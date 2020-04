I Rogaland blir nesten ingen koronasmittet lenger

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– I en periode hadde vi flest smittede per 1000 innbygger i landet. Veldig mange kom hjem fra vinterferie i Alpene med koronasmitte, forteller fylkeslege Janne Dahle-Melhus.

Nå har det snudd.

Denne uken er Rogaland det fylket i landet med færrest nye smittede. Kun en person er registrert med koronasmitte. Det skjedde mandag.

– De første syke ble sporet opp, testet og isolert. Vi fikk varslet de som hadde vært i kontakt med dem. Iherdig smittesporing i kombinasjon med folkets dugnad har gitt denne utviklingen i antallet nye smittetilfeller. Innbyggerne har vært lojale mot tiltakene, sier smittevernoverlege i Stavanger, Ruth Midtgarden.

ÅPNER FOR DIFFERENSIERING: Fylkeslege i Rogaland, Janne Dahle-Melhus, mener det er kan åpnes for forskjellige tiltak, når samfunnet blir gjenåpnet, basert på variasjonen mellom smittetall fra sted til sted. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

I samme periode viser rapporteringen fra Folkehelseinstituttet at 335 personer er smittede i Oslo og Viken. Det betyr over 70 prosent av de 471 nye smittetilfellene. Fem har ukjent smittested, ifølge FHI.

– Tallene viser at tiltakene vi har hatt i Norge har fungert veldig godt i store deler av landet, men så forteller det at i Oslo og Viken, områder der folk bor tett, så er smittekjeden vanskeligere å bryte. Vi må ha særlig fokus der smitten er høy fremover, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad.

Tiltak som gjelder befolkningen generelt Ekspandér faktaboks Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.

Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.

Friske barn kan være sammen, men i små grupper og både ute og inne.

God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå og ta deg i ansiktet.

Dere som bor sammen kan omgås normalt, utover det begrens håndhilsing, kyssing og klemming.

Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.

Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du være hjemme til ett døgn etter at du er frisk.

For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.

Pass på hverandre, unngå stigmatisering og utestenging. Kjenner du noen som bor alene så ring litt oftere enn før. Kilde: FHI

Oppdaterte tall fra søndag viser at totalt 6415 personer har hatt korona i Norge, ifølge registreringen. Det er en økning med 95 personer siden lørdag.

Få nye smittetilfeller

Flere andre fylker som Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark har under ti nye smittede denne uken.

– Vi ser fra resten av verden, for eksempel Stockholm og New York, at smittespredningen er største i de tettest befolkede områdene. Det handler om hvordan vi bor og hvordan vi oppfører oss, sier Dahle-Melhus.

Nærmere to millioner mennesker bor i og rundt Oslo. Totalt er det i overkant av 5,3 millioner innbyggere i Norge.

Nye tall søndag viser at det er fem pasienter innlagt med korona ved Stavanger universitetssykehus. Kun én av dem får respiratorbehandling. Foto: Gunnar Morsund / NRK

I Rogaland bor rundt 225.000 av de nesten 500.000 innbyggerne i det lille geografiske området på Nord-Jæren. Likevel har spredningen av korona avtatt kraftig.

– Vi bor spredt. I mange hus kan koronasmittede isolere seg fra resten av husholdningen. Svært få bor så trangt her, som mange gjør midt i Oslo, sier Dahle-Melhus.

Syke blir isolert på hotell

Tidligere i denne uken sa helseminister Bent Høie (H) at vi har koronaepidemien under kontroll. Ettersom hver koronasmittet sannsynligvis smitter 0,7 annen person.

Nakstad forteller at også i Oslo og Viken er reproduksjonstallet under én, men at det kan være lokale forskjeller. For eksempel mellom bydeler.

Ifølge Aftenposten har Oslo kommune inngått en avtale med Nordic Choice-kjeden om beredskapsplasser for karantene eller isolasjon. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Detter er noe vi fortsetter å kartlegge, slik at vi kan sette inn ekstra innsats.

Helsedirektoratet berømmer jobben Oslo kommune gjør for å spore smitten. I tillegg vil smittede nå bli isolert inn på hotell.

– Er du syk og bor sammen med andre i mindre boliger, så er det vanskelig å isolere seg og begrense smitte. Derfor er den en god idé å bruke ledig hotellkapasitet, slik du ikke smitter andre, sier Nakstad.

Innlagte på hotell vil bli fulgt opp av helsepersonell via regelmessig telefonkontakt.

– Restriksjonene følger ikke kommunegrensene

De store smitteforskjellene i Norge gir både muligheter og utfordringer for helsemyndighetene, ifølge Nakstad. Tidligere har det blitt vurdert differensierte tiltak basert på smittehyppigheten.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, sier at helsemyndighetene har bedre kontroll over korona-krisen i hele landet. – Færre smittetilfeller gjør at det er lettere å spore opp smitte steder der flere blir smittet, sier han. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Når vi skal gjenåpne skoler og barnehager i områder med lite smitte, så kan det skje med liten risiko. Steder med mer smitte må vi gjerne ha andre tiltak for å være på den sikre siden, sier Nakstad.

Han mener restriksjoner fremover ikke trenger å følge kommunegrensene. Men åpner for ekstra smittetiltak der det er en viss smittespredning og isolere dem som er syke.

– Det er viktig at vi har gode, grunnleggende smittevernregler i hele landet. Det kan dukke opp smittetilfeller over alt. Folk reiser fortsatt innad i landet. I tillegg kan det komme smittetilfeller fra utlandet.