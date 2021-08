Oslo kommune slakter sykehusplaner: Frykter dårligere helsetilbud

De omstridte sykehusplanene i Oslo har vært på høring i sommer.

Nå er svarene klare. Den tydelige beskjeden fra flertallet av dem som har ment noe er:

De nye sykehusene i Oslo vil trolig ikke ha plass nok.

Befolkninga kan få dårligere helsetilbud.

Helse sør-øst (HSØ) vil bygge lokalsykehus på Aker, nytt regionsykehus på Gaustad, og legge ned Ullevål. Rus og psykiatri skal samles på Aker.

Flertallet av dem som uttaler seg støtter at Aker bygges ut. Men de er bekymra for om det vil være nok plass på sykehusene i Oslo i framtida.

«Stor skade»

13 av 14 bydeler som uttaler seg er kritiske.

«Det vil være til stor skade for helsetjenestene i Oslo og i hele Helse sør-øst om planene blir realisert», skriver for eksempel lokalpolitikerne i St. Hanshaugen.

Alle fagforeningene som har uttalt seg er kritiske. Helseorganisasjoner er kritiske. Oslos egen planetat og Statsforvalteren i Oslo og Viken er skeptiske til deler av planene.

Og byrådsavdelinga for helse, kommunens eget «helsedepartement» er kritiske.

NRK forklarer Sykehusstriden i Oslo Bla videre Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst bestemte seg i 2019 for å bygge nye sykehus på Gaustad og Aker. Nye Aker sykehus er alle enige om. Men å legge ned Ullevål og bygge nytt på Gaustad er omstridt. Nye Aker skal bli et stort akuttsykehus, men også ha lokale funksjoner. I tillegg skal psykiatrien samles her. På Gaustad er planen at sykehuset skal bygges i tilknytning til Rikshospitalet. Det skal bli et samlet regionsykehus, men også fungere som lokalsykehus for flere bydeler i Oslo. Disse planene betyr i så fall at Ullevål sykehus legges ned og at tomta selges for å være med på å betale utbyggingen. Utbyggingen av nye storsykehus er delt i to byggetrinn: Etappe 1 fram mot 2030 og etappe 2 fram mot 2035. Stortinget har allerede garantert for et lån på 29,1 milliarder kroner for etappe 1. Lånegaranti for etappe 2 blir trolig gitt rundt 2030. Aker skal bli lokalsykehus for alle fire bydeler i Groruddalen. Bydelene Stovner og Grorud vil bli overført i etappe 2, etter planen rundt 2035. Vil du at Ullevål sykehus skal legges ned? Ja Ja 7% Nei Nei 85% Vet ikke Vet ikke 8% 2 214 stemmer Forrige kort Neste kort

Slår alarm om kapasiteten

De er bekymra for at Helse sør-øst har undervurdert behovet for kapasitet ved sykehusene. De mener helseforetaket kan ha beregna behovet feil. Blant annet er de usikre på om det er tatt hensyn til at rundt en tredjedel av oslofolk har innvandrerbakgrunn.

Innvandrerbefolkninga har i snitt dårligere helse og flere kroniske sykdommer, påpeker kommunen. Men Helse sør-øst ser ut til å ha beregna behovet i 2035 ut fra helsa til dagens eldre, som stort sett er norskfødte, skriver de.

I tillegg stiller kommunen spørsmål ved om det at folk lever lengre vil bety at de har bedre helse, som Helse sør-øst har lagt til grunn.

– Kan gi dårligere tjenester

Og ikke minst: om det er realistisk at færre skal behandles på sykehuset.

For Helse sør-øst vil blant at flere skal få behandling hjemme, og at flere skal følges opp digitalt.

Og de vil kutte antall liggedøgn, hvor mange døgn en pasient er innlagt på sykehuset, med 15 prosent. Det kaller kommunen «ambisiøst».

I tillegg legger de opp til at kommunen og de private sykehusene skal ta over pasienter tidligere, og at flere kan ligge på hotell i stedet for på sykehuset.

