Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) slapp nyheten på gangbrua over Rv. 134 i Frogn mandag.

Han fortalte mandag nyheten til en rekke lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet fra begge sider av fjorden.

Noen hundre meter lenger vest stuper veien ned under Oslofjorden og kommer ut igjen i Asker på motsatt side.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård setter av penger til Oslofjordtunnelen. Foto: Olav Juven / NRK

Branner og ulykker

Branner, ulykker og hyppige stengninger har ridd tunnelen som en mare i årevis.

NHO, lastebilbransjen og kommunene på begge sider av fjorden har lenge kjempet for å få et løp nummer to på plass.

For næringslivet i store deler av Sør-Norge er Rv. 134 hovedveien til Sverige og resten av Europa.

Det ene tunnelløpet under fjorden er stadig stengt, til stor frustrasjon for næringslivet og andre bilister Foto: Hallgeir Braastad / NRK

De er frustrerte over at stadige stengninger gjør at de i stedet må kjøre rundt på allerede overbelastede veier gjennom Oslo.

Høyest prioritet

Håpet ble tent da Statens vegvesen i fjor vår satte Oslofjordtunnelen helt øverst på sin liste over hvilke veiprosjekter som de ville prioritere.

Fire prosjekter blir regnet som gryteklare. Det betyr at det kun trengs grønt lys fra Stortinget før Vegvesenet kan lyse ut anbud og sette i gang:

Skuffelsen var derfor stor da ingen da ingen av dem fikk plass i årets budsjett. En av grunnene var krigen i Ukraina.

I mai i år la Vegvesenet fram årets ønskeliste med de samme veiene på topp fire.

Budsjettlekkasjer i valgkampen

Og midt i lokalvalgkampen blir håpet for flere av dem veiene. For to uker siden var finansminister Trygve Slagsvold Vedum i Nordland og lovte milliarder til ny E6.

Mandag gjorde Jon-Ivar Nygård det samme til ny Oslofjordtunnel.