Åtte unge pågrepet etter ungdomsran

De fleste av de pågrepne er barn mellom 15 og 18 år, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

Ranene skjedde på ulike steder i Oslo, blant annet på Korsvolltoppen, Ullevål Hageby, St. Hanshaugen og på Jernbanetorget.

Politiet har etterforsket sakene i sammenheng. Hendelsen ved Borgen T-banestasjon der ni er mistenkt, er fortstatt under etterforskning.

– Det er tilsammen åtte mistenkte som ble pågrepet i går, sier politiadvokat Jon Inge Engesmo ved Oslo Politidistrikt.

Etter hendelsene økte Oslo-politiet patruljeringen på steder der ran kan skje.

To fremstilles for varetekt

De pågrepne har vært inne til avhør. Seks av dem er nå løslatt. Politiet tar sikte på å fremstille to av dem for fengsling i dag.

– En er mindreårig og en er over 18 år, sier Engesmo.

Hvorfor ønsker dere fengsling av disse?

– Vi mener at vilkårene for fengsling er oppfylt. At det er skjellig grunn til mistanke om at de har vært med på noen av disse ranene. Og at det er bevisforspillelsesfare eller gjentagelsesfare dersom de ikke nå fengsles.

Gjennomførte politiaksjon

Som del av etterforskningen gjennomførte politiet i går en større aksjon mot ulike adresser i Oslo og nabodistrikter.

– Det ble gjennomført ransakinger på adressene til de mistenkte. Der ble det gjort funn av gjenstander som politiet setter i sammenheng med ranene, sier Engesmo.

Av hensyn til etterforskningen kan han ikke si noe nærmere om hva politiet fant.

Kjenninger av politiet

Flere av de som er mistenkte i saken er kjent for politiet fra før.

De er kjent for tilsvarende forhold, sier Engesmo.

Hvor alvorlig ser politiet på dette?

– Politiet ser svært alvorlig på det. Både med tanke på at det knytter seg til ran og at det er så unge barn som er mistenkt for å ha gjennomført disse ranene.

Politiadvokat Jon Inge Engesmo ved Oslo Politidistrikt understreker at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase.

– Hva som vil bli gjort videre av etterforskningsskritt, vil vi vurdere på bakgrunn av hvorvidt de mistenkte blir fengslet i dag og om politiet får medhold i dissse fenglsingsbegjæringene eller ikke.

Dette er de anmeldte ranene

Fredag 17.9.: Ullevål hageby klokken 16.55. En mindreårig person ble ranet. Flere mindreårige er mistenkt i saken.

Fredag 17.9.: Korsvolltoppen etter klokken 22.30. Seks mindreårige personer ble ranet og utsatt for vold. Flere mindreårige er mistenkt.

Lørdag 18.9.: Jernbanetorget i 20-tiden. En person over 18 år ble ranet. Flere mindreårige er mistenkt.

Lørdag 18.9: St. Hanshaugen ved 23-tiden. To mindreårige ble ranet. Flere personer er mistenkt.

Lørdag 18.9.: Borgen T-banestasjon ved 23-tiden. To 16-åringer ble ranet. Ni personer er mistenkt.