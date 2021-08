Brenner dokumenter for å beskytte jenter i Afghanistan

Kaisa Markhus er landdirektør i Ascend Athletics, en organisasjon i Kabul som tilbyr sport for jenter i Afghanistan.

Nå som islamistgruppen Taliban har entret hovedstaten Kabul, er hun og jentene dypt bekymret for deres framtid.

– Vi har brent alle papirer som inneholder opplysninger til jentene, for å passe på deres sikkerhet, sier Markhus.

Hun sier at de også har kvittet seg med dokumenter som knytter organisasjonen direkte til USA.

Programmet har 16 ansatte og 75 deltakere. Markhus sier målet er å styrke jenters posisjon i samfunnet.

– Vi tenkte at Kabul var i en egen boble og at vi hadde lengre tid. Vi trodde vi hadde uker på å forberede oss, men vi hadde ikke engang dager, sier Markhus.

Fakta om krigen i Afghanistan Ekspandér faktaboks I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepene, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av lokale krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

Bakgrunnen var at Al Qaida, som stod bak terrorangrepene, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet.

På det meste var det over 150.000 soldater utstasjonert i Afghanistan. De avsluttet kampoperasjonene i 2014.

De siste soldatene skal være ute innen september.

Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. Alle norske styrker er nå trukket ut.

34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensa, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent.

Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile.

Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FN registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan.

I løpet av den siste uken har Taliban erobret nesten hele Afghanistan. Kilde: NTB.

Usikker framtid

En stund etter det ble kjent at Taliban overtar Kabul, kom jentene til Markhus i panikk.

– De gråt og visste ikke om de skulle dra hjem, komme til meg eller dra til flyplassen. Jeg har jobbet de siste timene med å roe dem ned, sier hun.

Taliban har sagt at de vil fortsatt la ikke-statlige organisasjoner fortsette driften. Men Markhus tviler på at de vil la programmet fortsette som før.

– Vi antar at vi må endre på programmet vårt. Sport, styrke og jenters posisjon er nok ikke så populært. Vi er forberedt på at vi må endre målet med arbeidet til helsetjenester for jenter, sier Markhus.

En mann maler over en vegg som avbilder kvinner i Kabul, Afghanistan. Foto: Privat

Ifølge henne er jentene er redde for at kvinners rettigheter vil gå bakover etter overtakelsen.

– Det er en generasjon som har vokst opp i fred og fått utdanning. De har hatt mulighet til å gifte seg av kjærlighet, ikke tvang. De er redde for å miste alt, sier Markhus.

Lover å bevare kvinners rettigheter

Ifølge Reuters sier en talsperson for Taliban at islamistgruppen vil respektere kvinners rettigheter i landet.

– Kvinner vil ha tilgang til utdanning og arbeid. De skal også få lov til å bruke hijab og forlate husene sine alene, sier talspersonen.

I juli ble likevel ni kvinner i en bank i Kandahar tvunget til å slutte å jobbe av Taliban-krigere. Dette skjedde mens Taliban tok over flere territorier i Afghanistan.

Taliban-krigerne eskorterte kvinnene hjem og ba dem ikke komme tilbake til jobben. De fortalte dem at de mannlige familiemedlemmene kunne ta deres plass.

Frykter matmangel

Landdirektør i Afghanistankomiteen, Terje Watterdal, befinner seg i utkanten av hovedstaden.

– Inne i byen er det totalt kaos. Vi tror det kommer til å bli matmangel ganske raskt. Bankene er stengt og folk får ikke tak i pengene sine, sier Watterdal.

Han forteller at veiene er stappfulle med biler.

– Du ser redsel i øynene hos alle du møter, sier Watterdal.