– Vi gjør alt vi kan, både natteravner, kommuner og politiet for å forhindre at barn skal bli utsatt for dette, sier politiinspektør Rune Swahn i Oslo politidistrikt.

I flere år har politiet sett at barneran ofte skjer på høsten. Derfor øker de patruljeringen på denne tiden. Etter flere hendelser sist helg, setter politiet inn ekstra tiltak.

Politiinspektør Rune Swahn er leder for felles enhet for forebygging i Oslo-politiet. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Nå øker vi patruljeringen ytterligere med både sivilt politi og uniformert politi langs T-banenettet og på steder der vår etteretning forteller oss at det er størst sannsynlighet for at nye forhold kan skje, sier Swahn.

Dette er de anmeldte ranene

Sist helg var preget av flere ran begått av personer under 18 år i Oslo. Minst ti barn og unge ble fraranet verdisaker.

Fredag 17/9: Ullevål hageby klokken 16.55. En mindreårig person ble ranet. Flere mindreårige er mistenkt i saken.

Fredag 17/9: Korsvolltoppen etter klokken 22.30. Seks mindreårige personer ble ranet og utsatt for vold. Flere mindreårige er mistenkt.

Lørdag 18/9: Jernbanetorget i 20-tiden. En person over 18 år ble ranet. Flere mindreårige er mistenkt.

Lørdag 18/9: Borgen T-banestasjon ved 23-tiden. To 16-åringer ble ranet. Ni personer er mistenkt.

En rekke mistekte

Politiet har ikke et samlet tall på hvor mange som er mistenkt etter ranene.

– Vi har navn på flere av de mistenkte, og det jobbes med å identifisere flere av gjerningspersonene, sier politiinspektør Renate Myhre Medby ved Oslo politidistrikt.

Renate Myhre Medby er politiinspektør ved Oslo politidistrikt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Flere av de identifiserte gjerningspersonene er i alderen fra 15 til 17 år.

– Noen av dem har vært i kontakt med politiet tidligere, sier Medby.

Et par av hendelsene sist helg, som tidligere er blitt omtalt som ran, blir ikke lenger regnet som dette.

Hendelsene på Makrellbekken og Bekkestua er nå definert som tyveri, vold og trusler.

– Det verst tenkelige

For to år siden ble Jan Ottesens 12 år gamle sønn ranet da han var på vei hjem fra Storo Storsenter i Oslo.

– Han ble oppsøkt av to gutter, truet og ranet til å gi fra seg klær. De sa de hadde kniv. Han ble selvfølgelig veldig redd og ga fra seg klærne.

Faren forteller at det var kjempeskremmende for sønnen og for hele familien.

– Det preget selvfølgelig ham etterpå. Det var en stund før han turte å gå tilbake dit.

Hva tenker en pappa når slikt skjer?

– Det er jo det verst tenkelige.

Skryter av politiet

Jan Ottesen var heller ikke mentalt forberedt på at dette kunne skje, siden gutten var så liten og ennå ikke hadde begynt på ungdomsskole eller videregående skole.

– Det var jo et sjokk for meg.

Jan Ottesen opplevde at sønnen ble ranet som 12-åring. Foto: Nicolas Tourrenc Foto: Nicolas Tourrenc

Faren skryter av politiet for den gode oppfølgingen familien fikk fra første stund.

– Vår opplevelse var veldig bra. De (politiet red.anm.) var veldig profesjonelle, tok det på alvor og det ga jo også da en trygghet i en litt sånn oppskaka situasjon.

Sønnen er i dag blitt 15 år. Og det går veldig bra med ham.

Faren mener dette blant annet skyldes den gode oppfølgingen sønnen fikk.

Ransofre kan oppleve trusler i ettertid. Dette slapp sønnen hans.

Går guttungen din fremdeles og tar seg en burger på Storosenteret?

– Det gjør han og han har det veldig bra. Så det skal vi være veldig glade for.

Tilbud om oppfølging

Mindreårige som blir utsatt for ran, kan oppleve hendelsen som traumatisk.

De får derfor tilbud om oppfølging.

Det såkalte «Trygghetsprogrammet» gir barn og unge under 18 år blant annet et tilbud fra politi eller kommune om en personlig trygghetsguide.

Målet er å hjelpe dem til å få tilbake tryggheten i det offentlige rom.

- Gi dem det de ber om

Hvis man blir utsatt for ran, har politiet en klar oppfordring.

Prøv å bevare roen.

– Blir du truet til å gi fra deg jakken din, så gi fra deg den jakken, sier politiinspektør Rune Swahn.

Deretter bør du varsle politiet så fort som mulig.

- Ring 112 eller en annen voksenperson hvis du ikke har mulighet til å ringe politiet selv.

Ifølge politiinspektøren tør folk å si fra.

– Ja, absolutt. Vi får raskt beskjed. Vi sender ut patruljer veldig raskt, og det er noe av suksessfaktoren for at vi oppklarer alle disse sakene med godt politiarbeid på stedet.

Ifølge Swahn blir så godt som 100 prosent av sakene oppklart.

Snakk med barna dine

Politiinspektøren er selv barnefar. Han snakker ikke med barna sine om at de kan bli utsatt for ran. Han viser til at ran skjer relativt skjelden og at det ikke er nødvendig å spre frykt.

Men han snakker med barna sine om hvor det er greit å være.

Politiinspektør Rune Swahn oppfordrer folk til å snakke med barna sine. Foto: Nadir Alam / NRK Foto: Nadir Alam / NRK

– Jeg prøver å få dem til å forstå at i noen situasjoner kan det være lurt å trekke seg unna og kanskje finne en god unnskyldning for å stikke hjem eller finne på noe annet.

Han mener også at barn bør si fra til en voksen eller politiet dersom de ser eller hører om noe galt som skjer.

– De må ikke bære på bekymringer eller vanskelige opplevelser på egenhånd.

64 ran hittil i år

Mindreårige ranere er i hovedsak unge gutter. Ofrene er som oftes tilfeldig valgt.

Hittil i år er det anmeldt 64 ran av personer mellom 10 og 17 år i Oslo, Asker og Bærum.

Anmeldelser for ran av mindreårige Anmeldelser med fornærmede 10-17 år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 68 70 109 57 45 35 43 51 88 85 64

Kilde: Oslo politidistrikt

De aller fleste av disse ranene er begått av mindreårige.

En rapport som ble utført av By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) i 2014 viser at det er fem hovedgrunner til at unge begår ran i Oslo.

Levekår

Rus

Innflytelse fra andre

Kjedsomhet og risiko

Nettverk

– Heldigvis er antallet relativt lavt, men hvert ran er ett for mye, sier Swahn.