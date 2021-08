Lysbakken: Afghanistan-krigen var preget av illusjoner

– Det er et enormt nederlag for USA, sier SV-leder Audun Lysbakken

Han mener det som har skjedd i Afghanistan bør føre til at USA og deres allierte slutter med å gripe militært inn i andre land, slik man gjorde i både Afghanistan og Irak.

KRITISK TIL KRIGEN: SV-leder Audun Lysbakken Foto: Terje Pedersen / NTB

Videre mener Lysbakken det er på tide med en selvransakelse i Norge.

– Det er behov for at de partiene i Norge som har drevet frem denne politikken, og som lenge hadde veldig sterke illusjoner om hva som skulle være mulig å få til i Afghanistan gjennom utenlandsk militært nærvær også nå ser kritisk på hva der vi har vært med på, sier Lysbakken.

– Lyktes med å slå ned terrorisme

Krigen i Afghanistan startet i oktober 2001, som en direkte konsekvens av at al-Qaida hadde utført terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

Det var et FN-mandat for krigen da Norge og andre land ble med i USAs krig mot Taliban, som ble beskyldt for å beskytte terrornettverket.

I AFGHANISTAN: Norske soldater i leiren i Meymaneh i Afghanistan høsten 2012. Området ble tatt av Taliban på søndag. Foto: Lise Åserud / NTB

11 år inn i krigen, i 2012, uttrykte daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen skuffelse over at det man ikke var kommet lenger i landet.

– Jeg mener likevel at det er grunn til forsiktig optimisme, men vi skal ikke være blåøyde. Alle problemer er ikke løst, sa Strøm- Erichsen til NTB i 2012.

FORSVARER KRIGEN: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Foto: Geir Olsen / NTB

I dag sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at hun ikke er enig med Lysbakken i at det var galt av å angripe Taliban for 20 år siden.

– Verden kan ikke sitte stille å se på at for eksempel Afghanistan i 2001 var et arnested for internasjonal terrorisme uten å reagere på det, sier hun.

Søreide mener at man har lyktes med å slå ned den internasjonale terrorismen.

– Jeg mener innsatsen har vært verdt det, fordi det har bidratt til det som var hovedmålet.

Samtidig er hun klar på at veldig mye har gått galt.

– En av de tingene vi ser veldig nøye på er hvordan er så stor sikkerhetsstyrke som den afghanske ikke har ytt motstand, og mange steder også har sluttet seg til Taliban.

Tragedie for det afghanske folk

– Det er en forferdelig situasjon vi ser i Afghanistan, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Han støtter kravene Arbeiderpartiet og SV har kommet med om at de som har jobbet for norske styrker i landet må få tilbud om asyl i Norge.

VIL FLYKTE LANDET: Afghanere strømmet mandag til flyplassen i Kabul som er kontrollert av amerikanske soldater. Svært mange ønsker å komme seg vekk, nå som Taliban har tatt over landet. Foto: AFP

– Først og fremst er jo det som har skjedd en enorm tragedie for folk i Afghanistan som nå frykter tilbakevending til det brutale islamistiske styret til Taliban, sier Lysbakken.

Han mener man må komme til bunns i hvorfor man ikke forstod tidligere at man ikke klarte å bygge et demokrati i landet og at en militær seier ikke var mulig.

Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget får mandag en orientering om situasjonen i Afghanistan. Det skjer bak lukkede dører.