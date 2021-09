Ni personer mistenkt for ran i Oslo

– Vi fikk melding sent i går kveld om at to 16-åringer var blitt sparket, slått og truet med en batong, operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt.

De to guttene ble blant annet fraranet en ryggsekk med diverse eiendeler før flere personer løp fra stedet. Oslo-politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 23.41 lørdag kveld.

– Guttene ble til slutt tatt hånd om av foreldre og er ikke alvorlig skadet, sier Heidenstrøm.

Mindreårige mistenkt

Kort tid etter hendelsen ble ni personer som passet til beskrivelsen, stoppet og kontrollert i Skøyenveien.

Marianne Heidenstrøm er operasjonsleder i Oslo-politiet. Foto: Oslo politidistrikt

– De er mellom 15 og 17 år. De er avhørt i saken og er å anse som mistenkt, sier Heidenstrøm.

Er disse kjent av politiet fra før?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

En av ungdommene var i besittelse av en softgun.

Politiet vil fortsette å etterforske hendelsen. Barnevernet vil bli koblet inn.

– De var ikke involvert på stedet i går kveld da dette skjedde. Men det er naturlig at politiet varsler barnevernet og at det blir fulgt opp på et senere tidspunkt, sier operasjonslederen.

Mulig sammenheng med annet ran

Ranet av de to guttene på Borgen T-banestasjon sees i sammenheng med et lignende ran med unge gjerningspersoner tidligere lørdag kveld.

På Bekkestua T-banestasjon i Bærum ble to gutter på 13 og 14 år truet til å gi fra seg blant annet en kaps.

– Det ble fremsatt verbale trusler om knivbruk.

Ingen av disse guttene ble fysisk skadet.

Politiet ble varslet om denne hendelsen etter at guttene kom hjem til foreldrene sine.

I denne saken er foreløpig ingen personer siktet. Politiet har sikret seg videoopptak fra området.

De skal nå gå gjennom opptakene for å se om mistanken om en sammenheng kan styrkes.

Hva er grunnen til at dere ser disse hendelsene i sammenheng?

– Det er måten det er gjort på, trusler, hva som er tatt og alder på alle de involverte, sier Heidenstrøm.

Politiet vil nå etterforske begge sakene med blant annet avhør og søk etter vitner.