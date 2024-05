Opplysninger til NRK: Slik var den hemmelige operasjonen for å få Bhatti hjem

Arfan Bhatti sitter nå på et fly på vei fra Pakistan til Norge, og er ventet å lande på Gardermoen fredag kveld.

Flyet mellomlandet like før klokken 15 i Romanias hovedstad Bucuresti og vil trolig lande på den militære delen av Gardermoen med et høyt sikkerhetsnivå.

NRK kan nå gi detaljer om den hemmelige operasjonen, som kom i stand i all hast.

Beredskapstroppen om bord

Ifølge NRKs opplysninger har operasjonen med å få Bhatti hjem fra Pakistan vært planlagt i noe tid. Den skal likevel ha begynt å ta virkelig form først etter at en pakistansk domstol nylig bestemte at norskpakistaneren kunne utleveres.

Denne avgjørelsen var derimot anket, og Bhattis advokater var i retten så sent som 29. april, der de argumenterte mot at han kunne sendes til Norge.

Arfan Bhatti er siktet for medvirkning til terrorangrepet i Oslo sentrum 25. juni 2022. Han nekter straffskyld og enhver befatning med saken.

Etter det NRK erfarer, har den norske ambassaden i Pakistan og E-tjenesten i lang tid forhandlet med pakistanske myndigheter.

Avtalen om utlevering har ligget på bordet lenge, men har blitt forsinket på grunn av rettsprosessene i Pakistan.

Det som derimot er sikkert, er at et team fra den spesialtrente Beredskapstroppen torsdag gikk om bord i et fly på Gardermoen.

Det chartrede privatflyet av typen Bombardier Challenger eies av et utenlandsk flyselskap som norske myndigheter har en avtale med.

Tidligere har det samme flyet blant annet fraktet den norske statsministeren til utenlandsoppdrag i risikoområder, ifølge NRKs opplysninger.

Ifølge NRKs opplysninger fraktes Bhatti til Norge med det samme flyet som den norske regjeringen har brukt til reiser i risikoområder i utlandet. Her er daværende statsminister Erna Solberg i Bagdad i Irak i slutten av 2019. Foto: Simon Solheim / NRK

Bhatti ytte ikke motstand

Flyet mellomlandet i Tbilisi i Georgia i går, og reiste videre til Pakistan klokken 04.10 norsk tid, viser flydata NRK har fått tilgang til.

Da flyet endelig landet på flyplassen i Islamabad, gikk det fort, får NRK opplyst.

Bhatti fikk beskjed om at han skulle til Norge bare noen timer før norsk politi ankom. Da han ble hentet ut av fengselscellen og overlevert til norsk politi, skal Bhatti ikke ha ytt motstand.

Flyet er ventet å lande i Norge fredag kveld. Etter det NRK får opplyst, er det ikke planen at Bhatti skal fraktes til arresten på politihuset i Grønland, men rett til en ventende fengselscelle i et navngitt fengsel på Østlandet.

Etter det NRK kjenner til er planen å frakte Bhatti direkte fra den militære delen på Oslo lufthavn.

Prislappen på selve operasjonen med å få Bhatti hjem koster i alle fall over 1 million kroner, ifølge NRKs opplysninger.

Omstendelig rettsprosess

Bhatti har befunnet seg i Pakistan siden begynnelsen av juni 2022.

Siden midten av april i 2023 har det vært flere titalls rettsmøter om Bhattis sak. 15. februar vedtok den pakistanske interimsregjeringen at 46-åringen kan utleveres.

Fakta om Arfan Q. Bhatti Ekspander/minimer faktaboks Arfan Qadeer Bhatti er norsk statsborger med pakistansk bakgrunn. Han er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold.

I 2008 ble Bhatti dømt for medvirkning til skadeverk på synagogen i Oslo i 2006, men frikjent for tiltalepunktet om terrorplanlegging.

Han er senere blitt dømt for vold i nære relasjoner.

