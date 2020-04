Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det blir dessverre ikke noen russefeiring nå i april/mai, slik vi hadde håpet på, sier president i organisasjonen Russens Hovedstyre for Oslo og Viken, Johann Schwenke Rief.

De foreslår å vente helt til sommeren.

– Vi har planer om å utsette russetiden til sommerferien. Det er da regjeringen sier at smitten enten er blitt mye verre eller mye bedre, så da håper vi på at den er blitt mye bedre, slik at det er lov å samles flere på ett sted.

Johann Schwenke Rief er russepresident i Oslo og Viken. Foto: Henriette Bertheussen Isachsen / NRK

Alle kulturarrangementer med publikum er avlyst frem til 15. juni. Russen håper derfor de kan feire den påfølgende natten.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) mener det er for tidlig å si noe om russen får feiret i sommer. Hun uttalte seg på en presskonferanse i dag:

– Fra dypet av mitt hjerte så unner jeg russen veldig å feste - på et tidspunkt hvor det er trygt. Men hva som gjelder 16. juni kan ikke vi si nå.

Også assiterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det foreløpig er for tidlig å si om det blir russefeiring i juni.

– Vi tenker først og fremst at russefeiringen i 2020 blir veldig annerledes og begrenset i forhold til hva tidligere russekull har vært vant til, sier han.

Men han legger til at det er mange ting som lar seg gjennomføre hvis man opprettholder smittevernreglene.

Nakstad sier det er for tidlig å si om russerfeiring i sommer lar seg gjennomføre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

– Hvis man opprettholder disse smittevernreglene, holder avstand og ikke er for mange, så er det i prinsippet mange ting man kan gjennomføre, sier han og legger til:

– Men det er viktig at uansett hva man gjør så blir det gjort på en forsvarlig måte. Og russen er jo kreativ og kan sikkert tilpasse det også.

Har avlyst russetiden

I går ble det kjent at Oslo avlyser årets barnetog 17. mai. Siden 2010 har det ikke vært russetog i Oslo i regi av kommunen, men de har tidligere kunnet gå i tog med de videregående skolene.

President for russens hovedstyre i Østfold, Julie Grønlund, sier de skal diskutere hva de kommer til å gjøre på et møte i morgen.

I Halden har russestyret avlyst russetiden, skriver Halden Arbeiderblad.

– Det at vi ikke får oppleve alle de minnene vi har sett fram til å skape er vanskelig og trist, sier Caroline Marie Bøe Olsen (18) i russestyret til avisen.

Russen i Trondheim håper også å få kommet i gang med feiringen natt til 16. juni.

Hvert år feirer titusener av avgangselever ved videregående skoler i Norge russetiden. I år blir feiringen annerledes. Foto: Kyrre Lien / NTB Scanpix

– Uforsvarlig nå

Rief sier at russen har god dialog med Helsedirektoratet og Politidirektoratet om smitteverntiltak.

– Derfor mener vi det ville vært uforsvarlig å ha noen russefeiring nå, sier russepresident Rief.

– Har dere en plan B hvis koronatiltakene blir forlenget?

– Det har vi ikke diskutert ennå, det skal vi komme tilbake til. Men da ser det ganske dårlig ut, med tanke på at folk skal i militæret og til videre studier.

Rief sier russen har vært flinke til å komme med alternative løsninger, som å feste over nett og møtes i mindre grupper.

Russen i hovedstadsområdet begynner feiringen natt til 16. juni i år. Her fra Slottsplassen 17. mai 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vær stolt

Frem mot 17. mai anbefaler han alle å gå med russebuksene på og være stolt av å være russ.

– Dette er en vanskelig periode. Men fortsett å følg alle forholdsreglene til Folkehelseinstituttet og regjeringen. Sørg for at ikke denne smitten sprer seg videre, så får vi en russetid til sommeren, sier Rief.

– Oslo og Viken er hardest rammet av koronaviruset. Er du bekymret?

– Jeg er selvfølgelig veldig bekymret. Dette er en pandemi som har påvirket nesten hele verden. Regjeringen har vært veldig flink til å holde den i sjakk her hjemme i Norge, sier russepresident Johann Schwenke Rief.