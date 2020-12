Etterforskningen mot de siktede foreldrene har tatt over et og et halvt år.

Det var 15. juni 2019 at babyen på bare elleve uker i all hast ble fraktet i luftambulanse til Ullevål sykehus.

Jenta hadde livstruende hodeskader. Foreldrene ble siktet for grov kroppsskade, men nekter straffskyld. De sier de ikke vet hvordan skadene oppsto.

Etter å ha kjempet for livet i over en måned, døde jenta på sykehuset 26. juli.

Halvannet år har gått, men fortsatt gjenstår det å se om foreldrene blir stilt for retten eller om saken blir henlagt.

– Det er nærmest umenneskelig for dem. En veldig vanskelig situasjon for dem begge å vente på hva som skal skje, sier advokat Jon Anders Hasle, som er fars forsvarer, til NRK.

Krever mer etterforskning

Det var ventet en avgjørelse i år.

I høst sendte politiet over saken til statsadvokaten, som skal vurdere om det skal tas ut tiltale.

Men etter å ha vurdert den, har statsadvokat Andreas Christiansen nå sendt saken tilbake til politiet fordi han mener det trengs ytterligere etterforskningsskritt.

Det bekrefter Christiansen overfor NRK. Det blir ikke avgjort om det blir tiltale eller henleggelse i 2020.

Mener hun ikke ble utsatt for vold

Da den lille jenta var på sykehuset, fant legene symptomer på såkalt filleristing, eller shaken baby syndrome, en diagnose som betyr at barnet har blitt ristet slik at hodet kastes fram og tilbake.

Diagnosen er omstridt, og blant årsakene til at de sakkyndige har brukt så lang tid.

Foreldreparet nekter for å ha skadet barnet sitt.

De har engasjert en privat sakkyndig som har uttalt seg om det medisinske i saken.

Den sakkyndige, som er den pensjonerte nevrokirurgen og professoren Knut Wester, mener man ikke kan konkludere med at den lille jenta ble påført skadene.

– Han mener skadene kan ha en forklaring i en medisinsk tilstand som har kommet over tid, sier advokat Hasle.

– Nyttige innspill

De fem sakkyndige som er oppnevnt av retten, leverte sine erklæringer i sommer. Det er ikke kjent hva deres konklusjoner er, men Knut Wester er altså uenig i at skadene kommer som følge av vold.

Wester har vært en framtredende stemme i debatten om filleristing av barn.

Han er en av forfatterne bak en forskningsartikkel som ble publisert i høst, hvor ekspertene peker på flere saker hvor de mener norske foreldre kan ha blitt feilaktig dømt for å ha skadet barna sine.

Artikkelen fikk kraftig kritikk av en av landets ledende rettsmedisinere, Arne Stray-Pedersen. Han kaller den ubalansert og faglig svak.

Advokat Hasle sier Wester har kommet med mange nyttige innspill i Ringerike-saken.

– Jeg kan ikke uttale meg i særlig grad rundt hva som direkte framkommer av erklæringen hans. Men jeg kan nevne at det er ikke enighet i sakkyndighetserklæringene. Det er uenighet rundt årsaken til jentas bortgang.

Skal kvalitetssjekkes

Det er politiinspektør Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt som har fått saken i retur fra statsadvokaten.

Omholt forklarer at Westers erklæring nå skal svares på av de sakkyndige som er oppnevnt av retten. I tillegg skal Den rettsmedisinske kommisjon se på den.

– Man ønsker at kommisjonen skal vurdere om den har fulgt alle regler og retningslinjer til en sakkyndig uttalelse, for å kvalitetssjekke den, sier Omholt til NRK.

De rettsoppnevnte sakkyndige har frist i januar til å svare. Ifølge Omholt er det ikke uvanlig at statsadvokaten sender saker tilbake for ytterligere etterforskning.

Omholt sier han forstår at ventetiden er tung for foreldrene.

– Jeg har full forståelse for at de siktede syns det er belastende at saken tar lang tid. Men vi håper de også ønsker å få den mest mulig riktige avgjørelsen ut ifra hva som skjedde med barnet deres.

Far var hjemme, mor på joggetur

Ifølge faren hadde han akkurat matet datteren sin da hun begynte å rulle med øynene og lage rare lyder.

Han har forklart at jenta da ble slapp og pustet stadig dårligere. Moren har forklart at hun var ute på joggetur på dette tidspunktet. Hun ble også siktet fordi man ikke klarte å tidfeste når skadene oppsto.

På sykehuset fant legene blødninger under den ytre harde hjernehinnen på babyen, alvorlig hjerneskade og øyebunnsblødninger. Symptomene på filleristing.

Det ble ikke funnet ytre skader på jenta.

Internasjonal debatt

Det pågår en debatt rundt diagnosen filleristing. I Sverige har flere saker blitt henlagt eller gjenopptatt de siste årene. Svenske rettsmedisinere bruker ikke lenger diagnosen.

