barnehage om hvilke tilpasninger som må gjøres. Vi jobber på spreng for å sikre oppbemanning der det trengs, sier Torkildsen.

Skal være trygt å gjenåpne

– Hva sier du til foreldre som er bekymret for å sende barna sine i barnehagen?

– Dette har vært vurdert veldig nøye av helsemyndighetene. Oslo tar seg tid til å bruke den første uka til å utfase dette for en trygg åpning. Det er veldig viktig at alle følger smittevernrådene, sier skolebyråden.

– Det viktigste vi gjør for å holde smitten under kontroll er å sørge for at de som er i barnehagen er friske, både barn og ansatte.

Byrådet bekrefter også at alle Oslo-skoler åpnes 27. april for 1.- 4. klasse og Aktivitetsskolen. Det gjør også undervisningen for VG2 og VG3 på yrkesfaglig utdanning, som har behov for praktisk opplæring.

I Oslo er det over 180 skoler og 730 barnehager totalt.

Håkon Blomberg Sveen og Emil Blomberg Sveen gleder seg til at portene til Langmyrgrenda Barnehage i Oslo åpner igjen. Foto: Terje Pedersen / Ntb Scanpix

Kollektivtrafikken skal kjøre som normalt

Oslo er uten sammenligning den kommunen som er hardest rammet av koronaviruset. Omtrent én av tre smittetilfeller som er bekreftet i Norge kommer fra Oslo.

Likevel har tiltakene som er blitt innført hatt effekt og smittetallene har gått ned.

– Vi har holdt avstand, vasket hender og fulgt smittevernråd i solidaritet med dem som viruset er særlig farlig for. Sammen har vi klart å få kontroll over smittespredningen. Det er det all grunn til å glede seg over, sier Raymond Johansen.

Derfor vil blant annet kollektivselskapene gå fra sommertabeller til normal tidstabell for busser, båter, trikker og T-baner fra og med mandag 27. april.

Gjenbruksstasjonene får også normale åpningstider fra mandag av.

– Det er ikke fordi folk bør dra mest mulig til gjenbruksstasjoner eller ta kollektivtransport som normalt, tvert imot! Det er for å sikre at folk som har behov for transport eller kvitte seg med avfall kan gjør det på en sikker måte med avstand, understreker Johansen.

Folk holder avstand på Jernbanetorget T-banestasjon i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Kan bli utepils i mai

Før pressekonferansen ble det kjent at Oslo nå begynner arbeidet med å gjenåpne ølkranene. Åpningen vil skje gradvis og kontrollert – og tidligst i mai.

Det er kun aktuelt å tillate skjenking på steder som selger mat. Næringsbyråd i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap), sier det er naturlig at uteserveringene åpner først.

Byrådet innførte full skjenkestopp lørdag 21. mars. Årsaken var at mange av serveringsstedene ikke overholdt smittevernsreglene godt nok.

Byrådsleder Raymond Johansen sier de kommer til å søke staten om at serveringsstedene også kan tilby takeaway.

– For å hjelpe en bransje som sliter, søker vi i dag om at steder som har skjenkebevilling og tilbyr takeaway-mat, også skal få tilby kunden sin takeaway-øl til maten, sa Johansen.