Over én av fem studenter oppgir at de har hatt selvmordstanker det siste året. Det viser ferske tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

Filosofistudent Carl William Hansen (22) er en del av den statistikken.

Da han flyttet til Kristiansand i 2019, håpte han på en ny start. De vonde tankene han hadde slitt med i lang tid, føltes litt fjernere enn før.

Så kom pandemien, depresjonen og kollapsen. Verden ble igjen mørkere.

– Jeg tenkte at jeg ikke var verdt noe, at jeg var et dårlig menneske og ikke fortjente å leve.

Anta det motsatte

I et halvt år lå han for det meste alene i sengen.

Venner så at han slet, og oppsøkte 22-åringen. I denne perioden fikk han et nytt «ritual». Gode samtaler over en kopp te, ble et avbrekk da vonde tanker tok grep.

Han forstod også at han måtte oppsøke hjelp.

Etter et par søknader om psykriatisk hjelp hos DPS, fikk han plass i januar i år.

Det ble vendepunktet. Psykiateren Ingvar Wilhelmsen har uttalt: «Hvis det er noe du sliter med, anta at det motsatte er sant». Ordene traff Carl William. – Det jeg slet med var at jeg ikke likte meg selv. Psykiaterens ord fikk meg til å tenke motsatt. Plutselig fikk han motivasjon til ta grep. Han fikk seg jobb, og dro på forelesninger. – Jeg er ikke lenger redd for å falle sammen som jeg gjorde i fjor.

Ikke overrasket

Psykolog Eli Stålesen ved Universitetet i Agder snakker ofte med studenter som sliter. Hun ser at de som engasjerer seg i kollokviegrupper og studentaktiviteter sliter mindre.

- Jeg tenker at hvis man har overskudd og tid til å engasjere seg som student, kan man få det litt bedre og kan kanskje oppleve at man ikke føler seg så alene.

Nestleder i Velferdstinget i Agder, Konstanse Åkerman, mener statistikken i Shot-undersøkelsen er trist, men ikke overraskende.

Siden 2010 har undersøkelsen vist en trend med gradvis dårligere psykisk helse blant studenter.

Den viser at 35 prosent av studenter sliter med alvorlig psykiske problemer.

– Man har jo visst ganske lenge at studenter sliter en del med psykiske problemer, men det er veldig trist å se at det gjelder såpass mange. Samtidig så er det jo færre i forhold til da 2021-undersøkelsen kom ut.

– Jeg tror det er sammensatt. Men jeg tror absolutt at det å være mer isolert gjør at man ikke trives like godt som student.

Velferdstinget ønsker å jobbe enda mer med tilbud der studenter kan møtes.

– Jeg tror en aktiv student er en mer fornøyd og lykkelig student.

Nestleder i Velferdstinget Konstanse Åkerman og leder i SiA Helse Eli Stålesen, tror begge at å engasjere seg i sosiale studenttilbud er viktig for den psykiske helsa. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Godt tilrettelagt

De to biologistudentene Mari Loftsgarden og Elin Heia mener studentforeningene tilrettelegger for et godt sosial miljø.

– Jeg vil si at tilbudet er veldig bra, men det kan alltids bli bedre. Men i utgangspunktet vil jeg si at det er veldig bra, sier Loftsgarden.

– Jeg tror det sosiale miljøet gjør at man får venner for livet og finner likesinnede. Det har mye å si for hvordan man har det, legger Heia til.

Tilbudene studentene trekker frem er gratis psykolog, lege, studentforeninger og idrettslag.

– Jeg tror at man bare må fortsette med dette, og så må alle være hyggelige og snille med hverandre. Det gjør jo at man får venner også, hvis man sier hei, sier Heia.

Mari Loftsgarden (20) og Elin Heia (19) mener det er bra å engasjere seg i de sosiale tilbudene under studietiden Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK