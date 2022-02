Robin (34) ville amputere benet – fikk legeråd: Begynn med gaming

– Jeg fikk ikke sove, slet med å gå og på det verste satt jeg i rullestol, sier Robin Skancke (34).

Det startet med en skade på fotballbanen i 2007. Menisken og korsbåndet i kneet røk. Til sammen har han vært gjennom 16 operasjoner.

– Det har vært en del feiloperasjoner, og jeg slet mye med det i etterkant. Mye smerter. Fikk nervesjokk, og to ganger fikk jeg også en midlertidig lammelse i benet, forteller Skancke.

Den tidligere personlige treneren ble tvunget til å legge om livsstilen. Drømmen om å gjøre karriere i Forsvaret var bare å glemme.

– Operasjonene har altså ikke hjulpet?

– Nei. Og legene og ortopedene bare pumper ut smertestillende som ikke hjalp. Ble bare dårlig av det. Kvalm, spydde, fikk ikke sove. Ikke noe løsning for livet å være zombie, sukker han.

År etter år med konstant seigpining. Til slutt var smertene så overveldende at han ikke så annet valg enn å få benet amputert.

Ble ikke trodd av ortopedene

Redningsmannen ble Lars-Petter Granan. Overlege og forsker ved Oslo universitetssykehus på avdeling for smertebehandling. Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

– Da Robin kom til meg første gangen var han frustrert siden ortopedene hverken ville amputere benet hans eller gi ham protese. Han hadde allerede begynt å søke etter ortopeder i utlandet. Jeg oppfattet derfor min initiale oppgave å få ham vekk fra de tankene gjennom å se at vi fortsatt hadde muligheter han ikke hadde utforsket, sier Granan.

Lars-Petter Granan er overlege og forsker ved Oslo universitetssykehus. Foto: Tone Marte Ljoså

Skancke sier at han nesten fikk sjokk da beskjeden fra legen kom: Begynn med dataspill for å lindre smertene.

– Jeg måtte ha det skriftlig for å vise min daværende samboer. Kunne ikke bare komme hjem og si at «legen sa jeg skulle kjøpe gaming-PC til 25.000 kroner, begynn å spill».

Så legger han til:

– Men nå bruker jeg gaming i stedet for smertestillende.

Bruker spill til å fortrenge smerten

Gjennom samtaler med sin pasient fant Granan ut at et eksperiment med dataspill og VR-briller kunne bli en metode som «kanskje ville fungere».

– Robin gjorde noen eksperimenter med dette som fungerte godt.

– Hvordan reduserer dataspill smertene i kneet?

– Det enkleste er å si at det er en distraksjon, begynner Granan og legger til at det kun er en mikroskopisk andel av all den informasjonen hjernen mottar hvert sekund som den kan være bevisst.

«Smertehelvete». «Kamp mot helsevesenet». Slik oppsummerer Robin Skancke årene etter 2007. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Skyter vekk lidelsene

Legen understreker at når det er snakk om langvarige smerter så er «alt vi har å tilby av medikamenter symptomdemping, aldri kurativt».

– Men en effektiv symptomdemper i seg selv vil kunne bedre både funksjon, livskvalitet og den psykiske belastningen det er å ha langvarige smerter.

Hovedpersonen selv forklarer det slik:

– Når du gamer sliter du ut huet ditt på en annen måte. I FPS-spill (First Person Shooter), skjer det mye i spillene. Du blir fort sliten i hodet og det tar bort fokus fra smertene.

Ikke bare for moro skyld. Men for lindringens skyld. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Etter 14 dager kjente han resultater. Mer søvn. Mindre smerter. Da spilte han mellom 10 til 15 timer per uke.

– Nå klarer jeg meg med åtte, ni timer. Har unger som tar tid også, sier Robin smilende.

Han føler kanskje at han må tilføye følgende:

– Så må jeg si at jeg har en fantastisk kone som støtter meg.

Vil aldri bli helt frisk

– Vil du gå så langt som å si at Lars-Petter reddet livet ditt?

– Ja. Eller iallfall kneet mitt. Ellers hadde jeg amputert. At leger dytter ut smertestillende er jo ikke bra. Jeg mener dette er en veldig god, alternativ smertebehandling. Bare se hvor mye bedre mitt liv ble.

16 ganger har Robin lagt seg under kniven. Men smertene forsvant aldri. Foto: Privat

Kurert er han ikke. Men smertene holdes i sjakk. Det betyr at livet må planlegges. Langturer for eksempel er bare å glemme. Hvis ikke trenger han et par dager å komme seg på.

– Gaming er kun symptomdempende. En midlertidig løsning. Hvordan ser fremtiden ut?

– Jeg må jo holde på med dette, lenge ... Det er jo gøy å spille, men for meg er det mest for å lindre smerte. Helt klart.

– Er du blitt god da?

– Nei. Ikke det hele tatt. Jeg kunne ikke satset på e-sport for å si det sånn, humrer Robin Skancke.