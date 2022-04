Det skjer gjennom en såkalt statlig regulering.

– Det er nå avgjørende at Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst sikres forutsigbarhet for å realisere planene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet på Gaustad, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

– Oslo universitetssykehus er det sykehuset i landet med de dårligste byggene.

– Det haster å få på plass nye og moderne sykehus til en raskt voksende befolkning i Oslo, sier Kjerkol.

Derfor vil regjeringen legge ned Ullevål sykehus og erstatte det med to nye.

Oslo Ap kritiserer egen regjering

Stortingsrepresentant og leder for Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, reagerer kraftig på avgjørelsen fra sin egen regjering.

STERKT UENIG: Leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, er sterkt uenig i avgjørelsen om statlig regulering. Her sammen med byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Olav Juven / NRK

– Oslo Ap er sterkt uenige i bruken av statlig regulering på sykehusene i Oslo. Jeg har hatt møte med helseministeren der dette er formidlet klart og tydelig, sier Jacobsen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skriver i en epost at han er prinsipielt imot statlig regulering.

– Nå må vi gjøre jobben vår som den viktigste høringsinstansen på en grundig og skikkelig måte. Bygging av sykehus er avgjørende viktig for Oslos befolkning, mener Johansen.

Ordfører i hovedstaden, Marianne Borgen (SV), sier avgjørelsen er oppsiktsvekkende og at dette er en trist dag for Oslo.

– Regjeringen viser manglende respekt for det lokale demokratiet, og for velgerne. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet lovet gjennom hele valgkampen i Oslo at de skulle bevare Ullevål sykehus, så har de på uforståelig vis snudd, sier Borgen

Venstre gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke, kaller regjeringens avgjørelse for en skandale.

RASER: Hallstein Bjercke, Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, kaller den statlige reguleringen en skandale. Foto: Else Karine Archer / NRK

– Det vitner om total mangel på respekt for bystyret i Oslo, men også for egne partikollegaer i Oslo Arbeiderparti og Senterpartiet.

Han mener planene på Gaustad og Aker vil gi et dårligere helsetilbud til Oslos befolkning, og føre til en dårligere byutvikling.

Seher Aydar, stortingsrepresentant fra Oslo for Rødt, trodde pressemeldingen fra regjeringen var en 1. aprilspøk.

– Alle andre enn sykehusdirektører og regjeringsmedlemmer ser at å gi fra seg en tomt med verdifulle bygg og store utbyggingsmuligheter for å bygge ut på en liten tomt med begrensinger på alle kanter er en dårlig ide.

MANGE VIL BEVARE: Mange mener at den beste løsningen er å bygge videre på dagens Ullevål sykehus. Foto: pilot Espen Willander / Espen Willander, pilot; David Haugen, foto / NRK Luftfoto

Skepsis i Oslo

Sykehusplanene i Oslo har møtt kraftig motbør i mange fagmiljøer og blant ansatte. Også et flertall i Oslo bystyre har sluttet seg til kritikerne.

Og i Oslo kommune trekker saksbehandlingen i langdrag.

Det er Oslo kommune som godkjenner utformingen av alt som skal bygges i Oslo. Sykehus er ikke noe unntak.

I kommunen er skepsisen stor, særlig mot høyder og volumer på Gaustad.

Saken blir trolig ikke behandlet i Oslo bystyre før neste år, kunne NRK fortelle i februar. Det er tre år etter opprinnelig plan.

Utfallet er høyst uvisst.

OMSTRIDT: Et nytt sykehus i tilknytning til Rikshospitalet på Gaustad skal sammen med nytt Aker sykehus erstatte Ullevål. Foto: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet

Sp ga opp

Derfor har mange fryktet at regjeringen ville tvinge sine planer igjennom ved såkalt statlig regulering.

Frykten ble ikke mindre da Senterpartiet ga opp å redde Ullevål i Hurdalsplattformen.

Et av Senterpartiets mest sentrale løfter under valgkampen i Oslo var at de ville bevare Ullevål sykehus.

– Vi la fram våre argumenter, men så hadde Arbeiderpartiet et annet standpunkt, og til slutt ble det konkludert sånn, sa Vedum da regjeringsplattformen ble lagt frem i fjor høst.