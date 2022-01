I løpet av to dager i september i fjor kom det meldinger om at minst ti barn og unge ble ranet ulike steder i hovedstaden.

– Når mindreårige begår kriminalitet i form av vold og ran, er det ikke uvanlig at de opptrer i fellesskap, sier politiadvokat Jon Inge Engesmo ved Oslo politidistrikt.

I kjølvannet av ransbølgen økte Oslo-politiet patruljeringen.

29. september gikk politiet til aksjon mot ulike adresser i Oslo-området. Åtte unge personer ble pågrepet.

Nå er seks personer tiltalt. Fire av dem er under 18 år.

– Det er ingen holdepunkter for at det er snakk om organisert virksomhet, sier Engesmo.

– Svært alvorlig

Tiltalen som nå er klar, omfatter ett ran og ett ransforsøk.

– Som et resultat av politiets grundige etterforskning, er det dette vi har funnet grunnlag for å ta ut tiltale for.

Noen av sakene er henlagt. Andre har fått et annet utfall.

Tiltalen omfatter blant annet ett tilfelle av grov kroppsskade, to tilfeller av kroppsskade og to tilfeller av grove kroppskrenkelser.

Politiadvokat Jon Inge Engesmo ved Oslo politidistrikt er aktor i saken. Foto: Jens Christian Sundby / NRK

– Det gjelder jo en rekke tilfeller av vold, ran og hendelser som da er begått av flere. Det er forhold som politiet ser svært alvorlig på, sier Engesmo.

Dette er hendelsene de er tiltalt for:

Fredag 17.9. Ullevål Hageby, ran av mindreårig person: En person ble dyttet mot et gjerde. Glidelåsen på jakken ble åpnet, og jakken ble dratt av.

Fredag 17.9. Korsvolltoppen, forsøk på ran og flere tilfeller av vold: Flere personer ble slått og/eller sparket gjentatte ganger i kroppen og/eller hodet. Noen av dem mistet bevisstheten og fikk hjernerystelse.

Lørdag 18.9. Jernbanetorget, grov kroppsskade og tyveri: En person ble slått og/eller sparket gjentatte ganger i kroppen og/eller hodet. Vedkommende fikk blant annet hjernehinneblødning og ble innlagt på sykehus. Personen ble også frastjålet verdisaker.

Lørdag 18.9. St. Hanshaugen, grov kroppskrenkelse: Person ble gjentatte ganger slått i ansiktet og/eller hodet.

Utbyttet fra ranene var ifølge politiet bankkort, mobiltelefoner, jakker og andre verdigjenstander.

Her ved Jernbanetorget ble en person over 18 år utsatt for kroppsskade og tyveri lørdag 18. september i fjor. Foto: Andreas Jonassen / NRK Foto: Andreas Jonassen / NRK

En annen hendelse fikk også stor oppmerksomhet samme helg. Ni personer var mistenkt for ran av to gutter ved Borgen T-banestasjon.

Etterforskning har vist at dette ranet fant sted ved St. Hanshaugen. Denne saken er henlagt av politiet på bevisets stilling.

Enkelte kjenninger av politiet

Ikke alle er tiltalt for alle forholdene.

– Noen av de tiltalte går igjen i flere av postene fra flere av stedene. Mens andre knytter seg til hendelser som kun har funnet sted på et av stedene omfattet av tiltalebeslutningen.

Enkelte av de tiltalte er kjent for politiet fra før. Politiet mener ingen av dem har hatt en spesiell lederrolle.

Her ved Ullevål Hageby ble en mindreårig person ranet fredag 17. september i fjor. Foto: Thomas Marthinsen / NRK Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Noen har erkjent straffskyld

Ifølge politiet har enkelte av de tiltalte erkjent straffskyld, mens andre ikke har gjort det.

I oktober ble en 17-åring og en 19-åring varetektsfengslet i saken. 19-åringen sitter fortsatt i varetekt. Han er tiltalt for blant annet grov vold og ransforsøk.

Marte Svarstad Brodtkorb forsvarer en 19-åring som er tiltalt i saken. Foto: Privat

Marte Svarstad Brodtkorb er mannens forsvarer.

– Han erkjenner i det alt vesentlige straffskyld.

Har han forklart hvorfor han gjorde dette?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på forklaringen hans før han har forklart seg for retten, sier Brodtkorb.

Det er sju fornærmede rans- eller voldsofre i saken.

– Virkningen av å bli utsatt for ran, ransforsøk og vold er temaer som vil bli belyst i retten, sier politiadvokat Jon Inge Engesmo ved Oslo politidistrikt.