Teodor (19) er en del av en positiv studentstatistikk

– Jeg hadde klart det.

Flere dager i uken legger Teodor Mordal skolebøkene vekk og drar på jobb. Det gjør han for å kunne leve et økonomisk godt studentliv.

– Jeg hadde et friår i fjor med masse jobb. Jeg føler jeg er godt forberedt hvis det skulle komme en regning sånn helt tilfeldig, sier Mordal.

Han er en del av en positiv utvikling, viser tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot).

Nesten 60.000 studenter har deltatt i undersøkelsen.

16.800 svarte at de ikke ville klart å betale en uforutsett utgift på 5000 kroner i dag. Tallet er rekordlavt.

– Men jeg kjenner folk som ikke har råd til å kjøpe seg mat ute, sier Mordal.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot) Ekspandér faktaboks 169.572 studenter fikk tilbud om å svare på årets undersøkelse. 59.544 (35 prosent) studenter deltok.

Folkehelseinstituttet gjennomfører undersøkelsen på vegne av studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit.

Undersøkelsen gjennomføres normalt hvert fjerde år. Første undersøkelse ble gjort i 2010.

I 2021 ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse for å kartlegge hvordan studentene hadde det gjennom koronapandemiens første år. Kilde: Studenthelse.no

Likevel bekymret for økonomien

Shot-undersøkelsen viser også at rekordlave 6 prosent har problemer med løpende utgifter.

Likevel er Norsk studentorganisasjon bekymret for studentenes økonomi. Mye har blitt dyrere siden undersøkelsen for første gang ble sendt ut i 2010.

– Spørsmålet vi har stilt har vært det samme. 5000 kroner er ikke det samme i dag som for tolv år siden, sier leder Maika Dam.

Lederen i Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Dam, er likevel bekymret for økonomien. Foto: Rahand Bazaz / NRK

En levekårsundersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 1 av 4 norske studenter har arbeidsinntekt som en viktig inntekt.

– For mange utgjør den faktiske arbeidstiden med skole og jobb 50 timer i uken. Ingen er laget for en så stor arbeidsbelastning over flere år. Det fører til utbrenthet, sier Dam.

De rekordlave tallene på studenter med økonomiske utfordringer har sin grunn, mener psykologspesialist.

– Det er tydelig at studenter jobber mer for å klare seg. Det tar mye tid og øker følelsen av stress hos studenter, sier Anne Karin Mullaly, som også leder SiO Psykisk helse.

– Må ha hjelp av mamma

Julie Riisa føler hun aldri hadde klart en uforutsett regning på 5000 kroner, til tross for at hun jobber. Utgiftene hun allerede har er høye.

– Jeg måtte fått hjelp av mamma hvis jeg skulle betalt en uventet regning på 5000 kroner. Eller så måtte jeg jobbet mer enn jeg gjør nå. Det igjen ville betydd færre sosiale kvelder, sier Riisa.

Julie Riisa studerer HR og personalledelse ved Høgskolen i Kristiania. Hun hadde ikke klart en uforutsett regning på 5000 kroner. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Av Lånekassen får Riisa utbetalt 8800 kroner i måneden. Husleien i det lille kollektivet i hovedstaden koster 7000 kroner.

– Hvordan skal man klare seg med 1800 kroner og ikke jobbe ved siden av?

Norsk studentorganisasjon mener det er problematisk.

– Det er et problem når studenter må be om hjelp hjemmefra. Det skal ikke være størrelsen på foreldrenes lommebok som avgjør om du kan ta høyere utdanning, sier Dam.

Mange sliter med psykisk helse

Shot er den største studentundersøkelsen i Norge. Årets undersøkelse viser at svært mange studenter sliter med den psykiske helsen.

Antallet studenter som sier de har alvorlige psykiske plager har økt dramatisk siden første undersøkelse ble gjort i 2010.

I 2010 svarte hver sjette student at de hadde alvorlige psykiske plager. I 2022 svarer hver tredje student det samme.

– I den samme tolvårsperioden har en hel verden av sosiale medier-kanaler kommet i gang. Vi blir sittende og evaluere oss selv, det forsterker følelsen av å måtte prestere, sier psykologspesialist Mullaly.

Det som går mest igjen når studenter tar kontakt med helsetilbud på lærestedet er angst i ulike situasjoner.

– Det at flere svarer at de har psykiske plager kan være fordi vi har mer åpenhet nå enn før, og at verden er i endring med mye usikkerhet rundt Europa og økonomi, sier hun.