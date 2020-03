1,6 millioner på russebuss. Nå kan alt gå i vasken

– Det er jo veldig trist, det er noe jeg har sett veldig frem til, sier Emanuelsen.

Russebussen skulle egentlig ut på vegene allerede 9. april, men nå er guttegjengen usikker om de i det hele tatt får lov til å samles i bussen.

– Spenningen var høy, men nå er vi usikre på hvordan dette blir. Vi er veldig redde for at russefeiringen skal bli avlyst.

Emanuelsen sier at det har nok ikke gått opp for flesteparten, at årets russefeiring kan bli avlyst.

Jan Marius Emanuelsen regner med at russetiden blir amputert, om det blir noe russetid i det hele tatt. Foto: NRK

– Folk tror fortsatt at vi kommer til å klare det og at det blir noe. Det er derfor vi jobber fullt fortsatt.

Så langt har de lagt ned utallige timer med dugnadsarbeid og høye summer for å perfeksjonere bussen.

– Vi er ikke ferdig ennå, men til nå har vi brukt 1,6 millioner bare inni bussen.

– Vi må holde oss hjemme nå

Russepresident for Oslo og Viken-russen, Johann Schwenke Rief Foto: Henriette Bertheussen Isachsen / NRK

Russepresident for Oslo og Viken-russen, Johann Schwenke Rief sier at de har fått ekstremt mange henvendelser den siste tiden om russ som er nervøse for russefeiringen.

– Det er bare å roe ned, det er stor sjanse for at russetiden fortsatt kan gjennomføres. Det er bare at vi må holde oss hjemme nå, og sørge for at smitten sprer seg minst mulig før russetiden.

Om de avlyste landstreffene sier han:

– Det er bare ekstremt uheldig, spesielt for vandrerussen som da kanskje har landstreffene som høydepunkt for russetiden sin.

Russen over hele landet er frustrert

– Det er en følelse som ikke går an å beskrive, sier Erlend Rokne Vries og legger til at det er veldig trist.

Han er russ i Haugesund, hvor alle russearrangementene nå er avlyst.

– Det blir vel til at man går med russedress, men ikke noe mer.

Han understreker at det viktigste er å ta vare på hverandre og hindre spredning av smitte, men at de selvsagt hadde gledet seg til russetiden skulle starte.

– Det har vært et to års langt prosjekt. Det har vært store opp og nedturer hele veien. Nå hadde vi endelig fått det til, alt var i boks. Alle var klare for russetida, alle gledet seg veldig.

Mange er redde for at russefeiringen nå blir utsatt eller avlyst. Foto: Privat

Silje Tollefsen i Romerike tror det er sannsynlig at russetiden blir utsatt til sommeren.

– Vi frykter at koronaviruset vil ødelegge russetiden vår, og det er flere busser som har sagt de nesten ikke kan rulle i russetiden. De er redde for bot.

Tollefsen sier at de har investert mye tid og ressurser i russetiden.

– Gruppa vår «Fuck The Rules» gikk sammen til å bli en buss for 2 år siden. Utrolig mye penger har gått til bussen, sanger, logoer, slippfester, tekstil og klær.

Møtt stor forståelse

Per Olav Andersen, administrerende direktør i Lillehammer Olympiapark så tidlig at det kom til å bli vanskelig å gjennomføre landstreffet på Lillehammer. De ville prøve så langt det var mulig å holde russen skadefri gjennom å refundere billettene og gi de muligheten til å avbestille hoteller og transport.

– Det er klart det er trist for dem som gleder seg til å feire 13 år skolegang at de nå ikke får gjort det.

Andersen sier at det er mange ønsker seg at de skal holde treffet senere på sommeren eller høsten, men at de har møtt stor forståelse for at landstreffet er avlyst.

– Vi har også fått et antall henvendelser som sier at de ikke ønsker billettpengene tilbake, at de vil at dette skal gå til en god russeopplevelse til neste års kull.