Konklusjonen fra kommunen er knusende: Planene kan gi risiko for redusert helsetilbud for innbyggerne.

– Uforståelig

Kommunens høringsuttalelse vekker oppsikt hos politikerne rett før valget.

For sykehusplanene i Oslo kan bli en het potet.

I høringa skriver byrådsavdelinga at det kan være aktuelt å vurdere å bygge enda et nytt sykehus etter 2035. For å sikre sykehustjenester for folk sør i Oslo.

Også Helse sør-øst skriver i sine planer at det kan bli behov for et nytt sykehus i Osloområdet fram i tid.

– Det er uforståelig, når du samtidig kvitter deg med et sykehus på Ullevål, sier Frode Jacobsen (Ap).

Oslo Ap-leder Frode Jacobsen mener man mister litt av gevinsten ved å bygge nye sykehus hvis man samtidig legger ned Ullevål. Foto: Olav Juven

Redde for Ullevål-salg

For Helse sør-øst planlegger å betale for de nye utbyggingene blant annet ved å legge ned Ullevål sykehus og selge tomta.

Nesten alle Oslos bydeler uttrykker i høringa stor bekymring for at Ullevål skal legges ned. «Et irreversibelt feilgrep», skriver flere.

Bekymringa er at de nye sykehusene vil bli for små, samtidig som man mister et av dagens sykehus. Den bekymringa deler Jacobsen.

– Hvis du har bygd opp Aker og så legger ned Ullevål, da blir jo den økte kapasiteten borte.

Lederen for Oslo Ap er klar på at Aker og Gaustad bør bygges så fort som mulig. Men han mener Ullevål også må beholdes, slik også Oslo-partiet har gått inn for.

Foreløpig har Oslo Ap fått lite støtte fra sitt eget parti nasjonalt.

Rødgrønt press mot Ap

Flere Ap-topper har sagt at det er urealistisk med tre sykehus i Oslo. I tillegg mener flere at helseforetakene selv må styre driften sin. Men de mener salget bør utsettes til planene for de nye sykehusene er vedtatt.

Men om de rødgrønne partiene vinner valget, vil Ap møte et voldsomt press:

Både Senterpartiet, Rødt, MDG og SV er mot nedleggelsen av Ullevål. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum omtaler det som en «svært viktig sak», og møter klare forventninger fra Oslo-laget om at Sp vil prioritere saken etter valget.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum møtes av et tydelig krav fra egne rekker om å stanse nedleggelse av Ullevål sykehus. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Men Vedum avviste i juni at Sp vil stille ultimatum om dette.

SV sier de vil kjempe hardt mot salget av Ullevål. Også i forhandlinger. Rødt og MDG, som begge er partier de rødgrønne er avhengige av for flertall, er også negative. Spesielt Rødt rangerer saken høyt.

Flere av disse partiene mener at Gaustad-planene må stanses, og Ullevål bevares i stedet.

Også på borgerlig side skaper saken splid. Høyre støtter Ullevål-salget. Mens Frp, KrF og Venstre er kritiske, og vil utrede saken bedre.

– Har beregna god plass

Helse sør-øst selv vil ikke kommentere høringsuttalelsene, fordi de skal gå gjennom dem utover høsten. De kommenterer heller ikke kritikken mot at de vil legge ned Ullevål.

Men de er uenige i at de har beregna for lite plass på sykehusene i Oslo i framtida. De har blant annet lagt inn flere senger i Oslo enn den nasjonale modellen tilsier, sier konstituert administrerende direktør Jan Frich.

Konstituert administrerende direktør Jan Frich i Helse sør-øst sier de nå skal gå gjennom høringssvarene de har fått. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Og:

– Det er ikke riktig at framskrivningene kun tar utgangspunkt i alder og befolkningsvekst, sier han.

Man har blant annet også sett på utvikling i ulike grupper i befolkninga, og ulike sykdommer, ifølge ham.