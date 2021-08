Mener verdenssamfunnet har sviktet afghanerne

– De trakk seg for tidlig. De trakk seg uten en plan. De skulle vært der frem til det var en fredsforhandlingsavtale på bordet. Det var det dessverre ikke da de bestemte seg for å trekke seg ut av Afghanistan.

Hun har vært mye i TV-ruta de siste dagene. Samina Ansari og familien flyktet fra Afghanistan i 2000. Faren hennes var general i Nord-Alliansen.

Hun vokste opp i Drammen og flytta tilbake til Kabul fra 2015 fram til januar i år. Der jobbet Ansari for kvinners rettigheter og næringsutvikling, samtidig som hun underviste på det amerikanske universitetet i Kabul.

Med høy kunnskap og brennende engasjement har Samina Ansari vært mye på TV de siste dagene. Foto: NRK

Da sikkerhetssituasjonen gjorde arbeidet vanskelig i Afghanistan, valgte Ansari å dra tilbake til Norge, og fortsette å bidra med det hun kunne hjemmefra.

– Jeg forlot dem, sier en tankefull Ansari til NRK.

– Men hadde du noe valg?

– Jeg tror ikke situasjonen hadde vært noe annerledes av at jeg hadde blitt i landet, men jeg kjenner jo på skyldfølelsen, sier Ansari før hun legger til:

– Den eneste forskjellen på meg og dem er at jeg var heldig. Ren flaks. Min familie søkte om asyl, og fikk asyl til Norge for 20 år siden. Det er den eneste forskjellen.

Samina Ansari og Kai Eide på vei til Arendalsuka mandag ettermiddag. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Får støtte fra tidligere spesialutsending

NRK treffer Samina Ansari rett før hun skal kjøre til Arendalsuka. Og hennes skyss til Arendal er FNs tidligere spesialutsending til Afghanistan.

– Det er en «kapital-bommert» at det skjedde på den måten det gjorde. Jeg stiller meg også spørsmålet: Hva burde jeg ha gjort annerledes? Burde jeg ha tenkt annerledes? Tok jeg feil noen steder? I så fall hva?

Det sier Kai Eide, som var FNs spesialutsending til Afghanistan i 2008–2010. Han er enig i Ansaris kritikk av at verdenssamfunnet trekker seg ut for tidlig uten en fredsavtale på plass.

Kai Eide var FNs spesialutsending til Afghanistan i 2008–2010 Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Jeg tror vi alle må være åpne om hva vi har tenkt og hva vi har ment over de siste årene, sier Eide.

– Overlatt helt til seg selv

Ansari forteller at man burde lyttet til kvinneaktivistene, journalistene og fredsaktivistene som for to år siden fortalte det internasjonale samfunnet hva man burde gjøre.

– De var enige i at de kunne trekke seg tilbake, men at det måtte skje gradvis. Og at man måtte ta volden i landet i betraktning, forklarer Ansari.

Hun sier det endte med at det ble feil tidspunkt, og at Taliban hadde blitt for mektige da valget om tilbaketrekking kom.

– Spørsmålet blir jo om det internasjonale samfunnet var der for afghanerne? For hvis de virkelig var der for det afghanske folk, så virker denne tilbaketrekkelsesstrategien helt feil, sier hun og utdyper:

– Nå har jo ikke sivilsamfunnet noen form for beskyttelse. De er forlatt. Overlatt helt til seg selv.

Mener Afghanistan ble lovet noe man ikke fikk

Nå mener Ansari at det er et minimumskrav at Norge tar opp temaet med kvinner og jenters rettigheter i Afghanistan.

– Sørge for at de gjør alt de kan for å beskytte sivile i landet, sier Ansari.

– Har det internasjonale samfunnet også skyld i denne krigen?

– Selvfølgelig, for det henger sammen med alt det andre. De lovet afghanerne noe som afghanerne ikke har fått frem til nå. Vi vet ikke hva slags regjering det blir, men jeg tviler sterkt på at det blir en demokratisk stat, sier Ansari.