Byrådsleder Raymond Johansen mener det er grunn til å tro at R-tallet er høyere i Oslo enn i resten av landet.

Mandag sa helseminister Bent Høie (H) at R-tallet for Norge er 0,7. Det betyr at hver koronasmittet sannsynligvis smitter 0,7 annen person.

– Det betyr at vi har fått koronasmitten under kontroll, sa Bent Høie.

– Det er grunn til forsiktig optimisme. Vi har vist at vi kan når vi må, sier Raymond Johansen. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Men byrådslederen i Oslo peker på at hovedstaden er i en annen posisjon enn resten av landet. Helt siden starten av epidemien i Norge har Oslo vært episenteret.

– Vi bor tett på hverandre. I mange deler av landet setter folk seg i bilen og kjører til skole, barnehage og jobb. I Oslo reiser de fleste med t-banen, bussen eller trikken til jobb, sier Raymond Johansen.

– Det bor 215 000 mennesker bare i de fire sentrumsbydelene våre. Så fort de går ut av døra er de tett på veldig mange andre menneske i byen.

– Vi må gjøre andre tiltak for å beskytte vår befolkning enn det mindre kommuner må. Vi venter nå på en oversikt over reproduksjonstallet for Oslo.

Barnehagene i Oslo åpner gradvis

Regjeringen vil at barnehager i Norge skal åpne 20. april, altså en arbeidsuke etter at påskeferien er slutt. Men regjeringen åpnet også for at kommuner som mener de trenger mer tid kan vente til 27. april.

I Oslo åpner barnehagene gradvis.

– Vi starter en gradvis og kontrollert gjenåpning av barnehagene fra 20. - 27 april, sier byrådsleder Raymond Johansen onsdag ettermiddag.

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, sier at hun forstår bekymringa for smitte og sykdom som gir skepsis til gjenåpning av skoler og barnehager. Hun forstår også de som mener stengningen allerede har vart lenge og som frykter konsekvensen av dette.

I Oslo er det over 180 skoler og 700 barnehager. Det er mange unger og foreldre som skal bruke buss, trikk og baner for å komme seg frem.

– Dette jobber vi nå på høygir med å finne gode løsninger for.

– Vi ser frem til klare nasjonale føringer, for hvordan vi skal ivareta smittehensynet, når barnehagene nå skal åpne igjen. Det er først når de nasjonale retningslinjene er på plass at vi kjenner detaljene for hvordan skoler og barnehager skal rigges for gjenåpning.

Skolene i Oslo åpner også gradvis

27. april skal elever fra første til fjerde klassetrinn komme tilbake til skolene sine, ifølge regjeringen. I Oslo er det da skolene starter en gradvis åpning, sier Raymond Johansen.

– Våre fagfolk jobber nå med hvordan vi skal tilrettelegge for en gradvis skolestart i Oslo fra 27 april. Før vi kan åpne er følgende helt avgjørede, at smitteutviklingen i byen fortsetter å være under kontroll, at skolene og barnehagene har smittetiltak, at foreldrene, lærerne og ansatte i barnehagen føler seg trygge og at byens befolkning fortsetter å følge smittevernreglene.

Blir ikke skjenking i påsken

De strenge nasjonale retningslinjene for serveringsbrasjonen fortsetter, sier Raymond Johansen på pressekonferansen. Skjenkingen av alkohol vil enda ikke begynne.

– Dette fortsetter å ramme en stor næring i Oslo. Uteliv, resturant og kultur er utrolig viktig for byen vår og vi forsetter å betale en høy pris for å stoppe smitten.

Dessuten, de aller siste rådene for påsken og dagene etterpå:

– Fortsatt må flest mulig jobbe hjemmefra.

– Ikke foreta unødvendige reiser i byen.

– Vær mest mulig hjemme.