Bhatti ble internasjonalt etterlyst etter Oslo-terroren juni 2022. Han er siktet for medvirkning til terrorhandling. Kilde: NTB/NRK

Pakistans rettsvesen har også avgjort at Bhatti kan utleveres, men denne avgjørelsen har Bhatti anket.

NRK kjenner til at det i går kom en rettsavgjørelse der Bhatti ikke har fått medhold i at utleveringsvedtaket kan stanses, men at anken likevel blir behandlet 28. mai.

Elden: Fikk beskjed torsdag

Ifølge Bhattis norske forsvarer John Christian Elden fikk forsvarerne og Bhatti selv beskjed om at det kunne skje noe i utleveringsprosessen allerede torsdag.

– Vi ble gjort kjent med det i går, at det var en mulighet for at han kunne hentes hjem nå, uten at det var helt klarlagt. Han fikk selv beskjed om det i går kveld, sier Elden til NRK.

Forsvarer John Christian Elden reagerer på at Bhatti utleveres nå, til tross for at det er ventet en avgjørelse fra ankedomstolen i Pakistan om saken 28. mai. Foto: Øystein Otterdal / Øystein OtterdalNRK

Bhatti nekter straffskyld for siktelsen for grov terror og nekter enhver befatning med terrorangrepet 25. juni 2022.

– Han benekter enhver skyld etter den siktelsen. Det er viktig å minne om at han bare er siktet. Han er altså ikke en terrorist som hentes hjem. Han er ikke tiltalt for noe. Han er ikke domfelt for noe. Tidligere terrormistanker mot ham det er enten henlagt eller han er frifunnet for, sier Elden.

Elden sier de ikke har mottatt noen forespørsel om at Bhatti skal stille som vitne i rettssaken mot Zaniar Matapour.

– Denne saken har versert i det pakistanske rettssystemet og den er ennå ikke avgjort der, om han kan utleveres. Vi venter en avgjørelse 28. mai fra ankedomstolen i Pakistan på om han kan utleveres. Så da er det jo litt spesielt at han i mellomtiden er utlevert, men vi noterer oss dette, sier Elden.

Fremstilles for varetektsfengsling lørdag

Politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt sier Bhatti vil bli begjært varetektsfengslet lørdag.

– Han vil fremdeles få tilbud om å forklare seg, nå når han kommer tilbake til Norge. Så kan han nekte å avgi forklaring. Om han forklarer seg, kan det gi oss nyttig informasjon, som kan gjøre at etterforskningen tar kortere tid, sier Myrold til NRK.

Politiadvokat Ingvild Myrold er fornøyd med samarbeidet med pakistansk politi. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Myrold sier politiet er fornøyd med hvordan samarbeidet med pakistanske myndigheter om utleveringen har foregått.

– Utviklingen som nå har skjedd er svært viktig for oss og for etterforskningen, og det gjør at vi kan ferdigstille den snart, håper vi.

Bhatti er siktet for medvirkning til terrorskytingen i Oslo 25. juni 2022. Saken mot ham kommer tidligst opp neste år. Men han er også stevnet som vitne i rettssaken mot Zaniar Matapour som nå går i Oslo tingrett.

Matapour informert fredag

Matapour fikk beskjed om at Bhatti var på vei til Norge fredag, sier hans forsvarer Marius Dietrichson til NRK.

– Han er av meg blitt informert om utviklingen i saken, også dette. Hva han reagerer på og sier til det, kan ikke jeg formidle, sier Dietrichson.

Marius Dietrichson er forsvarer for Zaniar Matapour. Han informerte fredag sin klient om at Bhatti er på vei til Norge. Foto: Torstein Georg Bøe / Torstein Georg Bøe

– Har han gitt uttrykk for hvordan det eventuelt blir å se Bhatti her i salen?

– Jeg kan ikke og skal ikke videreformidle noen synspunkter fra ham.

– Hva betyr det at Bhatti kommer hit?

– Påtalemyndigheten har lagt til grunn og redegjort for at Bhatti er en av aktørene som samhandler med Etterretningstjenestens agent på meldingsplattformen de samsnakket på. Er det riktig, har jeg selvsagt en rekke spørsmål til ham, sier Dietrichson.