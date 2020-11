Far dømt for filleristing av sønnen – nå har Høyesterett omgjort dommen

Høyesterett opphever dommen etter at en far i Gulating lagmannsretten ble dømt til to års fengsel for å ha filleristet sin seks uker gamle sønn.

Saken til familien fra Vestlandet var da i sin andre runde i rettssystemet.

Tidligere var mannen i slutten av 40-årene dømt til fem års fengsel i tingretten. Nå er hele saken omgjort på høyeste hold i rettsvesenet.

Høyesterett behandlet bare anken over lovanvendelsen og domsgrunnene knyttet til tiltaltes subjektive skyld.

Høyesterett har kommet til at lagmannsrettens lovanvendelse var riktig, men at domsgrunnene var mangelfulle.

Det betyr at det kan bli ny hovedforhandling i Gulating lagmannsrett.

LAGMANNSRETTEN: Her fra rettssaken i Gulating lagmannsrett i februar 2020. Sakkyndig rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen tar plass i vitneboksen. Foto: Christian Lura / NRK

Ulik praksis i Norge og Sverige

Da NRK dekket saken i lagmannsretten ble det reist sentrale spørsmål for denne type saker i norsk rettsvesen.

Forsvareren til barnefaren og en ekspert pekte på at det er helt ulik rettspraksis i Norge og Sverige.

Forsvarer Thomas Randby mente saken ville bli viktig for hvordan retten skal tolke medisinske bevis for filleristing.

I Sverige har en høyesterettsdom ført til at det kreves sterkere bevis enn før for å slå fast såkalt «shaken baby syndrome»; på norsk filleristing av småbarn.

Nå er spørsmålet hva som skjer videre med saken – og om det kan få betydning for saksfeltet med «shaken baby syndrome».

Illustrasjon av den såkalte triaden av skader som kjennetegner filleristing (Shaken baby syndrome). (Grafikk: Tom Bob Peru Aronsen / NRK)

Peker på manglende bevis

– Retten skulle ha pekt på bevismomenter som underbygger at tiltalte tok et bevisst standpunkt om å riste sønnen, selv om det skulle føre til at han ble skadd, heter det i avgjørelsen til Høyesterett.

Videre står det:

«Dommen gir veiledning om innholdet av forsettsformen dolus eventualis og om kravene til domsgrunner når denne forsettsformen er brukt, særlig i saker om voldslovbrudd.»

TROR PÅ NY RUNDE: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved UiB. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Spent på hva som skjer videre

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved UiB er en av dem som har fulgt saken – og den ferske dommen.

– Det Høyesterett nå har gjort er å vise at lagmannsretten ikke har tilstrekkelig bevist at barnefaren har gjort noe ulovlig. Nå har de sagt at kravet om forsett ikke er brukt korrekt. Dette blir nå først og fremst en medisinsk debatt, sier han til NRK.

Han tror dette betyr at det blir en ny rettsrunde i lagmannsretten.

– Det vil bli en helt ny runde, der det vil bli en ny medisinsk debatt om bevisene saken, sier jusprofessoren, som er tydelig på en ting:

– Det vil være svært viktig å få en avgjørelse på denne saken.

FORNØYD: Forsvarer John Christian Elden. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Vil ha ny forhandling

Advokat John Christian Elden er forsvarer for barnefaren. Han tror også det blir ny gjennomføring av saken i lagmannsretten.

– Det er bra at Høyesterett ikke godtok lagmannsrettens dom. Nå ligger det an til en forsvarlig gjennomgang av saken på nytt, der de uenige professorene kan møtes til dyst, skriver Elden i en tekstmelding til NRK.

Statsadvokat Benedikte Høgseth avventer hvordan lagmannsretten løser opphevelsen av dommen. Hun sier til NRK at det kan bli aktuelt med mindre muntlig forhandling.

– Jeg er fornøyd med at de kun opphever dommen, og ikke hele ankeforhandlingen.